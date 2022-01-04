© Getty Images

Dans la région berlinoise, la compagnie ferroviaire Niederbarnimer Eisenbahn exploitera bientôt une nouvelle flotte de trains régionaux climatiquement neutres.

La BEI va accorder jusqu’à 95 millions d’EUR pour l’acquisition de trains ultramodernes à batteries fabriqués par Siemens.

Les autres bailleurs de fonds sont KfW IPEX-Bank, NordLB et Alpha Trains.

L’avenir des trains régionaux circulant entre Berlin et la région alentour du Brandebourg sera neutre en carbone. La Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) prévoit de mettre en service, à partir de décembre 2024, ses premiers trains à batteries, en remplacement des locomotives diesel. La compagnie ferroviaire a commandé à Siemens 31 nouvelles rames de type Mireo plus B pour l’ensemble des dix lignes desservant la région du Brandebourg oriental entre Berlin et la frontière polonaise.

Sur les parties électrifiées des lignes, ces rames utiliseront les caténaires également pour recharger les batteries qui leur permettront de continuer de circuler sur les parties non électrifiées des lignes. Elles sont donc extrêmement efficaces sur le plan énergétique, en particulier par rapport aux rames diesel utilisées jusqu’à présent, et évitent la pollution atmosphérique. Dès que l’électricité ferroviaire proviendra intégralement de sources renouvelables, les trains circuleront sans émettre aucun carbone.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient le projet avec un prêt à l’investissement de 95 millions d’EUR au maximum, consacré au développement et à l’achat des rames. La Commission européenne, quant à elle, met à disposition des fonds provenant du volet Transports du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et des programmes RNE.

Ce projet ferroviaire est l’un des premiers à satisfaire à 100 % aux objectifs de la banque de l’UE tant en matière de climat que de développement durable. Les fonds de la BEI seront versés conjointement avec quelque 70 millions d’EUR provenant de KfW IPEX-Bank et 34 millions d’EUR au maximum de NordLB à une société de projet établie sous l’égide d’Alpha Trains.

Alpha Trains, société de crédit-bail luxembourgeoise spécialisée dans le matériel roulant ferroviaire, apportera également une contribution en fonds propres. La société de projet sera propriétaire des rames, qu’elle louera à la NEB. NordLB interviendra en qualité d’arrangeur et d’agent.

Ce montage de crédit-bail rend le financement des rames indépendant de la durée du contrat d’exploitation que la NEB a conclu l’été dernier avec la régie de transports publics Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB), pour une période de douze ans à compter de décembre 2024.

En Allemagne, l’exploitation des transports ferroviaires régionaux, cofinancée par les Länder, fait régulièrement l’objet, de la part des sociétés de transports publics – comme la VBB –, d’appels d’offres à l’échelle européenne portant sur des durées de 10 à 15 ans, dans le but d’assurer la concurrence entre les opérateurs.

La VBB pourra lancer un nouvel appel d’offres pour la prestation de services de transport à la fin de cette période. L’attributaire du marché, quel qu’il soit, pourra continuer à utiliser le contrat de crédit-bail portant sur une durée totale de 24 ans, de même que les rames. Cela aura pour effet de réduire le coût du capital pour les soumissionnaires participant à l’appel d’offres, ce qui se traduira par des offres de prix plus avantageuses pour les Länder. Agissant pour le compte des Länder de Berlin et du Brandebourg, la VBB garantit que les frais de crédit-bail seront couverts par les recettes tirées des billets dès la mise en service des trains en décembre 2024.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, salue ce projet emblématique de transport vert : « Nous sommes heureux de pouvoir faire un si grand pas vers un transport régional climatiquement neutre dans la région de Berlin. Des chemins de fer régionaux attrayants sont essentiels à la transition vers une mobilité respectueuse du climat, car ils incitent les navetteurs à passer de la route au rail, ce qui réduit les transports individuels à forte intensité de carbone et élimine les embouteillages. »

Adina Vălean, commissaire européenne chargée des transports : « Des solutions telles que des trains régionaux innovants utilisant à la fois l’électricité provenant de caténaires et celle fournie par des batteries contribuent à rendre le transport ferroviaire en Europe encore plus durable. En combinant le prêt de la BEI et les fonds provenant du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, nous pouvons maximiser l’impact de nos investissements sur la réalisation de cet objectif, comme le montre cette initiative. »

Shaun Mills, PDG du groupe Alpha Trains : « Alpha Trains propose des solutions durables et économiques. Les rames électriques à batteries pour la NEB en sont le meilleur exemple, des offres de location attrayantes et des systèmes de propulsion respectueux de l’environnement étant des éléments essentiels pour continuer à faire avancer la transition dans le domaine des transports. »

