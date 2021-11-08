© Shutterstock

La banque de l’UE financera des projets d’infrastructures urbaines à faible intensité de carbone dans la ville de Batam et l’agglomération de Makassar, en Indonésie, en vue de la mise en place de deux réseaux de transport rapide par autobus.

Les deux projets ont été élaborés avec le soutien du programme Felicity, un mécanisme d’aide à la préparation de projets mis en œuvre conjointement par la GIZ et la BEI et financé par le ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU).

Ces deux projets aideront l’Indonésie à réduire ses émissions de CO 2 et à contribuer à l’action mondiale pour le climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque européenne du climat, a annoncé son intention de financer deux réseaux de transport rapide par autobus dans les villes de Batam et de Makassar en République d’Indonésie. Le financement de la BEI s’inscrira dans le cadre plus large du concours apporté par l’Équipe Europe à l’État indonésien dans les efforts qu’il déploie pour réduire de 41 % les émissions de gaz à effet de serre du pays à l’horizon 2030. Les projets d’aménagement d’infrastructures urbaines sobres en carbone, tels que les réseaux de transport rapide par autobus, sont essentiels pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, car les villes du monde entier produisent environ 70 % de l’ensemble de ces émissions.

Les villes de la province de Sulawesi du Sud et de l’île de Riau en Indonésie, qui comptent quelque 3 millions d’habitants, ont élaboré leurs projets de réseaux de transport rapide par autobus avec le soutien du dispositif Felicity (Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes), un mécanisme d’aide à la préparation de projets mis en œuvre conjointement par la BEI et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et financé par l’Initiative internationale pour le climat (Internationale Klimaschutzinitiative) du ministère allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU).

Felicity aide des villes du monde entier à mettre sur pied des projets d’investissement urbain bancables et ainsi à contribuer plus efficacement à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à l’amélioration de la santé et du bien-être des populations et à une transition écologique juste vers des villes neutres en carbone. Le programme intervient au Brésil, en Équateur, en Indonésie et au Mexique.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Grâce à cet engagement en faveur de projets indonésiens d’aménagement urbain sobres en carbone, la BEI s’attaque à la question climatique là où l’enjeu est le plus important : dans nos villes, qui sont à l’origine de plus de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En collaboration avec nos partenaires de l’UE et l’Allemagne, nous aiderons l’Indonésie à lutter efficacement contre les changements climatiques et, dans le même temps, à exploiter des possibilités d’investissement considérables qui accéléreront le redressement économique vert du pays à la suite de la pandémie de COVID-19. C’est précisément avec ce type d’investissements que nous contribuons à atténuer les conséquences dévastatrices des changements climatiques et à favoriser la transition vers les villes neutres en carbone de demain. »

Henriette Faergemann, première conseillère pour l’environnement, l’action pour le climat et le numérique au sein de la délégation de l’Union européenne en Indonésie et au Brunéi Darussalam : « Le pacte vert pour l’Europe est la réponse de l’Union européenne à la crise mondiale que constituent les changements climatiques et la dégradation de l’environnement. Toutefois, l’action isolée de l’Europe ne suffira pas à concrétiser l’ambition du pacte. C’est pourquoi l’Union européenne s’engage auprès de l’Indonésie en tant que partenaire important de l’action pour le climat, y compris pour le développement sobre en carbone en milieu urbain. »

Raden Siliwanti, directeur chargé du financement extérieur multilatéral au ministère indonésien de la planification du développement national (Bappenas) : « L’État indonésien et le Bappenas sont prêts à soutenir la bonne mise en œuvre de ces projets de transport durable à Makassar et à Batam qui constituent les éléments clés de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de contribution à l’action mondiale pour le climat. »

Martin Hansen, directeur chargé de l’Indonésie et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à la GIZ : « Grâce à la mise en œuvre conjointe du dispositif Felicity avec la Banque européenne d’investissement et nos partenaires indonésiens aux niveaux national et infranational, nous mettons à exécution nos ambitions en matière d’action pour le climat en milieu urbain. Mais nous devons redoubler d’efforts. La combinaison intelligente de la coopération technique et financière est la voie à suivre pour faire en sorte que les déficits de financement des investissements dans les infrastructures urbaines sobres en carbone soient comblés efficacement en Indonésie – et partout dans le monde ».

La BEI a annoncé son intention de financer les deux projets soutenus par le dispositif Felicity lors de la table ronde sur la préparation et le financement des infrastructures urbaines à faible intensité de carbone en Indonésie organisée dans le cadre de la COP 26 à Glasgow. Des représentants de la BEI, de la Commission européenne, du gouvernement allemand, de la GIZ, du ministère de la planification du développement de la République d’Indonésie (Bappenas), des fonctionnaires du gouvernement de Sulawesi du Sud ainsi que des villes de Makassar et de Batam ont participé à la table ronde.

