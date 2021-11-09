La BEI met 1,2 million d’EUR à disposition pour une mise en œuvre plus efficace du projet « Écoles connectées ».

Les investissements soutenus favoriseront un accès égal et inclusif à l’éducation numérique, une plus grande résilience et la transition de l’économie serbe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé une convention de subvention pour un montant de 1,2 million d’EUR à l’appui de la bonne mise en œuvre du programme « Écoles connectées » en Serbie. L’unité chargée de la réalisation de ce projet pourra ainsi développer, tant au sein des ministères et de l’administration de l’éducation que parmi les élèves et les enseignants, les pratiques, les connaissances et les compétences nécessaires pour obtenir des résultats de qualité et tirer un maximum d’avantages du projet. Ce financement vient compléter le prêt de 65 millions d’EUR que la BEI a signé en 2020 pour l’amélioration des capacités et des compétences numériques dans plus de 1 500 écoles en Serbie.

Ce projet permettra de faire bénéficier les élèves et les enseignants, partout en Serbie, d’une formation numérique de première main et de créer dans le même temps des conditions favorables pour la transition numérique et l’économie serbe. Il est également conforme à la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux, qui veille à ce que tous les secteurs profitent des possibilités offertes par le numérique, en contribuant à une économie durable, neutre sur le plan climatique et efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance et des services publics pour les citoyens. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, qui vise à intensifier le soutien aux Balkans occidentaux afin de renforcer la croissance économique, les infrastructures essentielles et la cohésion sociale.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque en Serbie : « La révolution numérique transforme l’économie mondiale. Nous nous réjouissons donc de pouvoir accélérer ce processus dans les Balkans occidentaux et d’aider la région à prendre un bon départ dans cette nouvelle ère numérique. La transition numérique est essentielle pour l’emploi, la stabilité à long terme et le renforcement de la résilience face aux crises. Chaque investissement dans ce secteur profite à de nombreux égards à la promotion, dans l’ensemble de la région, d’économies connectées, compétitives, fondées sur la connaissance, durables, tournées vers l’innovation et prospères. En garantissant la mise en œuvre des meilleures pratiques et l’utilisation optimale des fonds BEI précédemment alloués à l’appui du projet « Écoles connectées », nous aidons des générations d’élèves à acquérir les aptitudes et compétences numériques nécessaires, qui changeront le paysage économique futur du pays. »

Tatjana Matić, ministre serbe du commerce, du tourisme et des télécommunications : « Le ministère du commerce, du tourisme et des télécommunications travaille activement à la création d’infrastructures destinées à combler le fossé numérique existant entre les zones urbaines et rurales de notre pays. Dans le cadre du projet « Écoles connectées », 930 écoles ont déjà bénéficié de l’installation d’un réseau internet local sans fil. Au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, plus de 1 800 écoles devraient être couvertes, ce qui aura pour effet de créer les conditions propices à une transformation numérique de l’ensemble du système éducatif en Serbie. Les compétences numériques sont importantes non seulement pour la communication quotidienne et le développement personnel de chaque Serbe, mais aussi pour soutenir l’évolution des entreprises numériques, l’esprit d’entreprise et la croissance économique globale, avec à clé les mêmes chances pour toutes et tous de bénéficier des nouvelles possibilités d’une ère numérique. La subvention de la BEI à l’appui du projet « Écoles connectées » va permettre aux enseignants d’obtenir des résultats encore plus efficaces sur le terrain et, à nos enfants, d’acquérir des compétences qui leur permettront de faire les mêmes choix que les jeunes de leur âge dans les économies numériques développées. »

Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE auprès de la Serbie : « Ce projet aidera également les élèves à tirer pleinement parti de la transformation numérique rapide. Notre détermination et celle de la Serbie à soutenir la stratégie numérique d’une manière générale – et non seulement dans le cadre de ce projet – garantiront aux citoyens et citoyennes les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle économie et contribueront à moderniser les administrations publiques, à renforcer la cybersécurité et à accroître la connectivité. C’est formidable que nous puissions engager ce processus dès l’école. C’est bien d’être connectés. »

En 2020, le Groupe BEI a investi 125 millions d’EUR dans l’amélioration des capacités numériques des écoles et des petites et moyennes entreprises serbes. Pour plus d’informations sur le projet « Écoles connectées », veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/stories/serbia-digital-education.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977. Depuis 2001, elle accorde des financements en faveur d’infrastructures clés et appuie les petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. À ce jour, 92 projets ont été financés et plus de 6 milliards d’EUR ont été investis dans les PME et dans les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et d’utilité publique.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de l’Équipe Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’Équipe Europe (#TeamEurope), la réaction globale de l’UE à la crise pandémique, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. Pour les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.