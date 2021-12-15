2,9 milliards d’EUR à l’appui des transports durables

Le 15 décembre, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé de nouveaux financements d’un montant de 7,7 milliards d’EUR pour 40 projets visant à améliorer l’accès du secteur privé aux financements, à intensifier les transports durables, à renforcer le recours aux énergies propres et à accélérer les investissements prioritaires dans les villes d’Europe et du reste du monde.

« Malheureusement, la pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée et les systèmes de santé du monde entier restent sous pression. Depuis le début de la pandémie, le Groupe BEI travaille avec les clients et les parties prenantes pour renforcer la résilience tant économique que sanitaire. Nous intensifions également nos efforts pour atteindre les objectifs de l’action en faveur du climat dans le monde. Aujourd’hui, la BEI a appuyé de nouveaux investissements porteurs de changements qui ouvriront des perspectives. Les entreprises seront en mesure d’investir, la santé et l’éducation et, partant, les conditions de vie seront améliorées, et l’exploitation des énergies vertes permettra de bâtir un avenir meilleur », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Le Conseil d’administration de la BEI a également convenu de renforcer sa démarche de soutien au mécanisme pour une transition juste dans l’UE et d’accélérer la transition juste dans le monde. Le mécanisme pour une transition juste vise à aider à faire face au coût social de la décarbonation et à concrétiser les objectifs ambitieux de l’Europe en matière de climat.

2,9 milliards d’EUR à l’appui des transports durables

Les voyageurs et les navetteurs du monde entier bénéficieront de transports plus propres, plus sûrs et plus rapides grâce à des investissements appuyés par la BEI.

La Banque soutiendra notamment la modernisation et l’extension des services d’autobus, de tramway et de métro à Lyon, en France, et l’acquisition de nouveaux trains régionaux dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, des investissements ferroviaires en Italie et aux Pays-Bas ainsi que l’utilisation accrue de véhicules de livraison électriques en Italie.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le financement de la remise en état du pont suspendu Széchenyi, monument historique de Budapest, de l’amélioration de la gestion du contrôle de la navigation aérienne au Portugal et de la construction du contournement ouest de Łódź par la voie rapide S14, en Pologne.

La BEI a également décidé de soutenir la construction du premier réseau métropolitain et l’acquisition de nouveaux trains à Agra. Cette ville indienne qui compte 2,3 millions d’habitants est l’une des plus polluées au monde.

2,6 milliards d’EUR pour le financement du secteur privé et la résilience économique face au COVID-19

Les nouveaux financements pour les entreprises approuvés par la BEI soutiendront notamment l’innovation des sociétés de premier plan dans le domaine de la santé des consommateurs et des produits pharmaceutiques et la mise à niveau des technologies de production avancées pour les composants de véhicules électriques et de réseaux d’électricité et de télécommunications.

Le Conseil d’administration a par ailleurs donné son feu vert pour de nouvelles initiatives commerciales avec des partenaires financiers locaux afin d’accélérer les investissements des entreprises axées sur le développement durable et l’impact social dans les Balkans occidentaux et d’accroître les investissements de petites entreprises en Allemagne et d’entreprises en Italie dans les domaines du climat et de l’environnement.

1,3 milliard d’EUR en faveur des énergies propres et de l’efficacité énergétique

Le Conseil d’administration de la BEI a décidé de soutenir une série de programmes de production d’énergie renouvelable à petite échelle, de projets de distribution d’énergie et d’initiatives en matière d’efficacité énergétique.

La Banque financera notamment des projets éoliens et solaires au Brésil, de nouvelles centrales solaires en Espagne et des projets locaux à petite échelle dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans la province d’Overijssel, aux Pays-Bas.

Le financement rationalisé de projets dans les énergies renouvelables en France et en Allemagne et l’appui à des investissements spécialisés dans l’énergie solaire hors réseau en Afrique subsaharienne ont également été approuvés.

La BEI a aussi convenu de soutenir le renforcement du réseau tchèque de transport d’électricité et la modernisation de la distribution d’électricité en Flandre.

825 millions d’EUR pour l’aménagement urbain, la santé, l’éducation et l’eau

Les nouveaux financements approuvés par la BEI serviront à accélérer les investissements à fort impact afin d’améliorer les services locaux en matière de santé, d’éducation et d’approvisionnement en eau et d’accélérer l’aménagement urbain.

La Banque soutiendra notamment des investissements durables et respectueux de l’environnement dans les villes de Tallinn et Grenoble, l’amélioration des infrastructures hydriques à Riga, à Montpellier et aux Pays-Bas et la construction de nouvelles crèches et écoles dans toute la Finlande.

La BEI soutiendra également un programme d’urgence de vaccination et de dépistage du COVID-19 pour les 2,8 millions de personnes vivant dans le Land allemand du Brandebourg ainsi que la transformation numérique des services fournis par les agences gouvernementales grecques.

Renforcement du soutien de la BEI pour une transition juste

La BEI a également approuvé une proposition globale à l’appui du mécanisme pour une transition juste et de la concrétisation du pacte vert pour l’Europe.

Le renforcement de l’engagement de la BEI vise à remédier aux incidences socio-économiques et environnementales de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et aux conséquences des activités passées sur l’environnement. Des précisions seront publiées dans les semaines à venir.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI