La BEI a signé un prêt de 72 millions d’EUR avec le centre hospitalier de district de Laponie pour le regroupement et l’extension des installations de l’hôpital central de Rovaniemi.

Le financement servira à moderniser les installations actuelles, construire un nouvel établissement psychiatrique et agrandir le bâtiment de l’hôpital central.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de prêt de 72 millions d’EUR avec le centre hospitalier de district de Laponie (nord de la Finlande). Cette structure hospitalière, qui gère l’hôpital central de Rovaniemi, utilisera le financement pour une rénovation de grande ampleur des installations, y compris la construction d’un nouvel hôpital psychiatrique. Le bâtiment abritant l’hôpital central date de 1988, tandis que l’hôpital psychiatrique, qui se situe à 30 km, est installé dans une ancienne clinique pour le traitement de la tuberculose, sur une superficie plus vaste que nécessaire. Compte tenu des besoins actuels en matière d’espace, de l’efficacité des flux de travail, des exigences légales et des normes de conception modernes, un investissement visant à rénover les infrastructures et améliorer les conditions pour les patients comme pour le personnel se justifiait.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Même avant l’urgence sanitaire que nous connaissons, le soutien aux hôpitaux était une priorité pour la BEI, qui s’est traduite par l’octroi de ce prêt à l’hôpital central de Laponie. Il est tout à fait possible de concilier le confort et l’accessibilité pour les patients avec une consommation d’énergie et un environnement de travail efficaces, comme le prouve ce projet que nous sommes heureux d’appuyer. »

Concrètement, le projet soutenu par la BEI consiste en une extension du bâtiment actuel de l’hôpital central, où une nouvelle aile abritera des locaux modernes pour le diagnostic et le traitement. Le service de soins intensifs de l’hôpital et quatre salles d’opération existantes seront également rénovés, et l’hôpital sera ainsi équipé pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19 et d’éventuelles crises futures. Le financement servira également à la construction d’un nouvel hôpital psychiatrique, relié au bâtiment principal de l’hôpital, ainsi que d’un parking à plusieurs étages, ce qui améliorera l’accessibilité dans l’une des régions les plus faiblement peuplées de Finlande.

Informations générales

Depuis le début de son activité dans le pays en 1994, la BEI a alloué plus de 24,7 milliards d’EUR de prêts à l’appui de projets en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition pour des projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE. Quelque 90 % de l’ensemble de ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Lapin Sairaanhoitopiiri est une autorité municipale détenue par 15 communes. Elle est chargée de fournir des services de soins de santé à la population de la région en collaboration avec les services de santé primaires et les services sociaux. Les ressources sont planifiées en fonction des besoins de la population en matière de soins de santé et des principes de bonne exécution des services, de manière à ce que les prestations soient économiquement viables et de grande qualité.