Thomas Schmidt, directeur général d’Alpha Trains Europa GmbH : « Nous sommes fiers que notre client de longue date Niederbarnimer Eisenbahn nous ait accordé sa confiance pour le soutenir dans ce projet ambitieux et porteur d’avenir, grâce à notre expérience, à nos compétences techniques et à la passion qui nous anime. »

Detlef Bröcker, directeur général de Niederbarnimer Eisenbahn : « L’achat de ces 31 rames électriques à batteries pour le réseau du Brandebourg oriental marque un pas important vers une mobilité sans émission de polluants. Nous sommes heureux d’emprunter avec Alpha Trains, notre partenaire de longue date, la voie d’une nouvelle technologie et de soutenir ainsi la transition dans le domaine des transports. »

Andreas Ufer, directeur général de KfW IPEX-Bank : « Nous sommes ravis de pouvoir financer, avec nos partenaires, des investissements propres, sûrs et intelligents dans le domaine du transport public de voyageurs. Nous marquons ainsi notre engagement en faveur de la protection de l’environnement et du climat ainsi que de l’amélioration de la mobilité en Allemagne et en Europe. »

Informations générales

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument financier de l’UE visant à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité grâce à des investissements ciblés dans des infrastructures au niveau européen. Le programme RNE 300 vise à cofinancer des projets de démonstration de technologies de captage et de stockage du carbone respectueuses de l’environnement ainsi que de technologies novatrices liées aux énergies renouvelables à l’échelle commerciale. Il est financé par la vente de 300 millions de quotas d’émissions issus de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE) du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE). Depuis 2019, il est également possible de financer les activités d’investissement au titre de l’instrument de prêt du MIE avec les fonds RNE 300 non dépensés.

Alpha Trains est le leader de la location de matériel roulant ferroviaire en Europe. Sur ses sites de Luxembourg, Anvers, Cologne, Madrid et Paris, la société emploie 125 collaborateurs et collaboratrices venant de 15 pays. Alpha Trains, qui possède un parc de plus de 850 locomotives et rames automotrices, offre à sa clientèle des solutions de location sur mesure, un vaste savoir-faire dans le domaine de l’entretien et de la rénovation de véhicules ainsi qu’une longue expérience dans le financement de véhicules neufs. Les flottes d’Alpha Trains sont utilisées par de nombreux opérateurs publics et privés dans 19 pays européens. Les actionnaires d’Alpha Trains sont APG, Arcus European Trains PGGM et Swiss Life.

Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) : comme il y a plus de 100 ans déjà, les arrondissements et communes desservis par les lignes du réseau détiennent aujourd’hui encore 33 % de la société Niederbarnimer Eisenbahn AG. L’autre actionnaire est IGB Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH, qui est détenue par le spécialiste du fret ferroviaire Captrain Deutschland GmbH – une entreprise du groupe français SNCF-Geodis – ainsi que la Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH appartenant au Land de Berlin. Cette structure d’entreprise particulière constitue une excellente base pour la prestation de services de transport ferroviaire de voyageurs de qualité au niveau régional. Avec l’entrée en service de neuf nouvelles lignes, la NEB continue de se développer et façonne l’avenir d’une grande partie de la région du Brandebourg.

Au sein du groupe bancaire KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets et du crédit à l’exportation. Elle soutient les entreprises allemandes opérant dans des secteurs industriels clés sur les marchés mondiaux en montant des financements à moyen et long terme à l’appui des exportations allemandes et européennes, des investissements dans les infrastructures et de la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, ainsi que de projets de protection de l’environnement et du climat dans le monde entier. En tant que banque spécialisée, KfW IPEX-Bank possède une vaste expertise sur les plans sectoriel et du montage des opérations ainsi qu’une bonne connaissance des pays. Elle joue un rôle de premier plan dans les consortiums de financement et mobilise activement la participation d’autres banques, d’investisseurs institutionnels et de compagnies d’assurance. KfW IPEX-Bank est gérée comme une société juridiquement indépendante du groupe.

Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) est l’une des principales banques commerciales allemandes au regard de son actif total de 117 milliards d’EUR. En tant qu’institution de droit public, elle fait partie du groupe financier Sparkassen. Parmi ses principaux domaines d’activité figurent les financements spécialisés dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, et notamment les transports ferroviaires. À l’heure actuelle, le volume de ses financements pour des projets d’infrastructure s’élève à quelque 4 milliards d’EUR. La banque dessert ses clients depuis ses sièges de Hanovre, Braunschweig et Magdebourg, mais aussi depuis 10 autres sites en Allemagne et à l’étranger.