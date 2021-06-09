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INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY

Signature(s)

Montant
92 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 92 000 000 €
Transports : 92 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2021 : 92 000 000 €
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19/10/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2023
Statut
Référence
Signé | 10/12/2021
20200890
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
LAND BERLIN,LAND BRANDENBURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 92 million
EUR 285 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns new regional passenger trains with hydrogen and battery powered propulsion systems for the Heidekrautbahn and Netz Ostbrandenburg networks in Berlin and Land Brandenburg. The first train (Heidekrautbahn) offers a suburban rail service in the capital area on the RB27 route (Berlin-Gesundbrunnen, Berlin-Karow/Berlin-Wilhelmsruh, Basdorf, Groß Schönebeck/Schmachtenhagen). The second one (Netz Ostbrandenburg) offers a regional rail service from Berlin to the north-east region in Brandenburg, across ten different lines, up to the Polish border.

The aim is to significantly improve rail services for commuters between the fast growing region around Neuruppin and Berlin.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.

For Heidekrautbahn, the promoter plans to issue a contract starting from 2024 on account of the integration of the contract with a Research and Development initiative for the use of hydrogen powered trains. For Netz Ost Brandenburg, the promoter has issued a competitive tender for 12 years worth of operations.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
9 juin 2021
10 décembre 2021
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
Date de publication
19 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139351344
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200890
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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