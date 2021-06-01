© To be defined

Dix milliards d’euros : c’est le montant annuel de l’écart d’investissement que l’UE pourrait devoir combler pour rester dans la course de l’intelligence artificielle et de la chaîne de blocs.

L’UE ne représente que 7 % des investissements annuels en fonds propres dans ces deux technologies, contre 80 % pour les États-Unis et la Chine réunis.

L’UE bénéficie toutefois de deux atouts : une recherche d’excellence et un vaste vivier de talents numériques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne publient ce jour une nouvelle étude faisant l’état des lieux des technologies de l’intelligence artificielle (IA) et de la chaîne de blocs (blockchain) dans l’Union européenne, sous la forme d’un rapport intitulé « Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe: How disruptive technologies create opportunities for a green and digital economy » (Intelligence artificielle, chaîne de blocs et avenir de l’Europe – Comment les technologies de rupture créent des possibilités pour une économie verte et numérique). L’étude a été réalisée par la division Conseils financiers en innovation de la BEI en étroite collaboration avec la DG CONNECT de la Commission, dans le cadre du programme InnovFin, une initiative conjointe des deux institutions pour soutenir l’innovation en Europe.

Lire le résumé en ligne ici.

Pour télécharger l’étude complète, cliquez ici.

Les technologies de l’intelligence artificielle et de la chaîne de blocs pourraient révolutionner nos modes de travail, nos voyages, nos loisirs et la façon dont nous organisons nos sociétés et notre vie quotidienne. Elles améliorent déjà notre monde : l’intelligence artificielle a été cruciale pour accélérer la mise au point et la production de vaccins contre le COVID-19, et la chaîne de blocs n’a pas seulement le potentiel de métamorphoser le système financier, mais aussi celui de nous aider à mieux décrire et mesurer les émissions de gaz à effet de serre, optimiser le transport commercial et créer une véritable protection des données. Le développement de ces deux technologies – selon des principes d’éthique et de durabilité – peut nous ouvrir de nouvelles voies de croissance, en offrant des solutions pour rendre nos sociétés véritablement numériques et plus vertes et, en fin de compte, garder notre planète habitable.

Le rapport publié ce jour fait le constat d’une Union européenne en retard sur ses principaux concurrents dans le développement et le déploiement de technologies d’intelligence artificielle et de chaîne de blocs. Pour rattraper son retard, l’Europe peut toutefois s’appuyer sur des capacités de recherche de très grande qualité et sur un vaste réservoir de talents numériques.

« La vraie valeur ajoutée de l’intelligence artificielle et de la chaîne de blocs est encore devant nous – dans les applications industrielles, commerciales et publiques à venir. C’est là que l’Europe peut combler l’écart et même passer en tête », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de l’innovation et de l’économie numérique. « Mais nous devons en même temps veiller à ce que le développement de ces technologies soit ciblé et respecte nos valeurs européennes. Nous devons intensifier et conjuguer nos efforts. Cette étude montre que, pour y parvenir, nous devons notamment investir davantage et plus rapidement, en particulier dans les jeunes pousses en phase de croissance. Avec le Groupe BEI, les pays de l’UE disposent de l’instrument idéal pour enclencher et étendre la mise au point de solutions fondées sur les données, traduire l’excellence scientifique en applications commerciales et contribuer à la construction d’une société plus verte et plus intelligente et, partant, d’une Europe plus forte. »

« L’intelligence artificielle et la chaîne de blocs sont essentielles pour stimuler les innovations, la compétitivité et la croissance économique durable. Elles offrent des possibilités sans précédent pour réaliser les transitions verte et numérique. Il est donc essentiel de stimuler les investissements qui contribuent non seulement à la mise au point, mais aussi à l’adoption de ces technologies de rupture », a expliqué Roberto Viola, directeur général de la DG CONNECT (la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies), de la Commission européenne.

L’Union européenne a-t-elle encore ses chances dans la course mondiale à l’intelligence artificielle et à la chaîne de blocs ?

L’étude montre que les trois premiers territoires pour ce qui est du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) se consacrant à l’intelligence artificielle ou à la chaîne de blocs sont les États-Unis (2 995), suivis par la Chine (1 418) et par l’UE-27 (1 232). Le Royaume-Uni est un autre concurrent notable (495). Au sein de l’UE-27, ce sont l’Allemagne et l’Autriche qui concentrent le plus grand nombre d’entreprises du secteur, suivies par l’Europe du Sud, la France, et l’Europe centrale, orientale et du Sud-Est (UE-13).

Pour ce qui est de la disponibilité de financements, la course semble déjà se jouer entre deux pays : les États-Unis et la Chine, qui représentent à eux deux plus de 80 % des 25 milliards d’EUR d’investissement annuel dans les deux domaines de technologie, alors que l’UE-27 n’en représente que 7 %, avec environ 1,75 milliard d’EUR par an. Globalement, selon les estimations de l’étude, l’écart d’investissement dans les deux domaines combinés en Europe pourrait atteindre 10 milliards d’EUR par an.

L’une des explications de cet écart est le rôle limité que jouent les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les assureurs ou encore les fonds de dotation dans le financement des jeunes pousses en phase de croissance spécialisées dans l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs.

Répartition géographique des PME spécialisées dans l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs, 2020