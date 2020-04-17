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UCD CAMPUS DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 350 000 000 €
Éducation : 350 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2020 : 350 000 000 €
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15/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCD CAMPUS DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 26/10/2020
20140348
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCD CAMPUS DEVELOPMENT
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 791 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance selected investments of the University College Dublin (UCD) larger campus development plan, related to the construction of new academic teaching and research facilities, as well as refurbishing of student accommodation and sport facilities.

The aim is to support UCD improve its capacity and readiness to contribute to human capital formation and to carry out research and development with beneficial effects for the knowledge economy in Ireland. The project is in line with the EU Horizon 2020 strategy, as it contributes to strengthen the human capital 'stock' of a Member State, by improving its quality of education, access to lifelong learning, research and development capacity, thus supporting growth, employment and inclusion. For the reasons above, the project is eligible for EIB support under Article 309 of the EU Treaty, point (c) common interest, Innovation and skills (education and training and research and development).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational and research activities, leaving it at the discretion of the responsible competent authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, educational facilities may fall under Annex II of the Directive with respect to Urban Development. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of building and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 89/665/EEC or Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCD CAMPUS DEVELOPMENT
Date de publication
15 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125853762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140348
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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