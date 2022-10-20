© Shutterstock

La Commission européenne et la BEI ont publié une étude analysant le secteur de la cybersécurité en Europe.

Le secteur européen de la cybersécurité accuse un retard par rapport à ceux des pays chefs de file dans ce domaine à l’échelle mondiale, notamment les États-Unis et Israël.

Une nouvelle Plateforme européenne d’investissement dans la cybersécurité est proposée pour améliorer l’accès du secteur au financement et au capital-risque.

À l’occasion de la Semaine luxembourgeoise de la cybersécurité, la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont publié ce jour un rapport conjoint intitulé European Cybersecurity Investment Platform. Ce rapport a été élaboré avec le soutien de la Plateforme européenne de conseil en investissement.

Le rapport met en évidence les besoins de financement des entreprises de la cybersécurité dans toute l’Europe et les défis qu’elles doivent relever pour assurer la croissance de leurs activités, notamment pour le recrutement de travailleurs compétents et qualifiés. Il propose des recommandations visant à améliorer leurs perspectives de croissance en Europe au moyen de mécanismes financiers supplémentaires.

L’étude décrit la conception d’une plateforme d’investissement spécialement destinée à aider le secteur de la cybersécurité à combler le déficit de financement et à stimuler le développement économique dans l’Union européenne.

Lors de la présentation de l’étude, Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré : « Compte tenu de la situation critique à laquelle nous sommes confrontés en Europe de l’Est, nous devons renforcer notre secteur de la cybersécurité afin de préserver notre croissance numérique et de placer l’Europe à l’avant-garde de ce domaine stratégique. Je suis convaincu que cette plateforme d’investissement mobilisera des investissements supplémentaires considérables pour retenir les entreprises de la cybersécurité en Europe, ce qui favorisera le développement économique et la croissance. Nous sommes prêts à soutenir ce secteur par des financements et une assistance technique. »

Le rapport montre la fragmentation et la faiblesse des dépenses publiques en matière de cybersécurité dans l’Union européenne, ainsi qu’un manque de stratégies et de programmes menés par les pouvoirs publics. L’environnement financier de la cybersécurité de l’UE ne compte pas suffisamment d’investisseurs qui appuient spécifiquement la croissance de ce secteur, obligeant les entreprises à rechercher des partenaires financiers appropriés en dehors de l’Europe. En outre, de nombreuses petites entreprises de l’UE actives dans ce domaine sont acquises par des sociétés de pays hors Union, ce qui renforce la tendance de ces entreprises à développer leurs activités ailleurs, avec des pertes économiques considérables.

Cette évaluation suggère qu’il existe un important retard du marché européen par rapport à celui des États-Unis – le pays qui domine largement ce secteur –, de l’ordre de 1,75 milliard d’EUR par an. Ce constat souligne l’importance d’un soutien continu à l’essor du marché européen de la cybersécurité afin de stimuler davantage la croissance annuelle régulière de l’UE, qui est actuellement près de trois fois supérieure à celle d’Israël et des États-Unis.