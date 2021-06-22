La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition 425 millions d’USD sous la forme de prêts et d’instruments de partage des risques

Résultat d’un effort concerté avec l’Union européenne, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de l’équipe d’Europe à la crise du COVID-19, qui vise à soutenir une reprise économique et sociale durable dans la région. Elle relève également de l’initiative Résilience économique (IRE) de l’UE et de la BEI, qui fait partie de la réponse apportée par l’Union européenne aux défis qui se posent dans les pays du voisinage méridional et dont l’un des principaux objectifs est la promotion du développement du secteur privé grâce à l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), acteurs clés pour la création de croissance économique et de perspectives d’emploi en Palestine.

La BEI a signé ce jour trois lignes de crédit avec Bank of Palestine, Quds Bank et Palestine Investment Bank. D’un montant respectif de 50 millions d’USD, 32 millions d’USD et 20 millions d’USD, ces prêts seront rétrocédés à des PME locales. La BEI a également signé une lettre d’intention avec l’Autorité monétaire palestinienne (AMP) pour la mise à disposition de 200 millions d’USD, destinés à soutenir les efforts déployés par l’AMP pour alléger la charge financière pesant sur les PME locales touchées par la crise du coronavirus.

En outre, la BEI a signé deux accords de partage des risques avec The National Bank et Bank of Palestine, garantis par le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), qui devraient soutenir un nouveau portefeuille de prêts pour les PME d’un montant total d’au moins 120 millions d’USD.

Parallèlement à ce soutien financier, la BEI s’est aussi engagée à fournir un vaste programme d’assistance technique, afin d’appuyer le développement d’un secteur financier inclusif et de réduire l’asymétrie de l’information entre les banques et les PME. L’objectif est d’améliorer l’accès aux financements d’une manière générale et plus particulièrement pour les groupes vulnérables et mal desservis de l’économie, notamment les PME touchées par la crise du COVID-19, les jeunes pousses et les entreprises détenues par des femmes ou des jeunes.

La BEI a également signé ce jour un accord de prêt avec Vitas Palestine, pour un montant de 3,3 millions d’USD. Ce prêt, qui devrait toucher environ 1 200 microentrepreneurs en Palestine, vient compléter la ligne de crédit de 5 millions d’USD signée en décembre 2017. Il vise à améliorer la résilience du secteur de la microfinance face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Ce financement s’inscrit dans le cadre des opérations de la BEI au titre du Mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud de l’UE.

Ces différents accords ont été signés en présence de Mohammad Shtayyeh, Premier ministre de Palestine, et Firas Milhem, gouverneur de l’Autorité monétaire palestinienne, ainsi que de Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne en Palestine, en marge de la deuxième plateforme d’investissement UE-Palestine.

Muhammad Shtayyeh, Premier ministre, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Il s’agit d’un accord important et opportun qui s’inscrit dans les objectifs et les priorités du gouvernement palestinien pour soutenir et renforcer le secteur privé, en particulier les PME touchées par la pandémie de COVID-19. Nous remercions l’UE et la Banque européenne d’investissement pour ce partenariat stratégique. L’Europe a toujours appuyé la Palestine sur le plan politique, tout en lui apportant un soutien économique et institutionnel, afin de créer un État palestinien indépendant et souverain le long des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. »

Werner Hoyer, président de la BEI, a commenté les opérations en ces termes : « Les petites et moyennes entreprises représentent 95 % de l’économie palestinienne et jouent un rôle essentiel dans la création et la sauvegarde de l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cette enveloppe globale permettra d’améliorer l’accès au soutien financier dont le secteur privé palestinien a tant besoin dans le contexte de la crise inédite que nous traversons. En tant que banque de l’UE et contributeur clé à l’équipe d’Europe, nous sommes très attachés à notre partenariat avec les intermédiaires locaux avec lesquels nous mettrons en œuvre les différents projets. »

Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne, a pour sa part déclaré : « Six mois après la première réunion de la plateforme d’investissement UE-Palestine, je suis très heureux d’assister aujourd’hui à une cérémonie de signature historique qui voit un soutien accordé au secteur privé palestinien grâce à un volume de financement sans précédent et à des instruments innovants. Cet appui intervient alors que la Palestine traverse une période difficile et il démontre qu’en dépit des nombreux défis auxquels elle est confrontée, la Palestine offre des perspectives commerciales viables dans lesquelles il vaut la peine d’investir. Ce concours financier aidera à renforcer l’économie du pays, en contribuant à son indépendance économique, à sa prospérité et à son bien-être. »

Informations générales

La plateforme d’investissement UE-Palestine

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’un des principaux acteurs du financement du développement dans la région méditerranéenne. Son objectif est de soutenir le développement économique et social en améliorant les conditions de vie des populations. La BEI entend établir une présence tangible dans les pays partenaires et mettre l’accent sur les priorités économiques et sociales des pays bénéficiaires. Outre ses capacités de financement, elle leur apporte une valeur ajoutée en matière de mise en œuvre des projets et de modernisation des politiques publiques grâce à son savoir-faire financier et technique et ses services de conseil.

Le Mécanisme de microfinance pour les pays voisins du Sud donne accès à des financements par emprunt et par apport de fonds propres à des MPME du bassin méditerranéen dans la perspective de soutenir le développement du secteur privé, la croissance inclusive et la création d’emplois dans le secteur privé. Il s’agit d’un dispositif de prêt doté d’une enveloppe de 71,3 millions d’EUR qui soutient les investissements dans les marchés de la microfinance dans les pays du voisinage méridional. Ce mécanisme associe des ressources propres de la BEI à des fonds mis à disposition par la Commission européenne au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage.

L’initiative Résilience économique (IRE), approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus.