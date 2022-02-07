Le prêt accordé pour une durée de 30 ans constitue le plus grand financement en faveur des transports en Grèce.

Le concours de la BEI représente également le financement le plus important jamais accordé pour un seul projet en Grèce.

Les fonds sont destinés à la nouvelle ligne 4 du métro – tronçon A’ Alsos Veikou-Goudi –, le plus long tracé jamais réalisé à Athènes.

Le prêt correspond au deuxième volet du financement d’un montant total de 730 millions d’EUR accordé par la BEI pour le projet.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a officiellement octroyé ce jour un nouveau financement sans précédent de 580 millions d’EUR pour la construction de la nouvelle ligne 4 du métro d’Athènes. Ce concours est le plus important jamais apporté par la BEI pour de nouvelles solutions de transport et également pour un seul projet en Grèce.

Le nouveau financement se présente sous la forme d’un prêt accordé pour une durée de 30 ans, qui viendra plus précisément à l’appui de la construction du tronçon A’ – Alsos Veikou-Goudi –, un projet comprenant quinze (15) nouvelles stations souterraines dans la capitale grecque. Il représente le second volet du financement d’un montant total de 730 millions d’EUR accordé par la BEI à l’appui du projet.

Ce jour, au siège d’Attiko Metro S.A. à Athènes, en coopération avec la BEI, les hauts représentants du ministère des infrastructures et des transports, du ministère des finances et des autorités compétentes ont bouclé toutes les procédures nécessaires à la conclusion de l’accord, qui a été signé en présence de Christian Thomsen, vice-président de la BEI, Ioannis Kaltsas, chef de l’équipe d’investissement de la BEI pour la Grèce, et Nikolaos Kouretas, PDG d’Attiko Metro S.A..

Le premier accord de prêt avait été signé en 2019. Attiko Metro S.A. avait alors obtenu de la BEI une contribution de 150 millions d’EUR sur le montant total approuvé du prêt, décaissée le 30 novembre 2021. Ce nouveau financement est la preuve de l’entière satisfaction et de la confiance de la BEI à l’égard du savoir-faire d’Attiko Metro S.A., et met aussi en lumière le soutien concret que la Banque continue d’apporter à l’économie et aux infrastructures grecques, en particulier dans le domaine des transports durables.

« Il est primordial d’investir dans les transports durables pour améliorer le quotidien, soutenir la croissance économique et réduire les émissions de carbone et la pollution. Ces 30 dernières années, la BEI a soutenu des investissements visionnaires d’Attiko Metro qui ont permis de réduire les embouteillages et d’améliorer les déplacements des Athéniens et des visiteurs. Je suis heureux aujourd’hui de me joindre à Attiko Metro pour officialiser notre plus grand soutien aux transports en Grèce et confirmer notre appui pour la ligne 4 », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

« La mise en œuvre des projets d’Attiko Metro S.A. n’aurait pas été possible s’ils n’avaient pas été intégrés dans les programmes de financement de l’Union européenne et si la Banque européenne d’investissement n’avait pas apporté son soutien et sa contribution décisive depuis que la construction des projets de métro à Athènes et à Thessalonique a commencé, et jusqu’à ce jour. Au cours de cette longue opération, Attiko Metro S.A. a démontré sa capacité à assurer la conception, l’étude, la passation des marchés et la supervision de la construction de projets complexes concernant le métro et le tramway, en assurant les plus hauts niveaux de sécurité, de fiabilité et de qualité, et aussi de valeur esthétique, en faisant des stations de métro de petits musées », a affirmé Nikos Kouretas, PDG d’Attiko Metro S.A., qui a brièvement présenté le projet avant la signature du contrat.

« En coopération avec le ministère des infrastructures et des transports, le ministre K. Karamanlis et le vice-ministre, G. Karayiannis, Attiko Metro S.A. poursuit la mise en œuvre des nouvelles extensions du réseau de métro à Athènes et Thessalonique dans le cadre du programme ambitieux que la société a mis en place en la matière. Ces opérations contribuent essentiellement et largement au développement financier de notre pays et assurent des milliers d’emplois, et dans le même temps, elles permettent à un nombre croissant de citoyens de profiter de déplacements sûrs, confortables, rapides et fiables en utilisant des modes de transports collectifs respectueux de l’environnement. »

Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires tirées de la présentation proposée par Nikos Kouretas, PDG d’Attiko Metro S.A..

Attiko Metro S.A.

