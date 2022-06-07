La réalisation du projet d’extension du réseau routier RTE-T aux Balkans occidentaux tissera des liens plus étroits entre les pays de la région et permettra d’intégrer cette dernière à l’Union européenne. Ce point a été mis en avant comme la priorité essentielle de l’engagement intitulé « Mobilisation en faveur des routes de l’avenir », signé ce jour par tous les ministres des transports présents au Sommet des Balkans occidentaux sur les routes tenu à Tirana. Le sommet, organisé par le secrétariat permanent de la Communauté des transports, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sous l’égide du ministère albanais des infrastructures et de l’énergie, a réuni des ministres des Balkans occidentaux, des représentants de la Commission européenne et des professionnels du secteur routier pour discuter de la manière de créer un réseau routier à l’épreuve des changements climatiques, intelligent et économe en ressources dans les Balkans occidentaux.

Les autorités se sont engagées à œuvrer à un certain nombre de priorités, notamment à mettre en place des systèmes d’entretien des routes, à réhabiliter les infrastructures existantes, à collaborer pour rendre les systèmes de télépéage interopérables, à accroître la sécurité et à construire des stations de recharge pour les véhicules électriques dans toute la région. L’exploitation des possibilités offertes par la transformation numérique et l’innovation pour attirer les jeunes et les femmes dans le secteur et améliorer les services aux entreprises et aux personnes figure également parmi les priorités.

« Je me réjouis que les pouvoirs publics de la région se consacrent au développement d’un réseau de transport routier durable, tout en promouvant la mobilité verte, l’adaptation aux changements climatiques des réseaux routiers et le déploiement de carburants zéro émission. L’écologisation des transports routiers doit aller de pair avec l’amélioration de la sécurité routière. La construction d’infrastructures sûres et la protection des usagers de la route demeurent notre priorité ; nous prenons tous des mesures concrètes dans nos domaines respectifs pour mettre en œuvre la “Vision zéro” et l’approche pour un système sûr. Cela signifie que, en cas d’accidents de la route, un système sûr sera en place pour prévenir les blessures graves ou les décès », a déclaré Matej Zakonjšek, directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports.

Dans la pratique, cela suppose de repérer les tronçons les plus dangereux du réseau routier et d’accroître la sécurité des passages à niveau, où 59 % des accidents mortels et graves se produisent dans la région. Pour s’attaquer à ce problème, la Communauté des transports a élaboré une campagne de sensibilisation du public visant à améliorer la sécurité des intersections rail-route qui cible un public large au moyen d’événements spécifiques, de campagnes sur les réseaux sociaux et de supports imprimés. Toutes les mesures visent à réduire le nombre d’accidents aux passages à niveau en vue d’éradiquer les décès sur la route d’ici à 2050, conformément à la « Vision zéro ». La BEI a également adopté les stratégies nécessaires pour intégrer la sécurité routière dans son cadre de conformité, créer des programmes d’investissement ciblés et accroître le soutien consultatif dans ce domaine. La Banque cible également la réhabilitation des infrastructures routières existantes et leur adaptation aux effets des changements climatiques ainsi que la mise en place d’un réseau routier plus sûr, écologique, intelligent et efficace dans la région.

« Grâce à de nouveaux partenariats et à de nouvelles plateformes financières, la BEI a accru ses financements et ses conseils à l’appui des investissements qui contribuent à la sécurité des transports dans le cadre de la campagne mondiale visant à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes à l’échelle mondiale d’ici à 2030 (1,35 million à l’heure actuelle). Dans la région des Balkans occidentaux, la BEI a financé la remise en état et le renforcement de la sécurité de centaines de kilomètres de routes et elle élabore actuellement un programme régional de rénovation durable du réseau routier existant aux côtés de la Commission européenne et d’autres partenaires financiers. Notre objectif est d’adopter une approche globale qui assure la viabilité économique de nos projets routiers, y compris leur adaptation aux changements climatiques, tout en respectant l’environnement, en améliorant la sécurité et en promouvant le bien-être social. Avec notre nouvelle branche, BEI Monde, nous sommes prêts à accélérer la mise en œuvre de projets phares au titre du plan économique et d’investissement », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée de la région des Balkans occidentaux.

Jürgen Rigterink, premier vice-président de la BERD : « Tous ceux et celles qui ont voyagé dans les Balkans occidentaux par la route comprennent à quel point il importe de disposer d’un réseau routier intégré, fonctionnel et résilient : au bénéfice des communautés locales, du commerce et du tourisme, et de l’intégration européenne. À ce jour, la BERD a fourni des financements de plus de 2,5 milliards d’EUR pour la construction ou la modernisation d’environ 40 axes routiers dans les Balkans occidentaux. Sur 20 d’entre eux, les travaux sont en cours ou sur le point de commencer. Pour la prochaine étape, notre réserve comporte actuellement neuf projets. L’extension prévue des RTE-T, notamment du réseau routier, reliera davantage d’exportateurs aux ports commerciaux de l’Adriatique et de la mer Noire, y compris deux ports des Balkans occidentaux. En collaboration avec l’Union européenne et d’autres partenaires, nous nous concentrons sur la construction de routes sûres et bien entretenues, en veillant à ce que leur financement soit durable pour les pays concernés, et sur la décarbonation du secteur. »

Les participants au Sommet sur les routes se sont engagés à rendre le secteur routier socialement équitable, en mettant l’accent sur les droits fondamentaux des travailleurs et sur un environnement de travail sain et sûr. La promotion d’un secteur routier plus inclusif, diversifié et présentant un bon équilibre femmes-hommes attirera les jeunes et offrira de meilleurs services aux entreprises et au grand public.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

