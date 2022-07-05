Les obligations vertes, sociales et durables avec une utilisation spécifique des fonds levés, dans le cas des obligations « Climat » et « Développement durable » de la BEI, permettent aux investisseurs de suivre le flux de leurs fonds vers l’économie durable, ce qui favorise la transparence, la responsabilité, la fiabilité et la comparabilité de la finance durable.

Les fonds levés au moyen des OCR vont à des projets qui apportent une contribution substantielle à l’atténuation des changements climatiques ; ces projets sont actuellement octroyés dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des transports à faibles émissions de carbone et des technologies innovantes à faible intensité de carbone. Les recettes des obligations « Développement durable » sont allouées à des projets qui contribuent de manière substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux et sociaux qui vont au-delà de l’atténuation des changements climatiques (par exemple, la prévention et le contrôle de la pollution et l’accès universel à des services de santé abordables). Actuellement, ces fonds peuvent être investis dans des projets liés à l’eau, la santé (y compris les projets liés à la lutte contre le COVID‑19), l’éducation, le logement et la sylviculture.

La BEI est aujourd’hui la plus grande banque multilatérale de développement à émettre des obligations vertes, avec près de 50 milliards d’EUR d’obligations « Climat » et 9 milliards d’EUR d’obligations « Développement durable » dans 22 monnaies. Au cours de la période 2019-2022, la part de ces obligations dans le total des émissions de la BEI est passée de 7 % à 27 % (voir le graphique ci-dessous), ce qui témoigne de l’alignement progressif des prêts de la BEI en faveur du développement durable sur le règlement établissant la taxinomie de l’UE.

Tenant compte des volumes croissants de décaissements admissibles et de la demande des investisseurs pour des obligations plus liquides et de plus grande taille, elle a décidé d’émettre des OCR au format EARN (Euro Area Reference Note – obligations de référence pour la zone euro). Les émissions EARN ont normalement une taille minimale de 3 milliards d’EUR, ce qui permet d’ajouter un caractère « de référence » à l’activité d’emprunt pour le développement durable. Pour célébrer le quinzième anniversaire de la première obligation verte, la BEI a émis, en mai de cette année, une première obligation climatiquement responsable EARN de 4 milliards d’EUR, arrivant à échéance le 15 juin 2032.