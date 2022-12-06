BEI Monde entend jouer un rôle clé dans le déploiement du train de mesures de soutien à l’énergie de l’UE en faveur des Balkans occidentaux.

La vice-présidente Pavlova a également souligné l’importance de panacher les prêts de la BEI et les subventions de l’UE à l’appui de nouveaux projets régionaux dans les domaines des transports durables, de l’environnement, des soins de santé et de l’éducation.

La banque de l’UE entend déployer davantage d’experts sur le terrain et renforcer ses services de conseil pour mettre en œuvre le plan économique et d’investissement.

Lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Tirana, en Albanie, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), a annoncé le soutien de la Banque à la région pour faire face aux besoins urgents à court terme découlant de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Cette aide sera apportée par BEI Monde, la branche de la Banque spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’Union européenne ; elle se présentera sous la forme de nouveaux projets financés dans la région pour déployer des énergies propres, étendre les réseaux électriques et les infrastructures de stockage ; elle comprendra également une aide au secteur privé dans l’application de mesures d’efficacité énergétique. Lilyana Pavlova l’a confirmé : la Banque est en totale adéquation avec le train de mesures de soutien au secteur de l’énergie d’un milliard d’EUR annoncé par la Commission européenne et elle prévoit de jouer un rôle clé dans sa mise en œuvre.

« Nous nous réjouissons de voir que cet ensemble de mesures comprend de l’assistance visant à améliorer les politiques dans le secteur de l’énergie et le cadre législatif et institutionnel qui s’y rapporte. Elle aidera la BEI Monde et ses partenaires locaux à mettre en place des investissements dans les infrastructures ou à fournir des financements au secteur privé plus rapidement », a déclaré la vice-présidente.

Outre son soutien dans le domaine de l’énergie, la banque de l’UE renforcera sa gamme complète de services de prêt, de panachage et de conseil et déploiera davantage d’experts sur le terrain pour soutenir la connectivité, la transition verte et numérique, l’éducation et les soins de santé. Promouvoir la croissance, le passage au numérique et la décarbonation du secteur privé sera également une priorité pour la Banque. Dans ce cadre, le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale du Groupe BEI, a lancé la garantie pour la résilience des PME (« Guarantee 4 SME Resilience ») au titre de la Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WBEDIF), qui vise à répondre aux difficultés économiques en améliorant l’accès aux financements de quelque 4 000 petites et moyennes entreprises de la région.

La vice-présidente a également évoqué les subventions de l’UE récemment approuvées dans le contexte du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux : « Ces subventions nous aident à faire avancer d’importants projets de liaisons ferroviaires en Macédoine du Nord et en Serbie, ainsi que des investissements dans le secteur de l’éducation au Monténégro. Ici, en Albanie, nous entreprenons des travaux préparatoires pour transformer Tirana en une ville verte et durable et nous nous réjouissons de travailler avec le gouvernement, la Commission européenne et nos collègues de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sur d’importants investissements ferroviaires. »

Comme déjà annoncé, BEI Monde œuvre également au développement de nouveaux projets axés sur l’énergie renouvelable, tels qu’une centrale solaire au Kosovo* et des parcs éoliens en Bosnie-Herzégovine. La Banque aidera activement le secteur privé à financer des mesures d’efficacité énergétique et des investissements visant à accélérer la transition écologique.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 9,5 milliards d’EUR. Outre le soutien constant qu’elle apporte à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises (PME).