La BEI va mettre 200 millions d’EUR à la disposition de la République tchèque pour l’aider à financer l’accueil des réfugiés ukrainiens et principalement les dépenses liées à son secteur national de la santé.

L’intervention de la BEI s’inscrit dans le cadre de la réponse de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, présentée en mai 2022.

En outre, la Tchéquie va contribuer pour la première fois au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) de la BEI, dans le but d’accélérer la préparation des projets visant à soutenir le redressement de l’Ukraine.

La Banque européenne d’investissement (BEI) – la banque de l’UE – devrait mettre 200 millions d’EUR à la disposition de la République tchèque pour aider le pays à accueillir des réfugiés de guerre ukrainiens. L’accord de prêt signé avec le ministère des finances permettra aux autorités tchèques de couvrir les dépenses urgentes, principalement liées aux soins de santé, et de mettre l’accent sur les problèmes en cours relatifs à l’assurance maladie pour les personnes déplacées d’Ukraine, ainsi que sur d’autres aspects liés aux besoins les plus urgents des réfugiés ukrainiens.

Le prêt permettra à la Tchéquie de subvenir aux besoins fondamentaux de quelque 480 000 réfugiés de guerre ukrainiens arrivés dans le pays depuis l’invasion russe le 24 février 2022, et apportera un soutien vital au système de santé tchèque en couvrant les besoins aigus des citoyens ukrainiens qui en bénéficient.

Ces fonds relèvent de la série de mesures d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, dotées de 4 milliards d’EUR, que la Banque a présentées en mai 2022. Ce mécanisme de soutien urgent aux villes et aux régions des États membres de l’UE qui accueillent des réfugiés de guerre ukrainiens entend répondre à des besoins urgents d’investissement.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement a réagi rapidement à l’invasion russe de l’Ukraine, déterminée à soutenir aussi bien le pays que les États membres de l’UE touchés par cette agression. La BEI est très fière d’atteindre ces deux objectifs. L’hospitalité tchèque et l’accueil des réfugiés de guerre ukrainiens illustrent parfaitement la solidarité et la bienveillance de l’UE, et la BEI se réjouit d’aider le pays à continuer à protéger les victimes de guerre les plus vulnérables. »

Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances : « Cette année; la Banque européenne d’investissement va fournir une nouvelle ligne de crédit de 25 milliards de CZK au maximum pour appuyer le financement de projets ferroviaires en République tchèque. En outre, la BEI est disposée à mobiliser 5 milliards de CZK supplémentaires pour couvrir des dépenses extraordinaires liées à la gestion de la crise des réfugiés ukrainiens. Au regard de la volatilité accrue actuelle des marchés financiers, les taux d’intérêt appliqués à ces prêts devraient être, selon moi, plus favorables que ceux en vigueur sur le marché obligataire. »

La première contribution de la Tchéquie au FFATPO

Outre cet accord de prêt, la République tchèque a pour la première fois versé 10 millions de CZK au Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) de la BEI, devenant ainsi son neuvième donateur, aux côtés de sept autres États membres de l’UE et du Royaume-Uni. Le FFATPO est l’un des plus anciens fonds fiduciaires de la BEI, consacré aux services d’assistance technique et d’études de faisabilité dans les pays du Partenariat oriental, dont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

La décision d’investir dans ce fonds fiduciaire de la BEI se fonde principalement sur la situation en Ukraine, étant donné qu’il s’agit actuellement du seul dispositif susceptible de soutenir le redressement du pays par le biais d’une assistance technique. La contribution de la Tchéquie a été apportée par l’intermédiaire de son ministère des affaires étrangères. Le Groupe BEI a travaillé en étroite collaboration avec la récente présidence tchèque du Conseil de l’UE pour faire en sorte que les programmes de réaction de l’UE pour le redressement de l’Ukraine soient efficaces et parfaitement complémentaires. Il a également consacré des ressources à des activités et des événements organisés dans le cadre de cette présidence, liés au programme de développement de l’UE, au forum économique du Partenariat oriental, au forum sur l’Ukraine, au sommet des Balkans occidentaux et au forum économique pour la région.

