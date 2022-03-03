© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ont signé un contrat de financement pour la modernisation de la voie rapide S3 reliant Świnoujście à Szczecin.

Le prêt de 250 millions d’EUR en faveur de BGK sera affecté à la modernisation de la voie rapide S3 entre Świnoujście et Szczecin. Le projet sera mis en œuvre par la direction générale des routes nationales et des autoroutes, qui gère le réseau polonais de voies rapides et d’autoroutes.

La BEI coopère depuis de nombreuses années avec BGK et cette direction générale. Depuis 2005, 40 contrats de structure similaire ont été signés pour financer la modernisation des routes, contribuant ainsi au développement dynamique du réseau routier en Pologne.

Le projet couvrira six tronçons de la voie rapide S3 reliant Świnoujście (et son port) à Szczecin, construite principalement le long de la route nationale DK3, sur une longueur totale d’environ 65 km.

Il portera également sur la reconstruction et la reconfiguration des routes d’accès et des intersections avec les routes locales, la conception et la construction d’un réseau de drainage efficace adapté aux effets négatifs potentiels des changements climatiques, ainsi que le déplacement de réseaux d’alimentation et l’installation d’équipements de sécurité routière et d’éclairage, entre autres.

Le projet tiendra compte de l’atténuation des effets négatifs potentiels sur les zones Natura 2000. Les travaux de modernisation comprendront la construction de nouveaux passages pour animaux, d’écrans acoustiques, de clôtures et d’infrastructures de surveillance.

La voie rapide S3, qui relie les autoroutes A4, A2 et A6, est une voie de circulation majeure pour le transport routier suivant un axe nord-sud dans l’ouest de la Pologne. Le projet s’ajoute aux opérations de la BEI qui appuient déjà des investissements dans le corridor Baltique-Adriatique hautement prioritaire du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Les ressources de la BEI iront au Fonds routier national (Krajowy Fundusz Drogowy – KFD) géré par BGK, qui finance la construction et la reconstruction de routes nationales en Pologne. Le cofinancement de la modernisation de la voie rapide S3 viendra compléter des projets antérieurs, également financés par la BEI, tels que le contournement ouest de Łódź, qui sera mis en œuvre grâce à la construction d’un nouveau tronçon de la voie rapide S14 (environ 26 km de long) – un contrat d’un montant de 200 millions d’EUR pour ce projet a été conclu par les banques en décembre 2021.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La modernisation des routes revêt une importance capitale pour le développement de la région. Elle accroît son attractivité économique et touristique, tout en facilitant l’accès au marché du travail. Nous nous réjouissons également que la nouvelle route réponde à des exigences strictes en matière de protection de l’environnement. Il s’agit d’un nouveau projet financé par la BEI qui intègre le réseau routier polonais dans le réseau transeuropéen reliant la mer Baltique à la mer Adriatique. »

« Les investissements dans les infrastructures routières soutiennent le développement socio-économique durable de notre pays. La modernisation de la voie rapide S3 reliant Świnoujście à Szczecin permettra d’accroître la sécurité des résidents et des touristes dans la région. Elle améliorera également les transports internationaux et l’accès au port. Le financement fourni jusqu’à présent par la BEI pour répondre aux besoins du Fonds routier national s’est traduit par la construction d’environ 966 km d’autoroutes, de 2 225 km de voies rapides et de 458 km de voies de contournement », a déclaré Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du conseil d’administration de Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est l’unique banque nationale de promotion économique de Pologne. BGK appuie le développement socio-économique durable de la Pologne. Ses activités contribuent à la création d’emplois, à la construction d’appartements, au développement des infrastructures et à l’amélioration de la qualité de l’air. La banque prend soin des générations futures en créant du capital social, en promouvant l’esprit d’entreprise et en apportant des financements responsables. Elle est présente dans toutes les régions de Pologne et a des bureaux à Bruxelles, Londres, Francfort-sur-le-Main et Amsterdam. BGK soutient l’exportation et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger. Elle est à l’origine du Three Seas Fund, dont elle est la cofondatrice et la principale investisseuse. Ce fonds investit dans les transports, l’énergie et les infrastructures numériques dans les pays de la région des trois mers. Coopérant avec les entreprises, le secteur public et les institutions financières, BGK répond aux besoins économiques et entreprend un certain nombre d’initiatives en faveur du développement durable.