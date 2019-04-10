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DEVELOPMENT BANK GHANA

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ghana : 170 000 000 €
Lignes de crédit : 170 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2020 : 170 000 000 €
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17/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPMENT BANK GHANA
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Ghana : le président Akufo-Addo salue le soutien de 170 millions d’EUR apporté par la BEI à la nouvelle Banque nationale de développement du Ghana

Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2020
Statut
Référence
Signé | 28/12/2020
20190410
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEVELOPMENT BANK GHANA
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A loan to the Government of Ghana, through the Ministry of Finance, for on-lending to Ghanaian small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps active in the agribusiness, manufacturing, information and communications technology (ICT) and tourism sectors by the newly created Development Bank Ghana.

This project will improve access to medium- and long-term finance for enterprises, particularly SMEs, which will in turn improve competitiveness, support job creation and fiscal revenues. The operation may also contribute to alleviating the impact of COVID-19 on Ghana's enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require Development Bank Ghana (DBG) to take all the requisite measures to ensure that the sub-projects carried out by the final beneficiaries receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require Development Bank Ghana to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPMENT BANK GHANA
Date de publication
17 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132039181
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190410
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ghana
Disponible au public
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