Jan Lipavsky, ministre des affaires étrangères de la République tchèque : « Nous collaborons depuis longtemps avec la Banque européenne d’investissement dans le cadre d’opérations directes en Ukraine et dans d’autres pays du Partenariat oriental. À la fin de l’année dernière, nous avons investi 10 millions de CZK dans le programme de la BEI, ce qui a permis à des entreprises et des experts tchèques de s’engager dans la stabilisation et la reconstruction de l’Ukraine. Je suis donc ravi que la BEI ait décidé d’aider les réfugiés ukrainiens en Tchéquie. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a également ajouté à propos de la contribution au FFATPO : « La Banque est ravie d’accueillir la République tchèque en tant que nouvelle donatrice du FFATPO. Ce partenariat aidera efficacement le ministère tchèque des affaires étrangères dans les efforts qu’il déploie pour produire un impact durable en Ukraine, qui a toujours besoin d’aide. Cette contribution permet à la Tchéquie de tendre la main à la population ukrainienne et aux régions du pays et de renforcer son soutien à la réalisation d’objectifs de développement ciblés. »

Le FFATPO cible un large éventail de défis mondiaux liés à des enjeux tels que l’eau propre, l’électricité, l’égalité entre les sexes et l’emploi des jeunes. Le fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental et le ministère tchèque des affaires étrangères ont actuellement pour objectif commun de soutenir le redressement de l’Ukraine par le biais d’une assistance technique, avec notamment un soutien à la préparation et à la mise en œuvre de projets, des études en amont et des activités de renforcement des capacités et de diffusion.

La contribution de la République tchèque, avec celles des autres donateurs (Allemagne, Autriche, France, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède et Royaume-Uni), appuie les activités du fonds contribuant directement à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies. Les actions collectives permettent de débloquer des milliards d’euros d’investissements pour lutter contre les changements climatiques, éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités. Les résultats escomptés de ces opérations et de cette assistance bénéficieront à plus de 2,4 millions de personnes tirant parti d’une connectivité et d’une efficacité énergétique améliorées, ainsi que d’un approvisionnement en énergie sûr, à 118 000 personnes employées dans le secteur de la construction chaque année et à plus de 66 700 personnes qui auront accès à de l’eau potable salubre.

L’engagement à long terme de la BEI en faveur du redressement de l’Ukraine et des États membres de l’UE

La BEI intervient en Ukraine depuis 15 ans. Elle procède à des investissements dans le pays et soutient le redressement des zones touchées par le conflit dans la région du Donbass.

Après que la Russie a annexé la Crimée et occupé deux grandes régions de l’est de l’Ukraine en 2014, le FFATPO a approuvé une subvention de 3 millions d’euros pour soutenir la mise en œuvre d’un prêt BEI de 200 millions d’euros (programme de soutien au relèvement rapide) pour aider les personnes qui ont fui le conflit et les villes qui les ont accueillies. Ce projet a contribué à la réparation, à l’isolation ou à la rénovation selon les normes modernes de plus de 90 hôpitaux, d’établissements médicaux et d’un grand nombre d’établissements d’enseignement dans l’est de l’Ukraine. Bon nombre de ces sites ont subi de nouveaux dégâts. Le FFATPO peut encore servir à poursuivre la reconstruction de la région.

Avec l’invasion militaire de l’Ukraine par les troupes russes, la Banque reste résolue à soutenir la reconstruction des écoles, des jardins d’enfants, des centres communautaires et des infrastructures détruits par la guerre. La BEI a proposé une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer les interventions d’urgence de réparation des infrastructures du pays ravagées par les bombardements russes. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et les partenaires internationaux.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021 et 2022, le Groupe BEI a fourni 2,9 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Tchéquie.

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) a été créé en 2010 pour financer des opérations d’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental. Les domaines prioritaires comprennent le développement du secteur privé, les infrastructures économiques et sociales ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Ce fonds fiduciaire permet également de soutenir des programmes de renforcement des capacités, tels que des formations dans les pays bénéficiaires et des aides à l’appui de programmes institutionnels. Les opérations au titre du FFATPO sont financées par huit États membres de l’UE, à savoir l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Lettonie, La Lituanie, la Pologne et la Suède, ainsi que par le Royaume-Uni. Les neuf contributions au titre du FFATPO ont un impact réel sur la réalisation de projets dans le voisinage oriental de l’UE. 48,9 millions d’EUR de fonds de donateurs ont été engagés, 37,5 millions d’EUR de financement des donateurs ont été approuvés, 41 opérations et 9,6 milliards d’EUR d’investissements ont bénéficié d’un soutien. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ un tiers de l’aide au développement de l’UE.

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de transition juste et de neutralité climatique à l’échelle mondiale. Filiale de la BEI, le FEI est le plus grand pourvoyeur européen de capital-risque et de capital-investissement. Lors de sa conférence de presse tenue à Bruxelles le 2 février 2023, le Groupe BEI a également dévoilé son nouveau logo, qui harmonise son image de marque et son identité visuelle avec celles des autres institutions et organes de l’UE. Ce nouveau logo comporte deux éléments principaux : le drapeau européen et une représentation graphique du siège du Groupe BEI à Luxembourg.