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COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA

Signature(s)

Montant (.*)
82 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Ghana : 82 500 000 €
Santé : 82 500 000 €
Date(s) de signature
27/12/2022 : 7 500 000 €
10/12/2021 : 75 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 7 500 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 10/12/2021
20200820
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA
REPUBLIC OF GHANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 82 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project aims at supporting the Government of Ghana in its COVID-19 national response plan. This includes acquisition of medical equipment and supplies, medicines, logistics, as well as the strengthening of the medical health system.

The project is supporting the "National Strategic Covid-19 Response Plan" of the Ghanaian Government to fight COVID-19. It includes acquisition of medical equipment and supplies, increasing existing healthcare infrastructure for COVID-19, medicines, as well as healthcare system strengthening. The COVID-19 pandemic is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already under-financed and over-stretched health sector. The project is key, first to save human lives and second, to prepare the system for a likely possible further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in Ghana.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is expected to contribute towards the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Good Health and Well-Being), to which both the EU and the EIB are fully committed.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135137466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200820
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ghana
Disponible au public
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