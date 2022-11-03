La BEI est prête à intensifier son soutien à la région pour relever les défis énergétiques.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, s’est félicitée du nouveau train de mesures de soutien à l’énergie prévu par la Commission européenne pour relever les défis à court et à moyen terme dans les Balkans occidentaux.

En 2022, la banque de l’UE a intensifié son appui technique en lançant huit projets ayant trait à l’efficacité énergétique dans la région.

Lors du Sommet des Balkans occidentaux 2022 organisé dans le cadre du processus de Berlin, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), a réaffirmé le soutien de la banque de l’UE à la transition écologique et à la sécurité énergétique dans la région. Dans le cadre de sa nouvelle structure spécialisée, BEI Monde, la Banque renforce son appui financier et technique pour aider la région à faire avancer le programme environnemental, à diversifier son bouquet énergétique et à accroître sa résilience face aux changements climatiques. La vice-présidente Pavlova a souligné que le train de mesures de soutien à l’énergie pour les Balkans occidentaux – récemment annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – démontrait clairement la solidarité de l’Union européenne avec la région.

« La diversification du bouquet énergétique et le renforcement de la résilience de la région aux changements climatiques seront très bénéfiques pour les citoyens. En tant que banque de l’UE, la BEI vous accompagnera également tout au long de ce parcours. Nous mettrons notre gamme complète de services de prêt, de panachage de ressources et de conseil au cœur de ces efforts. Comme toujours, nous le ferons aux côtés de nos partenaires dans le cadre de l’approche de l’Équipe Europe pour la mise en œuvre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne », a-t-elle déclaré.

En étroite coopération avec la Commission européenne et d’autres partenaires de l’Équipe Europe, BEI Monde s’emploie activement à mettre en place dans la région un certain nombre d’investissements en faveur des énergies renouvelables, tels que le parc éolien de Vlašić et la centrale solaire d’Obiliq. Parallèlement, la Banque met au point des instruments financiers innovants pour la région afin de favoriser les énergies propres, l’adaptation aux changements climatiques et le développement des technologies vertes, tout en stimulant les investissements du secteur privé dans la transition écologique et numérique.

« En particulier, nous coopérerons avec vous pour développer les énergies renouvelables, en exploitant l’énorme potentiel de la région en matière de production d’énergie éolienne et solaire. Nous vous aiderons à effectuer des investissements plus efficaces dans les réseaux électriques et les infrastructures de stockage, et vous pouvez compter sur nous pour veiller à ce que l’efficacité énergétique fasse partie intégrante de tous nos investissements dans les transports, l’aménagement urbain, le logement, la gestion des déchets et le développement du secteur privé », a ajouté la vice-présidente Pavlova.

En 2022, BEI Monde a accordé huit subventions d’assistance technique d’un montant de plus de 8 millions d’EUR à l’appui de projets ayant trait à l’efficacité énergétique dans les Balkans occidentaux, dont des logements sociaux à Tirana et un réseau de chauffage urbain à Pristina. La banque de l’UE continuera de renforcer la sécurité énergétique, la coopération régionale et la connectivité, qui sont au cœur du processus de Berlin et font partie des engagements auxquels ont souscrit les dirigeants des Balkans occidentaux lors du sommet.

« La rapidité et la précision avec lesquelles vous mettrez en œuvre les accords que vous avez conclus aujourd’hui lors de ce sommet en ce qui concerne l’énergie et la transition écologique – ainsi qu’une plus grande mobilité pour améliorer votre marché commun régional – détermineront la vitesse à laquelle vos citoyens en retireront des avantages », a conclu la vice-présidente de la BEI.

BEI Monde a investi 9,5 milliards d’EUR dans le secteur énergétique des Balkans occidentaux depuis 2009 et a contribué ainsi au développement d’infrastructures vitales, à la croissance du secteur privé et à la mise en place de réseaux énergétiques plus sûrs et plus diversifiés.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 9,5 milliards d’EUR. Parallèlement au maintien de son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises (PME). Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.