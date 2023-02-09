La banque de l’UE accorde 38 millions d’EUR à la modernisation de l’axe ferroviaire nº 10 par l’intermédiaire de sa branche BEI Monde.

L’amélioration du réseau ferroviaire au Kosovo permettra d’accroître la capacité de transport de voyageurs et de marchandises, de réduire les temps de trajet et de renforcer la coopération régionale, conformément au programme de connectivité de l’UE.

À ce jour, la BEI a investi plus de 1,2 milliard d’EUR dans le secteur ferroviaire des Balkans occidentaux, à l’appui de la coopération régionale et de la connectivité.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui se consacre aux opérations en dehors de l’Union européenne, a signé un accord de 38 millions d’EUR pour la remise en état d’un tronçon de 139 km sur l’axe ferroviaire nº 10 au Kosovo. La rénovation des voies et des gares sur le réseau ferroviaire international du Kosovo contribuera à accroître la vitesse de déplacement et à améliorer la capacité de transport de voyageurs et de fret. Ces améliorations entraîneront un transfert modal de la route vers le rail et contribueront à une mobilité plus durable sur le plan environnemental dans la région.

Le projet lié à l’axe ferroviaire nº 10 au Kosovo fait partie du réseau ferroviaire central des Balkans occidentaux. En tant qu’extension du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), il améliorera la connectivité et l’intégration régionales sur le corridor Orient-Méditerranée orientale. Le prêt de la BEI s’ajoute aux subventions d’investissement et d’assistance technique acheminées par l’intermédiaire du Cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), ainsi qu’à un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il s’agit de la deuxième tranche du prêt de la BEI consacré à ce projet ferroviaire, qui atteint ainsi un montant total de 80 millions d’EUR en faveur de la modernisation des chemins de fer au Kosovo.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « Nous considérons cet investissement comme une preuve de notre engagement à promouvoir l’intégration et la connectivité régionales au sein de la région et de l’Union européenne. La création d’infrastructures de transport modernes, durables et efficaces est une condition préalable au renforcement des relations économiques et à l’amélioration des conditions de vie. Le projet est conforme au plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux et à la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’UE, qui vise à doubler le trafic ferroviaire de marchandises d’ici 2050. C’est pourquoi il est important pour la BEI, en tant que banque européenne du climat, d’aider la région à atteindre ses objectifs climatiques et économiques en redynamisant ce mode de transport écologique, afin de le rendre plus attrayant pour les voyageurs et pour l’établissement de routes commerciales. »

Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts du Kosovo : « L’axe ferroviaire nº 10 est l’une des lignes de chemin de fer les plus importantes reliant le Kosovo à d’autres pays et sa remise en état demeure une priorité de longue date. L’accord que nous signons officiellement aujourd’hui revêt une importance majeure, car il permet d’assurer la liaison avec nos partenaires commerciaux ainsi que la mobilité entre notre pays et la région. Notre gouvernement considère la BEI comme un partenaire clé pour le développement stratégique et l’intégration européenne, comme en témoignent nos investissements conjoints dans le secteur ferroviaire, en plus des nombreux projets que nous menons actuellement dans les domaines social, environnemental et de la santé. »

Tomáš Szunyog, ambassadeur de l’UE au Kosovo : « Le projet de remise en état et de modernisation de la portion kosovare de l’axe ferroviaire régional nº 10, qui fait partie du réseau transeuropéen de transport et relie le Kosovo à la région et au reste de l’Europe, revêt une importance particulière. Il contribue à la connectivité des transports du Kosovo, ainsi qu’à la croissance économique et à la création d’emplois. En outre, il aidera à intégrer le Kosovo dans un marché régional et européen unique. »

Ces dix dernières années, la BEI a soutenu le secteur ferroviaire mondial en investissant plus de 39 milliards d’EUR, contribuant à la construction ou à la modernisation de près de 2 000 km de voies ferrées et de 304 gares. Dans les Balkans occidentaux, BEI Monde est le principal bailleur de fonds en faveur de routes ferroviaires stratégiques et fournit un soutien sous forme d'assistance technique et de conseils pour la préparation, la planification et la mise en œuvre de projets de modernisation ou de mise à niveau du réseau ferroviaire. À ce jour, la BEI a investi plus de 1,2 milliard d’EUR dans le secteur ferroviaire dans les Balkans occidentaux, à l’appui de la coopération régionale et de la connectivité.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10,3 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Kosovo, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.