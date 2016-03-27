Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
PUNE METRO RAIL PROJECT

Signature(s)

Montant
649 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 649 500 000 €
Transports : 649 500 000 €
Date(s) de signature
6/08/2025 : 49 500 000 €
20/12/2024 : 100 000 000 €
7/05/2021 : 150 000 000 €
8/12/2022 : 150 000 000 €
22/07/2019 : 200 000 000 €
Fiche technique
PUNE METRO RAIL PROJECT
Fiche récapitulative
PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework – Pune Metro Rail Project (North-South and East-West)
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for both the corridors (North-South and East-West) of Pune Metro Rail Project – May 2022
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Social Impact Assessment (SIA) Study and Social Management Implementation Plan (SMIP), Rehabilitation & Resettlement Plan (RAP)
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Addendum for Civil Court Area Resettlement
Inde : des déplacements domicile-travail plus sûrs, plus écologiques et plus rapides grâce au soutien de 600 millions d’EUR de la BEI au métro de Pune
Inde : la BEI confirme un soutien de 150 millions d’EUR au réseau métropolitain de Pune

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 22/07/2019
20160327
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PUNE METRO RAIL PROJECT
MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 650 million
EUR 1770 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of two metro lines totaling 31.3 km and 30 stations, as well as purchase of a related fleet of metro cars in Pune, Maharashtra State, West India.

The proposed project will contribute to the two main objectives of EIB External Mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail and thereby a reduction of GHG emissions; and (ii) the development of social and economic infrastructure by making a key contribution to urban development, thereby improving the business environment for private sector development and facilitating access to amenities and jobs. The project is consistent with the EU Country Strategy Paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising GHG emissions. It will contribute to make Pune safer and more business-friendly through low carbon and climate resilient urban infrastructure and improved access.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive and would be subject to screening. In India, metro projects do not fall within the scope of the relevant EIA legislation unless the built up area is beyond a defined threshold, in which case the project is subject to screening by the State level Competent Authority. The status of screening, if any, is to be determined during appraisal. The project has in any case been subject to an environmental and social impact assessment. The further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. The project requires the acquisition of about 44 ha of land and entails some permanent involuntary resettlement. Compliance with relevant EIB Social Standards is to be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
28/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework – Pune Metro Rail Project (North-South and East-West)
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for both the corridors (North-South and East-West) of Pune Metro Rail Project – May 2022
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Social Impact Assessment (SIA) Study and Social Management Implementation Plan (SMIP), Rehabilitation & Resettlement Plan (RAP)
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Addendum for Civil Court Area Resettlement
Fiche récapitulative
PUNE METRO RAIL PROJECT
Fiche technique
PUNE METRO RAIL PROJECT
Inde : des déplacements domicile-travail plus sûrs, plus écologiques et plus rapides grâce au soutien de 600 millions d’EUR de la BEI au métro de Pune
Inde : la BEI confirme un soutien de 150 millions d’EUR au réseau métropolitain de Pune

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUNE METRO RAIL PROJECT
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85503465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160327
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework – Pune Metro Rail Project (North-South and East-West)
Date de publication
21 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123578566
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160327
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for both the corridors (North-South and East-West) of Pune Metro Rail Project – May 2022
Date de publication
27 Oct 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158988061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160327
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Social Impact Assessment (SIA) Study and Social Management Implementation Plan (SMIP), Rehabilitation & Resettlement Plan (RAP)
Date de publication
27 Oct 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129230736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160327
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Addendum for Civil Court Area Resettlement
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178694403
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160327
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
28/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework – Pune Metro Rail Project (North-South and East-West)
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for both the corridors (North-South and East-West) of Pune Metro Rail Project – May 2022
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Social Impact Assessment (SIA) Study and Social Management Implementation Plan (SMIP), Rehabilitation & Resettlement Plan (RAP)
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Addendum for Civil Court Area Resettlement
Fiche récapitulative
PUNE METRO RAIL PROJECT
Fiche technique
PUNE METRO RAIL PROJECT
Inde : des déplacements domicile-travail plus sûrs, plus écologiques et plus rapides grâce au soutien de 600 millions d’EUR de la BEI au métro de Pune
Inde : la BEI confirme un soutien de 150 millions d’EUR au réseau métropolitain de Pune

Inde : des déplacements domicile-travail plus sûrs, plus écologiques et plus rapides grâce au soutien de 600 millions d’EUR de la BEI au métro de Pune
Inde : la BEI confirme un soutien de 150 millions d’EUR au réseau métropolitain de Pune
Fiche technique
PUNE METRO RAIL PROJECT
Fiche récapitulative
PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUNE METRO RAIL PROJECT
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework – Pune Metro Rail Project (North-South and East-West)
28/09/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PUNE METRO RAIL PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) for both the corridors (North-South and East-West) of Pune Metro Rail Project – May 2022
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Social Impact Assessment (SIA) Study and Social Management Implementation Plan (SMIP), Rehabilitation & Resettlement Plan (RAP)
28/09/2023 - Plan d'Action de Réinstallation - PUNE METRO RAIL PROJECT - Addendum for Civil Court Area Resettlement

