2,4 milliards d’EUR pour les énergies propres

1,3 milliard d’EUR pour le financement des entreprises et de leur innovation

614 millions d’EUR pour l’aménagement urbain et le logement

501 millions d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 5,5 milliards d’EUR à l’appui des énergies vertes, des entreprises, des transports, de la santé et de l’éducation en Europe et ailleurs.

« Le soutien de la BEI à des projets porteurs de transformations liés aux énergies renouvelables approuvé ce jour témoigne de notre ferme détermination à appuyer le plan REPowerEU au moyen de financements supplémentaires en faveur des énergies propres afin de permettre à l’Europe de mettre un terme à sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés. Il s’agit là de questions cruciales pour les citoyens européens, et nous entendons en faire encore davantage à l’avenir », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « Les entreprises et les ménages du monde entier sont confrontés aux répercussions des chocs énergétiques. Le Conseil d’administration, réuni ce jour, a renforcé le soutien de la BEI à de nouveaux investissements visant à réduire les factures d’énergie et à accélérer le développement et le raccordement des énergies renouvelables. »

2,4 milliards d’EUR pour l’énergie

Lors de sa réunion du jour, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouveau soutien de 2,4 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans le secteur de l’énergie.

Ce montant recouvre notamment un financement simplifié en faveur de nouveaux projets liés aux énergies renouvelables dans toute la France, un appui à l’expansion du réseau de transport d’énergie en Islande, au Portugal et en Roumanie, un investissement dans le réseau au Brésil en vue de raccorder des installations de production d’énergie renouvelable et la construction de trois nouvelles centrales solaires en Ouzbékistan.

Le Conseil d’administration a également confirmé un financement destiné à renforcer le réseau de distribution d’électricité en Hongrie et un soutien à des investissements énergétiques prioritaires sur tout le territoire lituanien.

1,3 milliard d’EUR pour le financement des entreprises et de leur innovation

La BEI a en outre validé un soutien de 1,3 milliard d’EUR destiné à renforcer les initiatives de financement du secteur privé en coopération avec des banques locales et des bailleurs de fonds partenaires au Maroc et en Serbie, ainsi qu’un soutien ciblé à des investissements privés dans l’action pour le climat et l’efficacité énergétique au Portugal et dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Un nouveau financement direct de la BEI renforcera les compresseurs de recherche et la technologie du vide, le développement d’enzymes et de protéines industrielles et l’adoption d’énergies renouvelables dans des usines de production alimentaire en Pologne et en Roumanie.

614 millions d’EUR pour l’aménagement urbain et des logements à faible consommation d’énergie

La BEI a approuvé un financement pour la construction de quatre nouvelles zones résidentielles à Berlin, comprenant des logements intermédiaires, des jardins d’enfants, des habitations pour les groupes vulnérables, des structures offrant des services d’assistance à l’autonomie de vie et des soins, de même que pour des logements intermédiaires économes en énergie à Milan et de nouveaux bâtiments résidentiels à haut rendement énergétique en Finlande.

Le feu vert a aussi été donné à un nouveau financement visant l’amélioration de la collecte et du traitement des déchets solides, parallèlement à la réhabilitation des décharges existantes dans tout le Portugal.

501 millions d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouveau financement de 501 millions d’EUR pour renforcer les transports durables en Europe et en Afrique. Sont notamment concernées la remise en état d’une liaison ferroviaire faisant partie du RTE-T longue de 167 km au Monténégro, la fourniture de trains régionaux de voyageurs à deux étages en Autriche et l’amélioration de la capacité, de l’efficacité et de la sûreté du port de Leixões au Portugal.

La BEI a également validé un soutien à la construction d’une nouvelle ligne de transport rapide par autobus de 14 km à Nairobi, ainsi qu’à l’acquisition de 120 autobus électriques et aux installations de recharge connexes.

486 millions d’EUR pour la santé et l’éducation

La BEI a approuvé un financement pour la construction d’un nouvel hôpital de 875 lits et l’agrandissement de logements étudiants et d’un campus à Lisbonne. Elle a également avalisé un soutien pour moderniser le campus de l’université de Bologne et rénover des installations sportives et culturelles publiques dans toute l’Italie.

De nouveaux investissements dans les secteurs privé et public en matière de santé, de produits pharmaceutiques et de technologie médicale en Afrique seront également débloqués grâce à un financement rationalisé approuvé aujourd’hui.

132 millions d’EUR pour l’eau et l’agriculture

La BEI soutiendra par ailleurs des investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Roumanie, le renforcement de la sécurité alimentaire en Tunisie, grâce à l’agrandissement d’installations stratégiques de stockage de céréales, et le développement de la pêche et de l’agriculture durables à Madagascar.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI