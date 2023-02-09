L’Inde est le principal bénéficiaire des financements de la BEI à l’appui des transports à l’extérieur de l’Europe.

Depuis 2016, la BEI a fourni 2,45 milliards d’EUR à l’appui des transports dans toute l’Inde.

Cette opération contribuera à réduire la pollution et les émissions de carbone, à créer des emplois et à améliorer la sécurité des passagères.

Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Brijesh Dixit, directeur général de Maharashtra Metro Rail Corporation, ont confirmé ce jour un prêt de 150 millions d’EUR sur 20 ans afin d’appuyer la construction du métro de Pune. Ce projet facilitera les déplacements de plus de 3 millions de personnes vivant à Pune.

Le soutien de la BEI aux transports en Inde passe par un appui aux investissements dans les métros d’Agra, de Bangalore, de Bhopal, de Kanpur et de Lucknow, avec au total 2,45 milliards d’EUR engagés depuis 2016, ce qui fait de l’Inde le principal bénéficiaire des financements de la BEI à l’appui des transports à l’extérieur de l’Europe.

Le financement total de la BEI, qui s’élève à 500 millions d’EUR, soutient la construction de 31,25 km de métro, dotés de 30 stations, au bénéfice de 159 millions de passagers par an. Ce projet réduira les temps de trajet, offrira des transports abordables et accessibles pour tous et toutes, améliorera la qualité de vie et les conditions pour les entreprises, et réduira les émissions de gaz à effet de serre dans la ville. En outre, un ensemble de mesures ciblées améliorera la sécurité des passagères.

Une fois achevé en 2023, le métro de Pune créera au moins 900 emplois. Le projet est cofinancé avec l’Agence française de développement (AFD).

Ce projet en faveur de transports durables et de l’action climatique s’inscrit dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE qui soutient des projets qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Une fois achevé, le métro de Pune, qui bénéficie du soutien de la BEI, facilitera les déplacements de plus de 3 millions de personnes résidant à Pune. L’investissement dans les transports durables appuyé au moyen d’un prêt total de 500 millions d’EUR rendra plus accessible et abordable l’accès aux lieux de travail, à la santé, à l’éducation et aux marchés, tout en protégeant l’environnement et en améliorant la qualité de l’air urbain. Cette opération illustre bien la manière dont la coopération internationale alliée au savoir-faire local peut non seulement se traduire par des améliorations tangibles, profitant à la population et aux entreprises, mais aussi contribuer à l’action climatique et à la protection de l’environnement. Je suis très fier de voir la coopération entre l’Europe et l’Inde se renforcer grâce à des projets de cette nature. »

Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde : « La mobilité durable et la transition écologique constituent un pilier essentiel du partenariat stratégique UE-Inde. L’investissement de la BEI dans le réseau métropolitain indien témoigne de notre engagement en faveur de transports publics modernes, propres et écologiques. Le projet du métro de Pune contribue à assurer la sécurité, l’efficacité et la durabilité des transports publics pour la population, conformément aux objectifs que l’initiative Global Gateway de l’UE a fixés pour l’Équipe Europe. »

Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

Le projet relatif au métro de Pune soutient la réalisation d’une série d’objectifs de développement durable (ODD), notamment de l’ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), de l’ODD 11 (Villes et communautés durables) et de l’ODD 5 (Égalité entre les sexes).

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de l’activité de la BEI en Inde

Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 26 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel de la mise en œuvre opérationnelle de l’initiative Global Gateway de l’UE en soutenant des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 60 années d’expérience de la BEI, l’investissement dans la connectivité est au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative.