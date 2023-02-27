Le président Hoyer propose de relever la contribution de la BEI au plan REPowerEU en faveur des énergies renouvelables de 30 milliards d’EUR à environ 45 milliards d’EUR

La BEI prévoit de mobiliser jusqu’à 100 milliards d’EUR pour relever les défis mondiaux dans le cadre de Global Gateway, soit un tiers de l’objectif de 300 milliards d’EUR de cette initiative de l’UE

En réponse à la loi américaine sur la réduction de l’inflation, le président Hoyer appelle l’UE à redoubler d’efforts sur la voie de la neutralité climatique

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a déclaré que la Banque est disposée, sous réserve de l’approbation de ses instances dirigeantes, à relever immédiatement sa contribution au plan REPowerEU de 30 milliards d’EUR à ce jour à 45 milliards d’EUR. Cette contribution mobiliserait plus de 150 milliards d’EUR d’investissements à l’appui des technologies vertes et de l’indépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis des combustibles fossiles, comme il l’a indiqué dans son discours d’ouverture lors du premier Forum du Groupe BEI au Luxembourg.

« Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans une initiative d’investissement européenne qui soutient la compétitivité de l’UE et assure des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble du marché unique », a déclaré Werner Hoyer. « La Banque européenne d’investissement est en mesure de devenir le pilier financier essentiel d’une initiative visant à nous préparer à l’ère du zéro émission nette. »

La BEI a signé l’année dernière un volume de financements record pour des projets énergétiques contribuant à la transition de l’UE vers la neutralité climatique et elle est prête à en faire « plus encore » si les États membres prennent les mesures de soutien facilitatrices appropriées, selon Werner Hoyer. Et d’ajouter : « Ce sujet sera bien sûr examiné avec nos instances dirigeantes ».

L’UE « doit réagir à l’annonce politique récente aux États-Unis et redoubler d’efforts sur sa propre trajectoire vers la neutralité climatique », a déclaré Werner Hoyer, faisant référence à la loi américaine sur la réduction de l’inflation. « Nous devrions combiner des fonds de l’UE, des incitations et des prêts à des conditions favorables sous forme d’instruments de financement simples qui contribuent à dynamiser la transition de tous les États membres de l’UE, et pas seulement de ceux qui ont des moyens suffisants pour allouer des aides d’État. Pour ce faire, nous ne sommes pas dépourvus des ressources financières. Il nous manque juste la volonté politique et un plan qui donnera aux investisseurs une sécurité et attirera des capitaux privés. »

L’initiative Champions technologiques européens, récemment lancée par le Groupe BEI, sera gérée par le Fonds européen d’investissement et jouera un rôle essentiel pour la compétitivité européenne, selon Werner Hoyer, qui a décrit comment le capital de croissance peut aider les entreprises européennes à se développer et à avoir des retombées positives à l’échelle mondiale.

Le président Hoyer a également souligné l’importance de BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI spécialisée dans le développement, pour soutenir l’initiative Global Gateway de l’UE : « La BEI, par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche de développement, est en bonne voie pour faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif de 300 milliards d’EUR d’investissements de Global Gateway d’ici 2028. L’Europe doit renforcer sa présence politique et économique dans le monde et faire entendre sa voix. BEI Monde joue un rôle majeur à cet égard. »

Donnant le coup d’envoi à ce premier Forum BEI au Luxembourg, le président Hoyer a déclaré : « Le nouvel environnement nous impose à tous et toutes de nous adapter et, dans certains cas, de nous réinventer pour avancer. D’où le thème de ce forum : s’adapter à un monde en mutation. »

Consultez ici le texte intégral du discours.

En savoir plus sur le premier Forum BEI et le programme de la manifestation.