Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendu aujourd’hui à l’University College de Dublin (UCD) pour y rencontrer Simon Harris, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des sciences, et Mark Rogers, vice-président de l’UCD, et annoncer officiellement l’octroi d’un prêt de 350 millions d’EUR visant à soutenir les importants projets d’investissement dont bénéficiera le campus universitaire.

Les projets dans le domaine de l’enseignement qui soutiennent le développement de l’économie de la connaissance dans l’Union européenne figurent parmi les principales priorités de la BEI dans le cadre de son activité de prêt. La Banque de l’UE soutient les universités irlandaises depuis un certain nombre d’années, et le montant du prêt consenti à l’UCD est le plus important à ce jour.

L’UCD prévoit d’augmenter le nombre de professeurs de 50 % et celui des étudiants de 25 % au cours de la prochaine décennie. L’aménagement du campus de l’UCD s’inscrit dans le droit fil de l’objectif de l’UE d’augmenter les investissements dans la recherche et l’enseignement supérieur et il permettra à l’UCD de jouer un rôle accru dans un environnement universitaire de plus en plus concurrentiel.

Le plan d’aménagement du campus représente plus de 1 milliard d’EUR et son financement proviendra du prêt de la BEI, de dons philanthropiques, de la hausse du nombre d’étudiants, d’emprunts et de subventions publiques.

Les projets suivants ont été retenus :

Le nouveau Centre pour la créativité : véritable symbole situé à l’entrée principale de l’UCD, ce bâtiment de 12 600 m 2 encouragera la confrontation des idées entre disciplines et le dialogue entre l’université et la communauté qui l’entoure. Il placera le département d’architecture au cœur du campus et y renforcera la présence de celui d’ingénierie, en offrant des installations d’enseignement de pointe, notamment des studios et des suites dédiées à la pédagogie créative.

Le nouveau Centre pour l'apprentissage futur : un bâtiment de haute technologie de 11 600 m² qui fera la part belle à l'apprentissage actif, en intégrant des espaces formels, informels, de groupe et individuels dont les étudiants ont besoin pour acquérir et pratiquer un large éventail de compétences. Il sera utilisé par l'ensemble des collèges universitaires appartenant à l'UCD.

Une nouvelle extension du Centre des sciences O'Brien : il s'agit de la phase 3 de la mise à niveau des installations scientifiques de l'UCD. Elle prévoit la rénovation des ailes « physique et mathématiques », « sciences de la Terre » et « biologie ». Sous l'intitulé « Sciences dans les données – Données dans les sciences », ce projet phare sera le moteur de l'enseignement et de la recherche couvrant les domaines de la santé, des TIC, de l'environnement et du bien-être humain. Cette infrastructure de classe mondiale complétera une installation de plus de 66 000 m 2 consacrée aux sciences.

La rénovation de quelques-unes des plus anciennes bâtisses consacrées à l'enseignement : le bâtiment Newman, qui abrite les départements des arts, des lettres et des sciences sociales, fera l'objet d'une rénovation complète ; la bibliothèque James Joyce sera elle aussi rénovée.

La construction et l’amélioration d’installations sportives : afin de promouvoir la santé et le bien-être des étudiants par la pratique sportive, y compris celle du sport d’élite, qui relève de la solide tradition des étudiants de l’UCD sur la scène internationale.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré :

« C’est formidable d’être de retour à Dublin et de constater de visu qu’investir dans l’enseignement supérieur c’est investir dans l’avenir.

La Banque européenne d’investissement se réjouit d’apporter 350 millions d’EUR, le financement le plus important que nous ayons jamais accordé à l’enseignement supérieur irlandais, à l’appui des investissements qui vont transformer le campus de Belfield de l’UCD. Son aménagement s’appuiera sur les atouts de classe mondiale de l’UCD dans le domaine scientifique, de l’ingénierie et des sciences sociales et permettra d’offrir aux étudiants des installations encore meilleures dédiées à la santé et au sport. »

Simon Harris, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des sciences, a salué le financement en ces termes :

« Je tiens à remercier sincèrement la Banque européenne d’investissement pour le soutien considérable qu’elle apporte à notre secteur de l’enseignement supérieur. Grâce à elle, le secteur a progressé et s’est développé.

Je tenais beaucoup à être présent aujourd’hui pour la remercier de son soutien à ce projet passionnant. Il témoigne de ce qu’une université moderne peut et doit être, à savoir inclusive, innovante et ambitieuse. Le projet s’appuiera sur le campus de classe mondiale de l’UCD et, ce qui est important, répondra aux attentes de ses étudiants et de la communauté qu’il dessert. J’ai hâte de revenir pour l’inauguration des nombreuses installations nouvelles ou rénovées. »

Le professeur Mark Rogers, vice-président de l’UCD, a déclaré :

« L’un des piliers de la stratégie de l’université jusqu’en 2024 consiste à construire des installations universitaires et des équipements de classe mondiale pour ses étudiants. Le nombre d’étudiants et d’employés à l’UCD n’a jamais été aussi élevé. Pour nous assurer de disposer des installations qui répondront à l’augmentation ciblée du nombre d’étudiants et d’employés, nous devons offrir des espaces supplémentaires pour les études comme pour le sport et la vie étudiante. Le dispositif de financement fourni par la BEI met cet objectif à notre portée.

L’aménagement de notre campus est programmé de manière à offrir aux étudiants une expérience alignée sur les meilleures pratiques internationales.

Les thèmes au cœur de notre stratégie nous guident dans la construction d’un campus accessible, durable, sain et fondé sur le numérique, pour notre université et la communauté au sens large.

Une composante passionnante de notre programme est le plan directeur du futur campus, dont la phase 1 prévoit la construction d’un emblématique Centre pour la créativité et d’un Centre pour l’apprentissage futur. Le Centre pour la créativité de l’UCD sera l’un des symboles les plus stimulants de l’architecture moderne en Irlande, voire dans le monde, et dotera le fabuleux campus de Belfield d’un frontispice à sa mesure. Ainsi, nous ferons de l’UCD un campus digne du peuple irlandais et du monde. »

Le dispositif de prêt a été approuvé par les instances dirigeantes de l’université, auxquelles chaque projet est soumis préalablement à la construction.

Le permis d’aménagement du Centre pour la créativité et du Centre pour l’apprentissage futur a désormais franchi toutes les différentes étapes et les travaux préparatoires ont été entamés.

University College Dublin

University College Dublin est la plus grande université d’Irlande. Elle accueille quelque 30 000 étudiants, dont près de 7 000 doctorants et 5 000 étudiants internationaux. Dans le cadre de sa triple mission d’enseignement, de recherche et d’innovation selon les normes internationales les plus rigoureuses, l’UCD offre le programme d’études le plus complet de toutes les universités irlandaises.