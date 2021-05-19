Le président de la BEI confirme la relation étroite de la Banque avec le Ghana et une vision commune s'agissant de la transition verte en Afrique

Engagement le plus important de la BEI au Ghana et son soutien le plus marqué à une banque nationale en Afrique

L’appui de la BEI à la Banque nationale de développement du Ghana accélérera la reprise économique post-COVID et soutiendra les investissements et la création d’emplois pour des milliers d’entreprises

La banque nationale de développement va transformer les financements à long terme des entreprises en monnaie locale

Nana Akufo-Addo, président du Ghana, et Werner Hoyer et Thomas Östros, président et vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont officiellement approuvé ce jour un soutien de la BEI de 170 millions d’EUR à la banque nationale de développement du Ghana. Cet appui constitue l’engagement le plus important au Ghana de la BEI, la plus grande banque publique internationale, et son soutien le plus marqué à une institution nationale de promotion économique en Afrique.

Une fois en service dans les prochaines semaines, la banque nationale de développement du Ghana renforcera l’accès à des financements à long terme et stimulera la création d’emplois pour des milliers d’entreprises dans des secteurs clés, dont l’agroalimentaire, la production manufacturière, les TIC, le tourisme et d’autres services sur tout le territoire ghanéen.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé du Ghana et de l’Afrique. Comme nous avons pu le confirmer aujourd’hui lors de nos échanges avec le président Hoyer, le Ghana et la Banque européenne d’investissement partagent les mêmes objectifs, et notre partenariat étroit accélérera la croissance économique au Ghana à l’avenir. Le soutien de la BEI à la nouvelle banque nationale de développement appuiera la vision du Ghana qui consiste à donner à notre secteur privé les moyens de saisir de nouvelles possibilités commerciales, de créer des emplois qualifiés et de relever avec succès les défis liés au COVID-19. Le savoir-faire technique, environnemental et financier unique de la BEI appuie les investissements prioritaires des entreprises et contribue à la transition verte au Ghana et en Afrique », a déclaré le président Akufo-Addo.

« Depuis le début de la pandémie, la BEI œuvre en étroite collaboration avec des partenaires du secteur privé et des États visionnaires de toute l’Afrique pour qu’ensemble, nous puissions faire face à l’impact sanitaire, économique et social du COVID-19. De concert avec des spécialistes de l’État ghanéen, des partenaires financiers internationaux et la délégation de l’UE à Accra, la BEI se réjouit de soutenir la nouvelle banque nationale de développement du Ghana. Cette nouvelle institution transformera les investissements du secteur privé dans l’ensemble du Ghana, en permettant à des milliers d’entrepreneurs et d’entreprises d’accéder à des financements à long terme en monnaie locale et de renforcer la résilience face au COVID-19. Au cours des 45 dernières années, la BEI a accordé plus de 626 millions d’EUR afin d’appuyer directement, sur tout le territoire ghanéen, les investissements en faveur des entrepreneurs, de l’agriculture, de l’industrie et de l’énergie, y compris la construction et réhabilitation du barrage de Kpong, qui vient d’être remis en service par le président Akufo-Addo. Dans le cadre de l’équipe d’Europe et grâce à sa présence en Afrique de l’Ouest, la Banque européenne d’investissement a pour objectif de renforcer son appui à des investissements ambitieux au Ghana dans les années à venir », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

« L’Union européenne a établi un partenariat de longue date avec le Ghana et nous partageons le vaste objectif commun de relever des défis mondiaux, tels que la lutte contre les changements climatiques et les pandémies. Le nouvel accord de ce jour destiné à appuyer la nouvelle banque nationale de développement du Ghana encouragera la croissance et la résilience face au COVID-19 du secteur privé. De plus, il poursuit l’engagement continu de la Banque européenne d’investissement à soutenir des investissements à fort impact au Ghana, en s’inscrivant réellement dans la philosophie de l’équipe d’Europe », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

À l’occasion d’une cérémonie de signature à Bruxelles, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, Ken Ofori-Atta, ministre des finances, Diana Acconcia, ambassadrice de l’UE au Ghana et Werner Hoyer, président de la BEI, ont souligné l’importance de veiller à ce que les entreprises ghanéennes aient accès à des financements à long terme pour développer leurs activités, exploiter de nouvelles possibilités d’activités et renforcer leur résilience économique face aux défis sanitaires et commerciaux posés par la pandémie de COVID-19.

L’annonce est intervenue à Bruxelles à la suite du Sommet sur le financement des économies africaines organisé par le président Macron et auquel ont participé le président Akufo-Addo et le président Hoyer, ainsi que des chefs d’État et de gouvernement, et des organisations internationales d’Afrique, d’Europe et du G7.

Permettre aux entreprises ghanéennes de prospérer et d’investir dans les moments difficiles

La nouvelle banque nationale de développement du Ghana fournira au secteur privé, par l’intermédiaire de banques commerciales, un financement de gros à long terme, y compris des fonds de roulement et des prêts à l’investissement.

Cette nouvelle institution transformera l’accès au financement des petites et grandes entreprises du Ghana et facilitera les investissements dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la production manufacturière, des technologies de l’information et du tourisme.

Créée par l’État ghanéen, la banque nationale développement du Ghana est appuyée par la Banque européenne d’investissement, la Banque mondiale et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement par l’intermédiaire de la banque de développement allemande KfW.

Appuyer l’énergie verte au Ghana

La construction initiale du barrage de Kpong en 1976 afin d’exploiter la puissance de la Volta a été le premier projet énergétique financé au Ghana par la Banque européenne d’investissement. La BEI accorde à présent 12,5 millions d’EUR pour la réhabilitation de ce barrage, aux côtés de l’Agence française de développement, l’AFD.

La centrale hydroélectrique rénovée sera plus efficace, fiable et sûre et permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 400 000 tonnes par an en contribuant à la production de 1 000 GWh d’énergie hydroélectrique bon marché destinée au réseau national.

Poursuite de l’engagement de la BEI au Ghana, entamé il y 45 ans

Ces 45 dernières années, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 626 millions d’EUR pour des investissements en faveur des entreprises, de l’agriculture, de l’industrie et de l’énergie au Ghana.

La BEI est la plus grande banque publique internationale au monde et, l’année dernière, elle a fourni 5 milliards d’EUR pour des investissements publics et privés en Afrique, avec l’appui de neuf bureaux régionaux sur tout le continent.