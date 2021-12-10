© PKP Intercity

Le prêt financera l’acquisition de nouveau matériel roulant ainsi que la modernisation des éléments existants.

Il rendra le transport ferroviaire plus attrayant pour les voyageurs en améliorant le confort, en assurant des services plus fréquents et en favorisant un transfert modal vers le rail dans toute la Pologne.

Il s’agit de la première partie d’un engagement de prêt de plus grande envergure d’un montant de 4,5 milliards de PLN que le Conseil d’administration de la BEI a approuvé en faveur de PKP Intercity, le plus important prêt de la BEI jamais consenti au secteur ferroviaire en Pologne.

Cet accord de prêt a été signé ce jour à Varsovie.

Le secteur ferroviaire polonais bénéficie d’un coup de pouce grâce à un important prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) à PKP Intercity, le plus grand opérateur polonais de services ferroviaires longue distance. La BEI et PKP Intercity ont signé un accord de prêt de 2 milliards de PLN (environ 434 millions d’EUR) qui aidera l’entreprise à financer un vaste programme de renouvellement de la flotte visant à rendre les trajets longue distance en train à travers le pays plus fréquents, plus sûrs et plus attrayants, ainsi qu’à améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le prêt signé constitue la première partie d’un engagement de prêt de plus grande envergure de 4,5 milliards de PLN (près de1 milliard d’EUR) que le Conseil d’administration de la BEI a approuvé en faveur de PKP Intercity. Cet engagement représente le plus important prêt de la BEI jamais consenti au secteur ferroviaire en Pologne.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, Marek Chraniuk, président du conseil d’administration de PKP Intercity, et Artur Resmer, membre du conseil d’administration chargé des finances, ont signé aujourd’hui cet accord de prêt à Varsovie. La cérémonie intervient à un moment tout à fait opportun : au terme de 2021 – l’Année européenne du rail.

Dans le détail, le projet concerne l’acquisition de 108 locomotives électriques, de 300 voitures de passagers et de 38 rames de voitures réversibles, ainsi que la modernisation de 14 rames automotrices et de 288 voitures de passagers appartenant à PKP Intercity.

On estime que plus de 30 % de la flotte de PKP Intercity exploitée d’ici 2028 aura été acquise ou modernisée grâce au financement lié à ce projet. Les investissements prévus bénéficieront à un grand nombre de voyageurs – le nombre de passagers supplémentaires devrait dépasser les 25 millions en 2028. Parmi les retombées positives de l’opération figurent des gains de temps pour les voyageurs, la baisse du coût d’exploitation des véhicules, l’amélioration de la sécurité et la réduction des coûts environnementaux du réseau de transport. La flotte assurera principalement des trajets intérieurs longue distance dans le cadre d’un contrat de service public et, dans une large mesure, également des trajets sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI se réjouit de soutenir les ambitieux plans de renouvellement de la flotte de PKP Intercity. Face au problème de la crise climatique, les transports durables font partie de la solution ; les trains représentent un atout important pour parvenir à un mode de vie plus respectueux du climat sans renoncer au confort. De meilleurs trains accroissent la mobilité et le confort, créent des liaisons, tout en rendant nos économies plus respectueuses de l’environnement en détournant le trafic de la route vers le rail. Ce projet vient compléter les multiples investissements dans les infrastructures que la BEI a soutenus les années précédentes, dont la modernisation du réseau ferroviaire et du matériel roulant de grands opérateurs tels que PKP Intercity. »

Marek Chraniuk, président du conseil d’administration de PKP Intercity : « Le rail, moyen de transport public le plus respectueux de l’environnement, aspire à être le mode de choix pour la plus grande part possible de la population. Afin de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe et d’encourager des millions de voyageurs supplémentaires à passer au transport ferroviaire, PKP Intercity a annoncé, au début de l’année, qu’elle poursuivrait son programme d’équipement, le plus important jamais engagé, en consacrant un budget de 19 milliards de PLN à du matériel roulant de pointe d’ici 2030. L’entreprise est donc très heureuse d’avoir signé un accord avec la BEI pour financer ses investissements massifs dans le matériel roulant, qui garantiront des conditions de transport confortables et sûres. Elle modernise sa flotte en tenant compte des besoins et des préférences des différentes catégories de voyageurs. Elle entend rendre ses services accessibles à absolument tous les voyageurs. »

