Le total des financements atteint le montant record de 6,5 milliards d’EUR, ce qui fait de la Pologne le quatrième pays bénéficiaire du soutien du Groupe BEI en ce qui concerne le volume de financement.

Le niveau des investissements appuyant la transformation verte de l’économie polonaise s’est encore accru et représente 42 % des prêts consentis par la BEI.

Au cours de la deuxième année de la pandémie, l’Union européenne et la Pologne ont enregistré une forte reprise économique. Les modifications apportées fréquemment aux prévisions de croissance ont témoigné de l’évolution dynamique de nos conditions d’activité. Le Groupe BEI a adapté ses financements à l’augmentation des besoins et en 2021, a consacré le montant record de 6,5 milliards d’EUR au soutien des entreprises privées et du secteur public.

Les prêts accordés par la Banque européenne d’investissement (BEI) se sont élevés à 5,68 milliards d’EUR, tandis que le Fonds européen d’investissement (FEI) a fourni 805,4 millions d’EUR sous la forme de garanties et d’investissements en fonds propres destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). La Pologne est, en valeur absolue, le quatrième plus grand bénéficiaire des financements du Groupe BEI parmi les 27 États membres de l’UE, après la France, l’Italie et l’Espagne.

L’ensemble de ces financements représente environ 1,16 % du produit intérieur brut (PIB) de la Pologne et soutient près de 670 000 emplois dans le pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Dans l’environnement incertain actuel, la marge d’erreur disponible est faible. C’est pourquoi pendant toute l’année 2021, le Groupe BEI a préparé un large portefeuille de projets de financements en tenant compte des besoins structurels de long terme et en apportant une réponse contracyclique. Étant donné ces circonstances, nous avons réussi l’année dernière à signer des contrats de financement de projets d’une valeur totale de 6,5 milliards d’EUR. Le montant des financements de la Banque à la Pologne n’a jamais été aussi élevé en plus de 30 ans d’activité dans le pays. Il prouve que le Groupe BEI est prêt à financer les secteurs clés de l’économie tout en réagissant très rapidement à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. L’année 2022 nous place devant des défis encore plus grands, car nous soutenons des pays qui doivent faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. La Pologne sera certainement le plus grand bénéficiaire de ce soutien. »

Transition écologique et énergétique

Pour la deuxième année consécutive, les prêts de la BEI à l’appui de la transformation écologique de l’économie polonaise ont représenté 42 % de l’encours total concernant le pays (41 % en 2020). La transition énergétique vers des sources d’énergie renouvelable constitue un élément majeur des changements mis en place dans le cadre de l’action pour le climat.

Les financements de la BEI ont appuyé les plans de décarbonation des plus grandes entreprises énergétiques polonaises. Par exemple, Tauron et Energa investiront dans la modernisation des réseaux de distribution pour faciliter le raccordement de nouveaux clients (notamment avec des microinstallations). Tauron a reçu un prêt de 2,8 milliards de PLN de la BEI, soit la plus grande opération de financement jamais effectuée par la Banque avec une entreprise en Pologne (à des fins autres que le développement des infrastructures de transport). Les investissements en faveur des réseaux de distribution sont nécessaires à une transformation en toute sécurité du secteur énergétique polonais, ainsi que pour poursuivre le processus de décarbonation et parvenir à la neutralité climatique.

La BEI a aussi accordé 180 millions d’EUR à PKN Orlen pour financer des projets dans le domaine de la bioraffinerie et de l’énergie renouvelable, ainsi que dans la recherche-développement.

Sur l’ensemble de l’année 2021, le Groupe BEI a consacré 1,1 milliard d’EUR à des projets en matière de ressources naturelles et d’énergies durables en Pologne.

Transition numérique et recherche et innovation

Les financements de projets dans l’innovation, la transition numérique et le développement du capital humain ont augmenté pour atteindre 1,459 milliard d’EUR, contre 1,225 milliard en 2020. La BEI s’est montrée particulièrement active dans des projets destinés à améliorer les connexions internet dans le pays.

Dans une opération phare, la BEI a accordé un prêt d’un montant maximum de 325 millions de PLN (73 millions d’EUR) à Nexera pour développer les connexions à haut débit dans les régions polonaises moins densément peuplées. Le projet déploiera un réseau d’accès de fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) dans cinq provinces (Varmie-Mazurie, Couïavie-Poméranie, Mazovie, Łódź et Sainte-Croix) pour améliorer la connexion de quelque 530 000 foyers et 1 400 écoles d’ici à 2023. Il a bénéficié de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Un autre investissement important pour la transition numérique de la Pologne a été effectué à l’appui de Światłowód Inwestycje, qui a bénéficié d’un prêt de 600 millions de PLN de la BEI. Le réseau de l’entreprise devrait couvrir 2,4 millions de foyers d’ici à la fin 2025.

La Banque européenne d’investissement et le ministère des finances ont également signé deux accords de prêt pour financer des subventions de recherche fondamentale accordées par le Centre national pour la science (365 millions d’EUR) et des activités de recherche, développement et innovation de 70 instituts de recherche associés à l’Académie polonaise des sciences dans tout le pays (177 millions d’EUR).

Infrastructures et développement durable des villes et des régions

En 2021, le Groupe BEI a consacré 2,161 milliards d’EUR (environ 38 % du total des financements accordés en Pologne) au financement de projets d’infrastructures et des collectivités locales. Des villes telles que Cracovie, Wrocław, Szczecin et Częstochowa ont bénéficié de financements pour investir dans la construction d’infrastructures urbaines, notamment de systèmes de gestion des eaux usées, la réhabilitation de quartiers, l’aménagement d’espaces verts et le développement de transports urbains à faibles émissions. De nouvelles lignes de tramways viendront renforcer les réseaux de communication de Wrocław et de la province de Haute-Silésie, et des bus électriques seront mis en circulation à Częstochowa.

