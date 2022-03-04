Concours de 170 millions d’EUR de la BEI et du FEI pour aider les entreprises chypriotes à surmonter la pandémie.

Chypre reste le premier pays bénéficiaire de l’engagement de la BEI en Europe au regard de son PIB.

La BEI confirme de futurs investissements à l’appui du secteur privé, de l’aménagement urbain et des énergies renouvelables.

Le Groupe Banque européenne d’investissement a mis à disposition l’année dernière 303 millions d’EUR de nouveaux financements à l’appui d’investissements prioritaires à Chypre, chiffre en hausse de 24 % par rapport à 2020. Ce montant englobe notamment le plus grand volume que le Fonds européen d’investissement ait jamais mis à disposition à Chypre, dans le but d’améliorer l’accès au financement pour les entreprises chypriotes et de les aider à relever les défis liés à la pandémie de COVID-19.

Les ressources octroyées en 2021 par le Groupe BEI à l’appui de projets porteurs de transformation se classent au quatrième rang par le volume en 40 ans de présence dans le pays. Étaient notamment concernés un soutien financier à l’investissement des entreprises, un appui à l’amélioration de la sécurité routière sur l’ensemble du réseau routier national et le plus important soutien jamais apporté par la BEI aux services financiers à Chypre, par un concours de 15 millions d’EUR octroyé à la compagnie d’assurance Hellas Direct.

De tous les pays d’Europe, Chypre demeure celui qui bénéficie du soutien de la BEI le plus élevé par habitant, l’encours de la Banque se montant à 2,7 milliards d’EUR, soit 13 % du PIB national.

Les résultats annuels de la BEI concernant Chypre ont été annoncés à Nicosie en début de journée par Constantinos Petrides, ministre chypriote des finances, et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« Le Groupe Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour Chypre et la coopération étroite entre la BEI, le FEI et les partenaires chypriotes des secteurs public et privé a une fois de plus permis au pays d’être le premier bénéficiaire de l’engagement de la BEI par habitant au sein de l’UE. Grâce aux nouveaux financements ciblés et à long terme de la BEI, les entreprises du pays pourront relever les défis liés à la pandémie de COVID-19 et investir dans l’innovation. Notre objectif, mais aussi notre devoir, est d’utiliser pleinement tous les instruments de développement à notre disposition, tels que ceux fournis par la BEI, et j’ai bon espoir – je suis même certain – que cette intense activité de la Banque à Chypre se poursuivra dans les années à venir. Je suis également convaincu que la BEI continuera d’être un partenaire fiable pour des projets solides dans l’ensemble de l’UE », a déclaré Constantinos Petrides, ministre des finances de la République de Chypre et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« L’important volume de ressources que le Groupe BEI a mis à disposition de Chypre en 2021 – 303 millions d’EUR de nouveaux financements en faveur des entreprises, de la sécurité routière et des technologies financières –, est l’un des concours les plus importants apportés aux investissements publics et privés en 41 ans de présence dans le pays. Le Groupe BEI est résolu à soutenir les investissements prioritaires à Chypre en étroite coopération avec ses partenaires locaux. L’année dernière a été un millésime record pour le Fonds européen d’investissement et les financements ciblés qu’il apporte aux entreprises, record qui a été rendu possible par le fait que Chypre a été le premier pays à adhérer au Fonds de garantie européen, l’initiative de riposte économique face à la crise sanitaire menée par le Groupe BEI. Je suis ravie d’être de retour à Nicosie. Au cours de cette visite, j’ai pu constater comment la BEI contribue à transformer l’enseignement supérieur à Chypre et fait en sorte que les futurs engagements ouvrent de nouvelles perspectives au pays dans les années à venir », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Concours de 170 millions d’EUR du Groupe BEI en faveur de l’investissement des entreprises, dont un montant record pour le FEI

L’année dernière, la BEI et le FEI ont fourni 170 millions d’EUR de nouveaux financements ciblés destinés à soutenir les investissements mis en œuvre par des entreprises chypriotes dans cette conjoncture difficile.

Ce montant comprend un soutien de 100 millions d’EUR de la BEI aux petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) locales au titre du projet Cyprus Entrepreneurship Scheme II, qui fait suite au déploiement réussi du premier dispositif de ce type.

L’activité du Fonds européen d’investissement en 2021 est la plus importante qu’il ait jamais enregistrée à Chypre. Les nouveaux investissements des entreprises chypriotes bénéficieront de nouvelles ressources du Fonds européen d’investissement à hauteur de 70 millions d’EUR, qui seront gérées par Hellenic Bank et Eurobank Cyprus.

112 millions d’EUR pour la sécurité routière et les investissements prioritaires dans le secteur des transports

2021 a également été marquée par le plus grand soutien jamais apporté par la BEI aux investissements dans le secteur des transports à Chypre. Les nouveaux financements approuvés l’année dernière accéléreront le déploiement de caméras de sécurité routière dans les zones fortement accidentogènes du pays et contribueront à l’amélioration des routes à Nicosie, Limassol, Paphos et Vasilikos.

Premier prêt d’amorçage-investissement à l’appui des activités d’innovation de Hellas Direct

L’année dernière, la BEI a accepté de soutenir les investissements de Hellas Direct dans le domaine de la recherche-développement et de l’expansion de ses activités par l’intermédiaire du premier prêt d’amorçage-investissement de la BEI en faveur d’une entreprise chypriote.

Ce nouvel investissement en faveur des technologies financières élargira l’offre de services d’assurance portés par la technologie dans la région et adaptera les services financiers au monde post-COVID.

Bientôt un soutien supplémentaire en faveur de l’investissement des entreprises, de l’aménagement urbain et des énergies renouvelables

Au cours des prochains mois, la BEI compte confirmer de nouvelles initiatives de financement en faveur du secteur privé menées avec des partenaires bancaires chypriotes dans le cadre de l’initiative de partage des risques « Cyprus Entrepreneurship Fund ».

De plus, la BEI s’attache actuellement à finaliser son soutien à des projets relatifs à l’aménagement urbain et à la production d’énergie renouvelable.

Depuis le début de ses opérations dans le pays en 1981, la BEI a mis à disposition plus de 5 milliards d’EUR pour des investissements privés et publics à Chypre.