Informations complémentaires sur le secteur ferroviaire polonais

Au cours des dix dernières années, la Pologne a entrepris d’importants travaux pour améliorer l’infrastructure ferroviaire dans l’ensemble du pays, en bénéficiant d’un soutien important de la BEI (3,9 milliards d’EUR de prêts en faveur de 19 projets, pour couvrir des dépenses d’équipement de près de 11 milliards d’EUR au total). Le présent projet vient donc compléter les nombreux investissements dans les infrastructures soutenus par la Banque et par des aides non remboursables de l’UE au cours des années précédentes, lesquels ont contribué à la concrétisation de leurs bénéfices économiques présumés.

La Pologne est le troisième réseau ferroviaire en exploitation de l’Union européenne par la taille (19 461 km), après la France et l’Allemagne, bien que le taux de fréquentation des transports ferroviaires par les voyageurs (nombre de voyageurs/population) (de 8,7x en 2019) reste inférieur à la moyenne européenne de 20,1x.

La demande de services PKP Intercity a connu une croissance dynamique, passant de 25,6 millions de voyageurs en 2014 à 48,9 millions de voyageurs en 2019 (+ 91 %), soit une augmentation moyenne de 14 % par an. Au cours de cette période, l’offre de services a augmenté de 60 % (+ 10 % en moyenne par an). À l’avenir, la demande devrait augmenter progressivement, atteignant de nouveau les niveaux de 2019 en 2025 et 84 millions de voyageurs en 2029.

Le programme d’investissement actuel de PKP Intercity (19 milliards de PLN [4,2 milliards d’EUR] entre 2021 et 2030) prévoit une nouvelle augmentation substantielle des capacités et la modernisation du matériel roulant, dans le but de répondre à la demande escomptée et d’accroître la capacité de l’entreprise à fournir des services de haute qualité et à promouvoir des solutions de transport durables. Les opérations de modernisation du matériel roulant sont en cours et se poursuivront. Les nouvelles acquisitions et la mise en service de ce matériel interviendront entre 2021 et 2028.

En modernisant sa flotte et en travaillant sur le concept de trains modernes, PKP Intercity souhaite que son matériel et sa gestion de l’espace soient les mieux adaptés possible aux besoins des différentes catégories de clients, notamment des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes voyageant avec de jeunes enfants.

En modernisant sa flotte et en travaillant sur le concept de trains modernes, PKP Intercity souhaite que son matériel et sa gestion de l’espace soient les mieux adaptés possible aux besoins des différentes catégories de clients, notamment des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes voyageant avec de jeunes enfants. Il s’agit du cinquième accord de prêt signé entre la BEI et PKP Intercity depuis 2006. La précédente opération avait été signée en 2019. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

PKP Intercity est le principal exploitant ferroviaire de Pologne, assurant une liaison de transport entre les grandes villes et les destinations touristiques prisées du pays ; l’entreprise relie de petites villes et de grandes agglomérations, permet de voyager confortablement à travers l’Europe, tout en garantissant l’accessibilité des transports dans un nombre croissant de villes. Dans le cadre de sa stratégie en matière de matériel roulant à l’horizon 2030, « PKP Intercity – le chemin de fer des grands investissements », l’entreprise investira 19 milliards de PLN dans du matériel roulant moderne afin d’assurer des conditions de déplacement confortables et sûres. Actuellement, l’opérateur développe intensément son offre à l’intention des voyageurs, en vue de faire du rail le mode de transport de choix. Le développement du chemin de fer en tant que moyen de transport public le plus respectueux de l’environnement s’inscrit dans la droite ligne du pacte vert pour l’Europe. PKP Intercity vise également à devenir le premier exploitant polonais de transport ferroviaire de voyageurs neutre sur le plan climatique.