Après un projet pilote mené en 2020 avec Ostrów Wielkopolski, la BEI a mis en place un dispositif de 700 millions de PLN en coopération avec Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pour soutenir les villes polonaises de moins de 100 000 habitants. D’autres projets sont attendus cette année. Un prêt distinct de 600 millions de PLN a été consenti à BGK pour financer des projets de logements sociaux et intermédiaires dans tout le pays.

La BEI a également soutenu la modernisation des infrastructures de transport, en accordant une importance toute particulière aux aspects environnementaux. Elle a ainsi accordé un prêt de 240 millions d’EUR au Fonds routier national (KFD), géré par BGK en coopération avec la direction générale des routes nationales et des autoroutes. Le prêt financera un nouveau périphérique qui fera partie de la voie express S6 et facilitera la circulation autour de la zone métropolitaine appelée « Tricité » (750 000 habitants), constituée des trois villes polonaises du littoral de la mer Baltique : Gdańsk, Gdynia et Sopot. La S6, qui longera la côte baltique, relève du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et permet de relier le nord de la Pologne au corridor multimodal Baltique-Adriatique du RTE-T.

Le secteur ferroviaire polonais a bénéficié d’un coup de pouce grâce à un important prêt de la BEI à PKP Intercity, le plus grand opérateur polonais de services ferroviaires longue distance. La BEI et PKP Intercity ont signé un accord de prêt de 2 milliards de PLN (environ 434 millions d’EUR) qui aidera l’entreprise à financer un programme stratégique de modernisation du matériel roulant visant à rendre les trajets longue distance en train à travers le pays plus fréquents, plus sûrs et plus attrayants, ainsi qu’à améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Soutien continu aux PME, secteur essentiel de l’économie polonaise

Les petites et moyennes entreprises ont reçu des financements du Groupe BEI d’un montant total de 1,780 milliard d’EUR, dont environ 640 millions d’EUR ont été attribués spécialement pour atténuer les répercussions du COVID-19 sur les PME. Près de 65 % des financements accordés par le Groupe BEI l’ont été sous forme de prêts par la BEI et environ 35 % ont été accordés par le FEI, sous forme de garanties et d’investissements en fonds propres.

Après une première tranche de 500 millions de PLN en 2020, un financement supplémentaire de 2 milliards de PLN a été accordé au Fonds polonais de développement pour soutenir son programme de bouclier financier.

L’appui apporté aux banques locales s’est poursuivi avec le renforcement des relations nouées de longue date avec les banques locales et d’autres institutions financières comme PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Europejski Fundusz Leasingowy, BNP Paribas Bank Polska et Bank Ochrony Środowiska. Le financement du secteur des PME a également contribué à l’action pour le climat. La BEI a octroyé à Bank Ochrony Środowiska un prêt de 75 millions d’EUR (environ 350 millions de PLN), dont 50 % au moins se destinent à des projets portant sur la protection de l’environnement.

L’accord conclu entre le Groupe BEI et le groupe Santander Bank constitue un autre exemple d’action menée conjointement par la BEI et le FEI pour remédier aux répercussions de la pandémie. Une opération de titrisation d’environ 2 milliards de PLN (444 millions d’EUR) a été signée avec Santander Leasing S.A. pour permettre au groupe Santander Bank Polska d’accroître son concours aux petites et moyennes entreprises en Pologne grâce à un allègement des contraintes de fonds propres et une protection contre les pertes. Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique soutenue par le Fonds de garantie européen (EGF), un instrument mis en place par le Groupe BEI en collaboration avec des États membres de l’UE pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie. Près de 85 % des financements devraient être attribués à des entreprises situées dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

La participation du FEI à l’économie polonaise s’est élevée à 805,4 millions d’EUR, en hausse par rapport à 2020 (660,4 millions d’EUR).

Perspectives : l’activité du Groupe BEI en Pologne en 2022

Cette année, le Groupe BEI continuera à appuyer la transition écologique et numérique de la Pologne, la réalisation de projets d’infrastructures de qualité dans les villes et régions du pays, et l’innovation et le développement des petites entreprises, tout en contribuant à renforcer la résilience du pays face à la pandémie.

L’initiative InvestEU proposée par la Commission européenne a par ailleurs démarré. Le Groupe BEI, par l’intermédiaire de la BEI et du FEI, mettra en œuvre 75 % de ce programme consacré à la modernisation de l’économie européenne, au moyen de prêts et d’autres instruments financiers associés à une garantie budgétaire de l’Union européenne. Le Groupe BEI et la Commission européenne ont signé un accord opérationnel le 9 mars 2022.

Les répercussions de la guerre en Ukraine se font sentir dans les pays voisins. Le Groupe BEI apportera son soutien aux pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens et la Pologne en sera l’un des principaux bénéficiaires.

Le Groupe BEI a conclu les accords suivants depuis le début de l’année 2022 :

EDPR — 304 millions de PLN : l’investissement le plus important de la BEI dans des parcs éoliens terrestres en Pologne.

P4 / Play — 470 millions de PLN : l’opération contribuera à éliminer les inégalités d’accès aux services internet à très haut débit.

BGK — 250 millions d’EUR : modernisation de la voie S3 reliant Świnoujście à Szczecin.

Groupe Bank Pekao — 132 millions d’EUR : financement des PME — 20 % du prêt financeront des projets de protection de l’environnement, et 20 % appuieront l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et de projets favorisant l’égalité entre les sexes.

Bank Millennium — 330 millions de PLN : opération de titrisation qui permettra à la banque d’accroître les financements accordés aux petites et moyennes entreprises en Pologne.

PFR: accord de coopération stratégique.

