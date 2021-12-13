Le Ghana va bénéficier du plus important soutien de la BEI à un investissement dans le secteur de la santé en Afrique, avec un prêt à l’investissement de 75 millions d’EUR, en plus d’une une aide non remboursable de 7,5 millions d’EUR de la Commission européenne.

Les dirigeants du Ghana et de la BEI ont abordé plusieurs sujets : le renforcement de la situation sanitaire et de la résilience économique en Afrique, la fabrication locale de vaccins et l’appui au secteur privé.

Le président de la BEI a confirmé l’approbation de nouveaux investissements dans les entreprises, les énergies renouvelables et la transition numérique et a souligné l’engagement accru de la BEI en Afrique.

Le président Nana Akufo-Addo s’est rendu aujourd’hui au siège luxembourgeois de la Banque européenne d’investissement et s’est félicité du soutien de 82,5 millions d’EUR accordé par l’Équipe Europe à de nouveaux investissements visant à renforcer les soins de santé et à fournir des médicaments et des équipements médicaux spécialisés dans tout le Ghana, dans le cadre du plan national de riposte sanitaire contre la pandémie de COVID‑19.

Le montage financier concessionnel de l’Équipe Europe comprend un prêt de 75 millions d’EUR de la BEI et une aide non remboursable de 7,5 millions d’EUR de la Commission européenne.

Le nouvel accord de prêt, qui représente le plus important soutien de la BEI à des investissements dans le secteur de la santé liés au COVID en Afrique subsaharienne, a été signé par Kwaku Ampratwum-Sarpong, vice-ministre des affaires étrangères et de l’intégration régionale, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, en présence de Nana Akufo-Addo, président du Ghana, de Werner Hoyer, président de la BEI, et de Harriet Siaw-Boateng, ambassadrice du Ghana auprès de l’Union européenne.

« Le renforcement de la coopération entre l’Afrique et les partenaires multilatéraux du développement est crucial pour partager les meilleures pratiques mondiales et assurer une réponse rapide aux défis sanitaires, sociaux et économiques déclenchés par la pandémie de COVID‑19. La Banque européenne d’investissement et l’Union européenne sont des partenaires essentiels pour le Ghana et je me félicite de leur soutien à notre plan national de riposte sanitaire contre la pandémie de COVID‑19. Ces derniers mois, à la suite de la rencontre entre le président Hoyer et moi‑même en début d’année, les experts ghanéens et ceux de la Banque ont travaillé sans relâche pour finaliser cette initiative. Les services médicaux et de soins de santé spécialisés bénéficieront à la fois du plus important soutien de la BEI en faveur de la résilience du secteur de la santé en Afrique et de l’aide non remboursable de l’UE », a déclaré le président Nana Akufo-Addo.

« Le Ghana a pris des mesures importantes pour gérer les incidences de la pandémie de COVID-19 et pour libérer des investissements à long terme. Il y a quelques mois, le président Akufo‑Addo et moi‑même avons confirmé l’appui de la BEI à la Development Bank Ghana. C'est un honneur d'accueillir nos amis ghanéens à notre siège luxembourgeois pour analyser comment nous pouvons renforcer notre partenariat dans les années à venir et en accroître l'impact », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement.

« Le Ghana est un partenaire clé de l’UE. Nous sommes déterminés à intensifier notre partenariat stratégique sur le plan bilatéral, tout en soutenant notre partenariat renouvelé avec l’Afrique. « L’Europe et le Ghana luttent côte à côte pour relever les défis sanitaires engendrés par la pandémie de COVID‑19, notamment en matière de diagnostic, de traitement et de vaccination. Le nouveau soutien apporté par l’Équipe Europe au plan de riposte sanitaire du Ghana renforcera les systèmes de santé publique et la résilience face à la pandémie et aux futures menaces sanitaires dans tout le pays grâce à de nouveaux investissements appuyés par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

La réunion a été l’occasion d’aborder l’aide que la Banque a apportée récemment à la modernisation du barrage de Kpong, à la Development Bank Ghana et à l’initiative COVAX. Elle a également permis de réfléchir à une coopération future pour soutenir la fabrication locale de vaccins et de souligner l’engagement accru de la BEI en Afrique reposant sur une nouvelle branche dédiée au financement du développement qui sera lancée au début de l’année prochaine.

Le plus grand soutien national de la BEI à des investissements dans le domaine de la santé en Afrique.

Le nouvel accord avec le Ghana représente le plus important financement national de la BEI à l’appui d’investissements dans le domaine de la santé liés à la pandémie de COVID‑19 en Afrique.

L’investissement dans le secteur de la santé soutenu par la BEI et l’UE permettra d’améliorer le traitement médical des patients atteints du COVID dans les centres de traitement et d’isolement et les unités de soins intensifs. Il contribuera aussi à renforcer les mesures visant à détecter et à contenir le virus et à ralentir sa transmission. Cette initiative permettra à la fois d’améliorer le traitement médical pendant la pandémie et de renforcer la santé publique dans les années à venir.

Le Ghana a été le premier pays d’Afrique à recevoir des vaccins contre le COVID-19 dans le cadre de l’initiative COVAX soutenue par la BEI et l’UE. Les experts de la BEI ont également informé le président Akufo-Addo des projets visant à accélérer la distribution de vaccins en Afrique subsaharienne.

La BEI renforce sa coopération avec le Ghana pour faciliter l’accès des entreprises au financement.

La BEI met la dernière main à un nouveau mécanisme de soutien à l’investissement des entreprises au Ghana en collaboration avec ECOBANK, qui devrait être confirmé dans les semaines à venir.

Cela fait suite à l’accord formel conclu en mai dernier entre le président Akufo Addo et le président de la BEI, Werner Hoyer, concernant l’octroi d’un prêt de 170 millions d’EUR à l’appui de la nouvelle Development Bank Ghana. Il s’agit du plus grand engagement de la BEI au Ghana et du soutien le plus important apporté à un organisme national de financement du développement.

Une fois opérationnelle, la Development Bank Ghana améliorera l’accès aux financements à long terme et stimulera la création d’emplois pour des milliers d’entreprises dans des secteurs clés, notamment l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les TIC, le tourisme et d’autres services dans tout le pays.

La Banque européenne d’investissement est la première banque publique internationale au monde. Depuis 1976, elle finance des investissements porteurs de transformation dans tout le Ghana, notamment à l’appui des énergies renouvelables (barrage de Kpong), des entreprises et des services.