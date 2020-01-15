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CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 70 000 000 €
Éducation : 70 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2022 : 5 000 000 €
16/11/2020 : 65 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 janvier 2020
Statut
Référence
Signé | 16/11/2020
20170979
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT - REPUBLIC OF SERBIA,REPUBLIC OF SERBIA - MINISTRY OF TRADE, TOURISM AND TELECOMMUNICATIONS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 111 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports the national digital education investment programme, by improving the digital infrastructure and teaching materials in schools, notably with the provision of new digital equipment, the upgrade of the academic network and central locations and teh rollout of Wireless Local Area Network (WLAN), as well as providing teachers with training in digital skills.

The project aims to support the Serbian Government addressing major challenges in the national education system, by directing resources towards key areas that can have a transformative impact on human capital. By improving the digital infrastructure and teaching materials in schools and by training teachers in the field of ICT and digital skills, as mandated by the renewed education curricula, the project also contributes to improveg youth employability in a country where the skills mismatch is the root cause of high unemployment rates.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The scope of the project includes deployment of wireless local area network (Wifi) composed of installation of equipment (passive and active) and cabling within existing school premises, provision of digital teaching equipment, provision of digital content and capacity building of teachers and school leaders. None of the activities included in the project falls under any Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, moreover, these will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. Thus, the project does not require an EIA as per Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter will have to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Date de publication
27 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95388161
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170979
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays préadhésion
Pays
Serbie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249184609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170979
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays préadhésion
Pays
Serbie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Connected Schools in Serbia
Connected Schools in Serbia
©EIB

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