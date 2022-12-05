La BEI va accorder un prêt de 36,7 millions d’EUR à la filiale à 100 % de PBT, Königswarter & Ebell, établie à Hagen.

La jeune pousse australienne PBT a mis au point une technologie innovante d’affinage de précurseurs de matériaux pour cathodes (pCAM).

Grâce à sa technologie, PBT peut produire des précurseurs de matériaux pour cathodes à partir de matières premières et de matières recyclées, réduisant ainsi les émissions et les coûts.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI), avec le soutien du programme InvestEU, va accorder un prêt de 36,7 millions d’EUR à Königswarter & Ebell, filiale allemande à 100 % de l’entreprise australienne Pure Battery Technologies (PBT). Le projet concerne une usine innovante de démonstration commerciale unique en son genre pour la fabrication de précurseurs de matériaux actifs pour cathodes (pCAM). Ces précurseurs sont utilisés dans la production de batteries lithium-ion de pointe basées sur la chimie du nickel, du manganèse et du cobalt (NMC). Le projet repose sur une technologie de traitement respectueuse de l’environnement mise au point à l’Université du Queensland en Australie, qui permet de réduire les coûts et les émissions de carbone.

La commercialisation de la technologie de PBT renforcera les capacités de production de batteries de l’Union européenne, qui sont nécessaires à la transition vers une économie sobre en carbone. Grâce au procédé de PBT, il est possible d’utiliser des matériaux de batterie recyclés connus sous le nom de « masse noire » comme matière première, ce qui réduit ainsi les besoins en nickel, manganèse et cobalt primaires, conformément au principe de l’économie circulaire de l’Union européenne. Dans un avenir proche, des volumes plus importants de batteries en fin de vie ou qui ne répondent plus aux normes seront disponibles en raison d’une augmentation de l’utilisation des véhicules électriques et de l’essor du secteur de la production de batteries. Le recyclage des batteries rendra également l’Union européenne plus autonome en ce qui concerne les besoins en cobalt, une matière première essentielle de la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Le financement de la BEI aura la forme d’un prêt d’amorçage-investissement bénéficiant d’un appui au titre du programme pour la transition verte d’InvestEU, qui succède au mécanisme pour les projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin.

Fondée en 2017 à Brisbane (Australie) où elle a son siège, PBT commercialise une technologie mise au point par l’Université du Queensland en 2011. L’entreprise compte actuellement quelque 50 salariés dans le monde, dont 35 basés en Allemagne.

PBT prévoit de transformer une friche industrielle appartenant à Königswarter & Ebell et située à Hagen pour en faire sa première usine de production commerciale. Ses technologies de traitement brevetées permettent de produire des précurseurs de manière rentable et avec un faible niveau d’émissions à partir de matières premières et de matériaux recyclés. La méthode NMC Direct™ (chimie du nickel, du manganèse et du cobalt) est basée sur des processus sélectifs de lixiviation acide et de lavage combinés de PBT pour la production de précurseur pour matériau de cathodes NMC.

La principale différence entre ce procédé et les procédés traditionnels est sa simplicité. La méthode NMC Direct™ de PBT permet d’éviter les phases habituelles complexes, coûteuses en énergie, chères et émettrices, qui visent à séparer le nickel, le cobalt et le manganèse pour produire des métaux et des sels métalliques avant de les recombiner pour fabriquer le précurseur de matériaux pour cathodes. La technologie de PBT, quant à elle, combine de manière innovante des processus sélectifs de lixiviation et de purification pour produire directement le précurseur à partir de matières premières ou de matières recyclées. En conséquence, les émissions de carbone liées au processus de fabrication du précurseur pour cathodes sont réduites de 70 % par rapport à la moyenne actuelle du secteur.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de la BEI en Allemagne : « Avec son approche innovante et respectueuse des ressources, la raffinerie de PBT en Allemagne est bien positionnée pour devenir un acteur clé du marché des batteries pour véhicules électriques en Europe. Dans l’état actuel des choses, l’explosion de la demande de batteries pour véhicules électriques risque de créer un important goulet d’étranglement dans l’approvisionnement en précurseur de matériaux pour cathodes. Nous sommes fiers de soutenir une technologie de production, au sein de l’Union européenne, de précurseurs pour cathodes respectueux de l’environnement à partir d’une forte proportion de matériaux recyclés. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « En investissant dans une technologie innovante, respectueuse de l’environnement et rentable, nous pouvons vraiment accélérer la production de masse de batteries pour véhicules électriques. Ce projet est un excellent exemple de la manière dont InvestEU peut contribuer à la réalisation de nos objectifs communs en matière de climat. »

Bjorn Zikarsky, PDG de PBT a déclaré que le prêt de la BEI était une confirmation importante que les entreprises et les investisseurs européens étaient en mesure de percevoir la valeur de cette technologie simple, intelligente et propre de PBT. « Nous mettons sur le marché une technologie essentielle et fournissons une solution pour les constructeurs de véhicules électriques qui veulent des matériaux plus propres pour les batteries de leurs voitures. Je suis ravi que la BEI perçoive le potentiel que recèle notre technologie pour le secteur et l’Union européenne dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Informations générales

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Pure Battery Technologies (PBT), dont le siège social est situé à Brisbane, en Australie, et qui possède une filiale à Ettlingen, en Allemagne, produit le précurseur du matériau actif pour cathode à base de nickel (CAM) utilisé dans les batteries lithium-ion nécessaires aux voitures électriques. L’entreprise propose deux procédés respectueux de l’environnement et rentables pour la production du précurseur actif du matériau pour cathode. Les processus mis au point avec l’Université du Queensland permettent la production de matériaux pour batteries de haute qualité avec des incidences beaucoup plus faibles sur l’environnement, et ils sont beaucoup plus rentables que les procédés utilisés actuellement. Avec ses partenaires, l’entreprise vise à établir un circuit fermé pour les matières destinées à la production de matériaux pour cathodes au sein de l’Union européenne dans le cadre d’un recyclage. L’entreprise prévoit de générer un chiffre d’affaires de 150 millions d’EUR en Allemagne sur la période 2023-2024 et de plus d’1 milliard d’EUR à l’échelle mondiale à compter de 2025. Pour en savoir plus sur https://purebatterytech.com