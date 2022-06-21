L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement annoncent un nouveau partenariat qui mettra à profit les ressources de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC) afin d’accélérer l’identification, la préparation et la mise en œuvre de projets essentiels dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’océan propre dans les Caraïbes.

Le nouveau financement permettra de débloquer un programme d’assistance technique destiné à surmonter et résoudre certains déficits en matière de ressources humaines, ainsi que des subventions visant à intensifier les incidences des investissements sur l’environnement, les questions sociales et l’égalité entre les sexes.

Ce projet relatif à l’eau contribue à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de développement durable et au renforcement de la résilience des Caraïbes face à des pandémies comme celle du COVID-19.

La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne finalisent actuellement les termes d’un accord de contribution portant sur une enveloppe de 17,6 millions d’EUR au titre de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC), destinée à soutenir le Programme de gestion durable de l’eau et des océans propres dans les Caraïbes. Cet accord est destiné à améliorer la résilience face aux changements climatiques et la santé des océans grâce à de nouveaux investissements dans la sécurité de l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides et des eaux pluviales dans la région des Caraïbes.

Le soutien apporté dans le cadre de cet accord comprendra une assistance technique de 8,5 millions d’EUR pour l’identification, la préparation, l’évaluation, la mise en œuvre et le suivi des projets. L’assistance technique visera également à améliorer les normes environnementales et sociales, l’égalité entre les sexes et la résilience aux changements climatiques.

La FIC bénéficiera également d’une subvention à l’investissement de 8 millions d’EUR destinée à soutenir le caractère abordable des investissements, afin de renforcer la résilience climatique et l’impact social et environnemental des projets qui porteront notamment sur les incidences en matière d’égalité hommes-femmes, sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction des fuites, le renforcement de la résilience des systèmes d’approvisionnement en eau dans les collectivités à faibles revenus et sur la protection de la biodiversité et des zones écologiques sensibles comme les mangroves ou les récifs coralliens.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC) stimule les investissements dans des projets visant à soutenir le développement économique, l’intégration régionale, la réduction de la pauvreté et la préservation des océans. Cette nouvelle étape des Journées européennes du développement témoigne de l’esprit de l’Équipe Europe qui consiste à rassembler des ressources communes pour stimuler l’investissement dans les Caraïbes. La mise en commun d’aides non remboursables et d’investissements privés est essentielle à la réalisation de projets. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « La gestion durable de l’eau et l’assainissement sont des éléments clés des transitions propres et vertes nécessaires dans le monde entier. Au cours de la mission que j’ai effectuée la semaine dernière dans la région, nous avons commencé à déployer Global Gateway, la stratégie de l’UE pour les investissements dans les infrastructures durables et de qualité, en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé des investissements dans ce secteur. Le partenariat annoncé aujourd’hui à l’appui d’un nouveau mécanisme d’investissement destiné à des projets urgents liés à l’eau, à l’assainissement et à l’initiative Clean Ocean dans les Caraïbes contribuera grandement à la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway dans le cadre de projets concrets, ce qui favorisera une croissance économique durable et le développement humain.

Coopération internationale et objectifs de développement

Les objectifs de cette initiative correspondent au mieux aux objectifs stratégiques régionaux de l’UE énoncés dans le cadre du programme indicatif pluriannuel (PIP) régional 2021-2027 pour la région Amérique latine et Caraïbes. En particulier pour le volet relatif aux Caraïbes, le programme concourrait notamment à la réalisation des objectifs stratégiques du « partenariat entre les Caraïbes et l’UE pour un pacte vert », notamment concernant la gestion des déchets, une meilleure préservation des ressources en eau et de la biodiversité et la réduction des risques de catastrophe.

L’opération soutiendra un certain nombre d’objectifs de développement durable des Nations unies liés à la réduction de la pauvreté, à la santé publique, à l’eau potable et à l’assainissement, à l’action pour le climat et à la vie aquatique.

La BEI dans les Caraïbes

La BEI apporte un soutien économique à des projets réalisés dans les Caraïbes en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. La Banque intervient dans les Caraïbes depuis 1978. Elle y a apporté près de 2 milliards d’EUR de financements pour 221 projets.

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années. Dans le cadre de sa Stratégie pour des océans durables, la BEI appuie des investissements qui contribueront à améliorer la santé des océans et de leurs ressources.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.