L’Équipe Europe apporte un appui complet à l’action pour le climat en Indonésie

La conception des deux réseaux de transport rapide par autobus en Indonésie a également été soutenue par le programme SUTIR NAMA/INDOBUS de la GIZ, qui aide à la préparation de projets de transport urbain en Indonésie. Grâce à une coopération technique en matière de préparation de projets, à des services de conseil, à une aide sur mesure au renforcement des capacités de conception et de structuration de projets d’infrastructures sobres en carbone fournis par la GIZ et Felicity ainsi qu’à un financement à long terme plus abordable octroyé par la BEI, l’Équipe Europe a apporté à l’Indonésie un ensemble complet de mesures d’appui à des plans d’action pour le climat aux niveaux local et national.

Ce type de soutien global prenant en compte toutes les étapes du montage des projets, y compris l’accès à des financements à long terme plus abordables, accélère l’action mondiale en faveur du climat en permettant aux promoteurs de mettre sur pied des projets bancables répondant aux normes et aux exigences les plus rigoureuses de bailleurs de fonds internationaux tels que la BEI.

La coopération technique et les prestations de conseil fournies par Felicity sont essentielles pour la BEI, car elles aident à mobiliser des investissements en faveur d’un aménagement urbain sobre en carbone et réduisent le délai entre le dépôt de la demande et le financement, favorisant ainsi un soutien rapide et efficace aux efforts déployés en matière d’action pour le climat.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la Banque européenne d’investissement appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle aide à financer facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de transport à Bangalore avec une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’un accès à l’eau potable et d’axes routiers ruraux au Cambodge.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos du programme Felicity

Le dispositif Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes (Felicity pour Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility) est une initiative de la GIZ et de la Banque européenne d’investissement (BEI) visant à soutenir des projets d’infrastructures à faible intensité de carbone en milieu urbain qui contribuent de manière significative au développement durable et à l’atténuation des changements climatiques. Mécanisme d’aide à la préparation de projets, Felicity offre une assistance technique aux villes pour la conception et la structuration de leurs projets d’investissement dans les infrastructures. Le dispositif hiérarchise les intérêts des villes et intègre la perspective des bailleurs de fonds internationaux. Les projets Felicity au Mexique, au Brésil, en Équateur et en Indonésie ont un volume d’investissement estimé à 322 millions d’EUR et un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 1,98 million de tonnes éq. CO 2 sur 15 ans, ce qui équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 430 000 voitures particulières.

À propos de Felicity en Indonésie

En Indonésie, Felicity soutient la préparation de deux projets bancables de réseaux de transport rapide par autobus satisfaisant aux exigences des financements internationaux, la formation du promoteur et la facilitation du financement des projets. À ce titre, Felicity coopère avec les projets SUTRI NAMA et INDOBUS mis en œuvre par la GIZ pour aligner les forces en présence, renforcer le savoir-faire et fournir la coopération technique la plus efficace au promoteur des projets. La coopération technique mise en œuvre par le dispositif Felicity pour les projets SUTRI NAMA et INDOBUS s’attache à résoudre des problèmes cruciaux liés à la préparation des projets lors des phases initiales, tels que la détermination des options technologiques réalisables et les plus adaptées, la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre, la réalisation des analyses des incidences environnementales et sociales ou encore la mise en place de mécanismes de financement clairs et solides ainsi que de l’organisation institutionnelle nécessaire.

À propos de la GIZ en Indonésie

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH intervient en Indonésie depuis 1975. Actuellement, le bureau indonésien de la GIZ fournit son expertise et ses services consultatifs dans les domaines thématiques prioritaires que sont la politique climatique et le financement de l’action pour le climat, le développement économique et social, l’emploi, la transition énergétique, la gouvernance, la gestion des ressources naturelles et les infrastructures urbaines durables.

La GIZ intervient en Indonésie pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU), du ministère fédéral allemand des affaires étrangères ainsi que de l’Union européenne. Le bureau de la GIZ à Jakarta supervise des projets de coopération bilatérale, régionale et internationale en Indonésie, au Timor-Oriental et en collaboration avec le Secrétariat de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

À propos de l’Union européenne en Indonésie

L’Union européenne et l’Indonésie sont des partenaires proches depuis plus de 30 ans. Un accord de partenariat et de coopération (APC) bilatéral a été signé en 2009 et est en vigueur depuis 2014. Il s’agissait du premier à être conclu au sein de l’ANASE, ce qui montre l’étroitesse des liens qui existent entre l’UE et l’Indonésie. L’Union européenne considère l’Indonésie comme un partenaire clé dans la région indo-pacifique et au sein de l’ANASE. Son objectif est de développer ses relations avec l’Indonésie dans des domaines d’intérêt mutuel. La conclusion des négociations de libre-échange portant sur l’accord de partenariat économique global figure parmi les priorités. L’Union européenne vise également à élaborer un programme complet de coopération verte avec l’Indonésie pour appuyer la réalisation des objectifs de développement durable et promouvoir une société circulaire et neutre en carbone.