Projets de métro et de tramway à Athènes et à Thessalonique

Attiko METRO S.A. est une entreprise d’intérêt public moderne dont le personnel se distingue par sa formation scientifique de haut niveau et qui, par une planification responsable et un travail systématique, met en œuvre le développement des modes de transport à itinéraire fixe (métro et tramway) à Athènes et à Thessalonique. À ce jour, les deux lignes de métro d’Athènes couvrent une distance totale d’environ 43 km, comptent 40 stations modernes (dont les 3 nouvelles stations de la ligne 3 en direction du Pirée) et desservent environ 1 million de voyageurs. Ainsi, avec la ligne 1 ISAP, le tramway et le train de banlieue, le métro contribue à la « synthèse » d’un réseau de transport moderne et à l’amélioration de la qualité de vie dans l’Attique.

Outre le confort, la rapidité et la fiabilité des trajets, le métro d’Athènes est également réputé pour les remarquables découvertes archéologiques présentées dans les stations centrales de son réseau et les œuvres d’artistes renommés qui ornent presque toutes les stations de ses lignes 2 et 3. Notons qu’à l’occasion des travaux de construction du métro d’Athènes, les plus grandes fouilles archéologiques jamais effectuées dans la capitale de la Grèce (s’étendant sur une surface de 79 000 m²) ont été réalisées et ont permis de mettre au jour plus de 50 000 découvertes archéologiques datant de la période allant du néolithique jusqu’à l’époque moderne.

L’un des projets les plus importants et tout aussi complexe entrepris par ATTIKO METRO S.A. est la construction du métro de Thessalonique. Le projet initial, couvrant 9,6 km et comptant 13 stations modernes, est à un stade avancé, de même que son prolongement vers Kalamariá, un tronçon souterrain qui s’étend sur 4,8 km et compte 5 stations. Les deux projets, qui profiteront chaque jour à plus de 315 000 voyageurs au total, seront achevés d’ici la fin de 2023. La plus grande fouille archéologique jamais menée dans la ville de Thessalonique a également été réalisée sur le site des projets et a permis des découvertes importantes en particulier au niveau des stations Venizelou et Sainte-Sophie.

Dans le même temps, ATTIKO METRO S.A., en collaboration avec le ministère des infrastructures et des transports, le ministre K. Karamanlis et le vice-ministre G. Karayiannis, poursuit la réalisation de nouveaux prolongements pour le réseau métropolitain d’Athènes. Les trois stations restantes de la ligne 3 du métro d’Athènes vers le Pirée devraient entrer en service durant l’été 2022 et la liaison sera ainsi assurée entre le port du Pirée et l’aéroport international d’Athènes.

En outre, le contrat concernant la construction du tronçon A’ de la ligne 4 (Alsos Veikou - Goudi) a été signé le 22 juin 2021. Celui des travaux préliminaires correspondants, qui sont déjà en cours, avait aussi été signé quelques mois plus tôt. Ce projet comporte 15 nouvelles stations et s’étend sur une distance d’environ 13 km. Son montant contractuel s’élève à 1,2 milliard d’EUR et sa durée de réalisation sera d’environ 8 mois.

Par ailleurs, le 15 décembre 2021, le projet d’extension du tramway vers le Pirée, comprenant 12 nouveaux arrêts, a été mis en service, et 25 nouveaux véhicules de tramway ont été récemment livrés, ce qui permettra d’améliorer le fonctionnement du tramway sur l’ensemble du réseau.

Outre les projets en cours, ATTIKO METRO S.A. planifie les futures extensions du métro à Athènes et à Thessalonique. Celles du métro d’Athènes, dont l’avancement constitue une priorité absolue, comprennent le prolongement de la ligne 2 d’Anthoúpoli à Ílion avec 3 nouvelles stations. Ce projet est en phase de conception et devrait faire l’objet d’un appel d’offres en 2022. Suivront l’extension de la ligne 2 vers Glyfáda (3 nouvelles stations) et de la ligne 1 (alignement souterrain) vers Kallithéa et le centre culturel de la fondation Stavros Niarchos (SNFCC) avec 4 nouvelles stations. Dans le même temps, des extensions futures sont également en phase de maturation, à savoir celle de la ligne 4 vers Pangráti, Výronas et Ymittos (zone PYRKAL prévue pour reconfiguration), celle vers l’ouest en direction de Nouvelle-Ionie, Nouvelle-Philadelphie et Ágii Anárgyri (terminus Petroúpoli), ainsi que celle de l’axe de l’avenue de Céphisie en direction de Maroúsi et, au-delà, de Pefki et Lykóvrysi.

Enfin, en ce qui concerne la maturation des projets dans la ville de Thessalonique, ATTIKO METRO S.A. prépare d’ores et déjà une étude consacrée au trafic (MAMTH), sur la base de laquelle les projets nécessaires à la ville seront déterminés par la suite. Parallèlement, d’autres extensions du métro vers la banlieue nord-ouest de la ville et en direction de l’aéroport « Macédoine » sont en cours de maturation.