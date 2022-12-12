© Sisk.ie

La Banque européenne d’investissement (BEI), Bank of Ireland et NORD/LB décident de financer le premier partenariat public-privé (PPP) pour les soins de santé résidentiels avec Equisisk.

Sept unités de soins infirmiers non hospitaliers viendront renforcer les soins en établissement local pour les personnes âgées et les personnes atteintes de démence en Irlande.

530 lits seront disponibles pour des séjours de courte et de longue durée à Cork, Kerry, Kilkenny, Louth, Tipperary et Westmeath.

Les soins en résidence locale seront transformés dans toute l’Irlande grâce à un financement en PPP de 250 millions d’EUR soutenu par la Banque européenne d’investissement, Bank of Ireland et NORD/LB et mis en œuvre par Equisisk. Le tout premier financement en PPP dans ce domaine, approuvé cette semaine, soutiendra la construction et l’entretien de sept nouveaux établissements de soins sociaux résidentiels de qualité en Irlande.

Equisisk, une coentreprise constituée par Equitix et John Sisk & Sons, a été désignée pour concevoir, construire, financer et entretenir les établissements de soins infirmiers non hospitaliers pour une période de 25 ans au terme de laquelle les installations seront transférées à la direction des services de la santé (Irish Health Service Executive, HSE). Tous les services de soins et services cliniques aux résidents seront assurés par la HSE.

« Equitix se félicite d’avoir pu collecter la totalité des fonds nécessaires pour ces actifs essentiels en matière de soins de santé non hospitaliers. Le projet sera vital pour répondre aux défis du vieillissement de la population irlandaise et il est considéré comme essentiel sur le plan social et pour les soins de santé à l’échelle nationale. Il vise à améliorer l’accès à des services de haute qualité pour les soins de longue durée et les soins aux personnes âgées dans toute l’Irlande, grâce au remplacement des unités existantes. Avec ce projet, Equitix réaffirme son engagement à investir en Irlande », a déclaré Michael McBrearty, directeur général de l’investissement chez Equitix.

« La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir apporter un concours de 100 millions d’EUR à l’appui de ce projet en PPP qui permettra de proposer des soins de santé et des soins sociaux de qualité aux personnes âgées dans toute l’Irlande. Les sept nouveaux centres de soins infirmiers non hospitaliers centrés sur la personne comprendront des installations de pointe et amélioreront le choix des soins », a déclaré Christian Kettel Thomson, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La création de ces unités de soins infirmiers non hospitaliers aura un impact considérable en matière de soins aux personnes âgées et aux personnes atteintes de démence. Le but de Bank of Ireland est de permettre aux communautés de prospérer et il est important que les personnes âgées puissent vivre et être soignées là où elles résident. Nous sommes pleinement engagés à soutenir les projets d’infrastructure irlandais actuels et futurs portés par les ministères et les agences d’État », a déclaré Eoin Hartigan, responsable de l’activité Origination, Project Finance chez Bank of Ireland.

« NORD/LB se réjouit de fournir des dispositifs de prêt et de couverture pour soutenir le financement de ce PPP ainsi que la construction et l’entretien d’infrastructures de soins essentielles pour la direction des services de la santé. Nous nous félicitons de pouvoir aider nos clients Equitix et Sisk à boucler leur collecte de fonds grâce à notre franchise existante en Irlande », a déclaré Sean Cook, responsable de l’activité Infrastructure Origination, Europe, chez NORD/LB.

La construction des nouvelles installations devrait commencer dans les semaines à venir et permettre l’achèvement des nouveaux centres de soins infirmiers non hospitaliers d’ici 2024. Ces nouveaux centres économes en énergie comprendront des chambres à un et à deux lits, des salles à manger, des salles de loisirs et de soins, des espaces d’hébergement de nuit pour les visites des familles et des installations de traitement clinique, de physiothérapie et de médecine du travail.

Transformer les soins infirmiers résidentiels locaux dans toute l’Irlande

Au total, 530 lits seront disponibles sur les sites d’Ardee (50 lits), d’Athlone (50 lits), de Clonmel (50 lits), de Killarney (130 lits), de Midleton (50 lits), de Saint-Finbarr de Cork (105 lits) et de Thomastown (95 lits).

Les lits réservés aux patients atteints de démence seront disponibles à Killarney (trois foyers de dix lits), Saint-Finbarr (trois foyers de dix lits) et Thomastown (deux foyers de dix lits) et l’établissement d’Athlone comportera un centre de jour.

Bouclage financier pour le premier PPP dans le domaine des soins infirmiers non hospitaliers

La collecte de fonds pour le projet en PPP de 250 millions d’EUR consacré aux soins infirmiers non hospitaliers a été bouclée le 7 décembre.

Annonce par le gouvernement irlandais d’un projet en PPP dans le domaine des soins infirmiers non hospitaliers

Minister for Health and Minister for Mental Health and Older Persons announce Community Nursing Units for Cork, Kerry, Kilkenny, Louth, Tipperary and Westmeath by 2024