Le Conseil d’administration approuve un financement supplémentaire de 30 milliards d’euros en faveur des énergies propres au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de REPowerEU

5,5 milliards d’EUR pour les énergies propres, l’action en faveur du climat et l’eau

4 milliards d’EUR pour le financement des entreprises et de leur R-D

1 milliard d’EUR pour la santé, l’éducation et l’aménagement urbain

705 millions d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 11,2 milliards d’EUR visant à promouvoir l’investissement privé, l’essor des énergies propres et l’action en faveur du climat, la santé, l’éducation et les transports durables en Europe et ailleurs.

« Dans deux semaines, les dirigeants du monde entier et les partenaires de l’action climatique se réuniront en Égypte pour la conférence sur le climat dite COP 27, alors que les ménages et les entreprises doivent faire face à la hausse importante du coût de l’énergie et que des millions de personnes sont menacées par les effets d’un climat qui devient extrême. Aujourd’hui, la BEI a apporté son soutien à des initiatives durables en Europe et ailleurs dans le monde qui contribueront à réduire les factures énergétiques et les émissions, à renforcer la sécurité alimentaire et à accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres. Nous devons lutter contre les perturbations du marché mondial de l’énergie causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en investissant plus et plus rapidement dans les énergies vertes, qui sont essentielles pour renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe et répondre au réchauffement climatique. Le renforcement de la coopération entre les partenaires spécialistes de l’action climatique et des énergies propres est plus crucial et urgent que jamais », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

5,5 milliards d’EUR pour les énergies propres, les économies d’énergie et l’action en faveur du climat

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni à Luxembourg, a appuyé ce jour de nouveaux aménagements relatifs à l’énergie éolienne dans les pays baltes et au Pérou, à l’énergie solaire au Brésil, ainsi qu’à l’énergie solaire et éolienne en Afrique du Sud. Il a également donné son feu vert à des financements suivant une procédure simplifiée à l’appui des énergies renouvelables en Allemagne.

La BEI a par ailleurs décidé d’apporter son concours au projet Celtic interconnector – une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande –, à une liaison de transport d’électricité de 185 km dans le sud de l’Allemagne et à la modernisation des réseaux de transport d’électricité en Pologne, en Espagne et en Argentine.

Le Conseil d’administration a approuvé de nouvelles initiatives visant à réduire la consommation d’énergie des entreprises en Autriche, en Hongrie et en Espagne et à construire des logements économes en énergie au Chili, parallèlement à des financements visant à renforcer la sûreté de l’approvisionnement en eau potable à Djibouti, à appuyer de manière ciblée la résilience agricole dans des pays vulnérables et à améliorer l’irrigation et les pratiques agricoles dans le centre de l’Espagne.

REPowerEU : le Conseil d’administration apporte son soutien à un financement supplémentaire de 30 milliards d’euros en faveur des énergies propres au cours des cinq prochaines années

Le Conseil d’administration de la BEI a également apporté son concours à un financement supplémentaire de 30 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années afin de soutenir le plan REPowerEU, qui vise à mettre un terme à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes.

L’ensemble de nouvelles mesures ciblées à l’appui de REPowerEU augmentera le financement en faveur des énergies propres et de l’efficacité énergétique dans l’UE, et démontre l’engagement indéfectible de la BEI à déployer toute l’étendue de ses ressources et outils financiers en réponse à la crise en cours.

4 milliards d’EUR pour le financement des entreprises

Aujourd’hui, le Conseil d’administration de la BEI a validé de nouveaux financements rationalisés à l’appui du secteur privé pour soutenir l’investissement des entreprises et des lignes de crédit thématiques qui seront gérées par des partenaires financiers locaux.

Citons notamment un soutien direct à la recherche privée dans le but d’améliorer les appareils auditifs, de renforcer l’innovation dans l’industrie chimique, d’électrifier les véhicules personnels et d’améliorer les services d’informatique en nuage.

De nouveaux dispositifs de prêt visant à accélérer l’investissement durable des entreprises dans toute l’Europe, le financement des entreprises par crédit-bail en République tchèque, le financement du commerce extérieur en Afrique australe et un soutien ciblé tant aux entrepreneuses qu’aux entreprises de l’économie bleue en Tanzanie ont également été approuvés.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a donné son feu vert à des apports de fonds propres de la BEI soutenant des investissements dans les services financiers, les soins de santé et les entreprises à forte croissance dans toute l’Afrique, ainsi qu’à deux nouvelles initiatives visant à favoriser la transformation numérique des entreprises africaines et à améliorer l’administration en ligne en République du Congo.

1 milliard d’EUR pour la santé, l’éducation et l’aménagement urbain

De nouveaux financements de la BEI destinés à soutenir la modernisation d’un hôpital régional aux Pays-Bas, à accélérer les investissements dans l’éducation en Serbie et à soutenir un certain nombre de projets d’aménagement urbain à Lodz ont également été convenus.

705 millions d’EUR à l’appui des transports durables

En outre, le Conseil d’administration de la BEI a apporté son soutien à de nouveaux investissements dans le domaine des transports durables, notamment en faveur de nouveaux trains interurbains en Hongrie et tramways à Alexandrie.

