1,3 milliard d’EUR pour les transports durables, les énergies renouvelables et l’eau

1,2 milliard d’EUR pour l’éducation, la santé, le logement et la rénovation urbaine

630 millions d’EUR pour soutenir les investissements du secteur privé et la résilience économique face à la pandémie de COVID-19

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour des plans visant à renforcer encore la politique environnementale et sociale du Groupe BEI. Les membres du Conseil d’administration et de la direction de la BEI ont tenu le 1er février leur réunion annuelle avec des représentants de la société civile.

Werner Hoyer, président de la BEI : « L’ambition du Groupe BEI est inégalée pour ce qui est d’établir des normes sociales et environnementales élevées pour tous ses projets. Les discussions constructives menées cette semaine avec des experts de premier ordre de la société civile contribueront à renforcer encore l’engagement du Groupe. L’approbation ce jour, par le Conseil d’administration de la BEI, de la première politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe met en évidence le rôle de chef de file de la banque de l’UE dans les domaines de la durabilité environnementale et sociale comme de l’action en faveur du climat.

Le Conseil d’administration a également approuvé 3,2 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 16 projets afin de soutenir l’action climatique, d’aider les entreprises à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de financer les transports durables et l’éducation en Europe et dans le reste du monde.

Renforcement de la coopération de la BEI avec la société civile

À la veille de la première réunion de son Conseil d’administration de l’année, la BEI a organisé une journée de débats approfondis avec près de 200 représentants de la société civile, dont des organisations non gouvernementales et des associations pour l’environnement, les transports durables, l’énergie, la conservation, le développement, la finance durable et la défense des droits humains.

Approbation du nouveau Cadre de durabilité de la BEI

La BEI a approuvé ce jour le nouveau Cadre de durabilité environnementale et sociale (CDES). Le cadre intègre une politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe qui présente pour la première fois la vision du Groupe sur la façon de relever les défis environnementaux et sociaux qui se posent et de faire respecter les droits humains dans toutes ses activités.

En outre, le cadre comprend un ensemble de normes environnementales et sociales révisées de la BEI, dont une nouvelle norme relative aux financements intermédiés.

Le Cadre de durabilité environnementale et sociale permettra au Groupe BEI de mettre l’accent sur le développement durable et inclusif, en s’engageant à soutenir la transition vers des économies et des communautés qui soient résilientes aux changements climatiques et aux catastrophes, qui émettent peu de carbone, qui soient durables sur le plan environnemental et qui fassent une utilisation plus rationnelle des ressources.

Ce cadre a été approuvé à l’issue d’une consultation publique approfondie et s’appliquera à tous les nouveaux projets à partir du 1er mars 2022.

1,3 milliard d’EUR à l’appui d’investissements ayant trait aux transports durables, aux énergies renouvelables et à l’eau

Les voyageurs en Europe bénéficieront de meilleurs moyens de transport du fait que la BEI soutiendra l’acquisition de nouveaux trains pour les Hauts-de-France et la région de Tours et de nouveaux trams-trains à Chemnitz, en Allemagne, ainsi que l’amélioration de goulets d’étranglement sur les principaux axes routiers en Pologne.

La BEI a également approuvé un financement pour la construction de 15 centrales solaires à grande échelle dans les régions d’Aragon, de Castille-La Manche et de Castille et León en Espagne.

La BEI soutiendra de nouveaux investissements ayant trait à l’eau dans les États insulaires des Caraïbes touchés par les changements climatiques dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement rationalisée visant à la fois à améliorer la résilience face aux changements climatiques et la santé des océans. La BEI a par ailleurs décidé de soutenir les investissements d’entreprises de services collectifs de petite et moyenne dimension du secteur de l’eau, dans la région italienne de la Vénétie.

1,2 milliard d’EUR pour l’éducation, la santé, le logement et la rénovation urbaine

La BEI a décidé de soutenir la rénovation et la construction de 30 écoles en Irlande et d’un nouveau centre de formation à Bruxelles ainsi que des investissements dans le domaine de la santé en France. Les habitants de Varsovie bénéficieront de nouveaux investissements visant à améliorer le logement social et, en Allemagne, un nouveau programme régional de financement pour les villes aura vocation à accélérer les investissements urbains.

630 millions d’EUR pour soutenir les investissements du secteur privé et la résilience économique face à la pandémie de COVID-19

Dans le prolongement de son important soutien aux entreprises touchées par les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, la BEI a approuvé ce jour de nouveaux financements à l’appui des entreprises en Espagne et des investissements industriels en France.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI

Consultation publique sur le Cadre de durabilité environnementale et sociale (CDES) du Groupe BEI et documents y relatifs

https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-fr/