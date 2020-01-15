Connected Schools in Serbia

Fiche récapitulative
The project supports the national digital education investment programme, by improving the digital infrastructure and teaching materials in schools, notably with the provision of new digital equipment, the upgrade of the academic network and central locations and teh rollout of Wireless Local Area Network (WLAN), as well as providing teachers with training in digital skills.
The project aims to support the Serbian Government addressing major challenges in the national education system, by directing resources towards key areas that can have a transformative impact on human capital. By improving the digital infrastructure and teaching materials in schools and by training teachers in the field of ICT and digital skills, as mandated by the renewed education curricula, the project also contributes to improveg youth employability in a country where the skills mismatch is the root cause of high unemployment rates.
The scope of the project includes deployment of wireless local area network (Wifi) composed of installation of equipment (passive and active) and cabling within existing school premises, provision of digital teaching equipment, provision of digital content and capacity building of teachers and school leaders. None of the activities included in the project falls under any Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, moreover, these will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. Thus, the project does not require an EIA as per Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.
The promoter will have to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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