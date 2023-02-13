©Fit Ztudio/ Shutterstock

L’initiative Champions technologiques européens (ICTE) soutiendra les entreprises de haute technologie qui en sont à un stade de croissance avancé.

Elle contribuera à combler les déficits de financement et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’Europe.

Le nouveau fonds de fonds a obtenu des engagements initiaux représentant 3,75 milliards d’EUR auprès du Groupe BEI, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de la Belgique.

La taille du fonds devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements.

Cinq États membres de l’Union européenne (UE) et le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), ont signé ce jour le mandat de l’initiative Champions technologiques européens (ICTE), un fonds de fonds qui apportera à des entreprises européennes innovantes et prometteuses à un stade de croissance avancé le capital de développement dont elles ont tant besoin.

L’ICTE approfondira le marché européen du capital-risque pour les entreprises à potentiel de croissance en comblant les lacunes en matière d’accès au financement, notamment pour les entreprises qui cherchent à lever des montants supérieurs à 50 millions d’EUR. Elle contribuera à créer une catégorie d’actifs pour permettre aux investisseurs institutionnels européens de diversifier leurs portefeuilles, en maintenant un flux continu de financements en faveur des entreprises européennes à potentiel de croissance. Une telle dynamique positive autoentretenue dans le paysage européen des hautes technologies favorisera l’innovation et l’esprit d’entreprise locaux.

Il arrive souvent que les jeunes pousses technologiques européennes ne disposent pas de capitaux suffisants pour être compétitives à l’échelle mondiale et soient forcées de se délocaliser. Combler ce déficit de capital de croissance pourrait induire la création d’un grand nombre d’emplois hautement qualifiés et stimuler la croissance.

L’ICTE, pierre angulaire de l’initiative paneuropéenne Scale-up Europe, a été présentée en février 2022 à Paris lors du sommet organisé par la présidence française du Conseil de l’UE. Elle rassemblera des ressources publiques des États membres participants et du Groupe BEI afin d’effectuer d’importants investissements dans des fonds de capital-risque de grande dimension qui, à leur tour, fourniront des financements de croissance aux champions technologiques européens.

Gérée par le Fonds européen d’investissement, l’ICTE a obtenu des engagements de l’Espagne (1 milliard d’EUR), de l’Allemagne (1 milliard d’EUR), de la France (1 milliard d’EUR), de l’Italie (150 millions d’EUR) et de la Belgique (100 millions d’EUR) durant la période de souscription initiale. Le Groupe BEI a engagé 500 millions d’EUR supplémentaires, portant le montant total à 3,75 milliards d’EUR à ce stade. La taille du fonds devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements.

« Cette initiative est un exemple frappant de ce que nous pouvons accomplir collectivement pour renforcer la souveraineté économique et industrielle de l’UE », a déclaré Bruno Le Maire, ministre français de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. « Dans ce cadre, les entreprises technologiques européennes contribueront davantage à l’innovation, à la croissance et à la création d’emplois et, partant, à l’avenir économique, social et environnemental de l’UE. »

« Cette initiative fournira aux jeunes pousses les plus innovantes le capital dont elles ont besoin pour développer et piloter l’écosystème entrepreneurial mondial », a déclaré Nadia Calviño, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre des affaires économiques et de la transformation numérique. « Les start-up sont un atout clé de notre autonomie stratégique que nous contribuerons à renforcer grâce à cet accord. Il s’agit là d’un investissement dans notre avenir. »

« L’Europe accueille déjà des entreprises et des industries de rang mondial qui ont accès à des infrastructures techniques et financières solides. Pour permettre aux futurs champions technologiques européens de jouer un rôle tout aussi important au plan international et renforcer la compétitivité mondiale de l’Europe, nous devons aller plus loin », a déclaré Christian Lindner, ministre fédéral allemand des finances. « Avec l’initiative Champions technologiques européens, nous nous employons aujourd’hui à combler une lacune dans le paysage financier et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. »

« Il s’agit d’une initiative conjointe dans le cadre de laquelle l’Europe travaille en synergie pour mobiliser des capitaux publics et privés afin de soutenir la croissance des futurs champions de l’innovation numérique », a déclaré Giancarlo Giorgetti, ministre italien de l’économie et des finances. « Nous espérons que l’Italie, qui a toujours été l’un des principaux partenaires du FEI, pourra s’appuyer sur ce projet pour donner l’impulsion nécessaire au développement de ce secteur d’activité. »

« La Belgique se félicite de la stratégie paneuropéenne d’investissement menée par le FEI et se réjouit de pouvoir contribuer aux nouvelles évolutions du paysage technologique », a indiqué Vincent Van Peteghem, ministre belge des finances.

« Les entreprises innovantes doivent être en mesure de trouver les fonds propres dont elles ont besoin ici en Europe », a souligné Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. « En tant que gestionnaire de l’ICTE, le FEI utilisera son envergure et son savoir-faire pour alimenter un écosystème durable de capital de développement pour les entreprises à un stade de croissance avancé, capable de soutenir l’innovation locale. »

« Il est essentiel d’apporter un soutien aux entreprises européennes innovantes à un stade avancé de leur développement, lorsqu’elles souhaitent faire croître leur activité, afin de préserver l’autonomie stratégique de l’UE », a déclaré Werner Hoyer, président du Groupe BEI. « L’Europe compte de solides innovateurs, mais elle doit améliorer leur environnement pour que ces entreprises passent du statut de jeunes pousses à celui de concurrents crédibles, puis à celui de chefs de file du marché. L’ICTE met en lumière notre engagement en faveur du financement de l’innovation et du déploiement de technologies qui contribueront à garantir un avenir durable à l’Europe. »

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.