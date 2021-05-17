Bpifrance et la Banque européenne d’investissement (BEI) renforcent leur coopération au service de la relance. La BEI soutient l’action de Bpifrance par un accord portant sur un milliard d’euros de prêts, garantis à 75% par la banque européenne, pour renforcer la trésorerie des entreprises de taille intermédiaire françaises. La BEI annonce également une souscription au fonds France Investissement Tourisme 2 à hauteur de 25% de sa dotation.

Deux accords, pour un montant de plus d’un milliard d’euros, ont été signés par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI et Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, en présence du président de la BEI Werner Hoyer, dans l’optique de renforcer la trésorerie des ETI et les fonds propres des entreprises du secteur du Tourisme.

Ces deux opérations sont rendues possibles grâce au soutien de la BEI, l’une dans le cadre du Fonds pan-européen de garantie, instrument de relance mis en place par le groupe BEI sur la base des contributions de la France et d’autres Etats membres de l’Union européenne, et l’autre celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du Plan d’investissement pour l’Europe (appelé également plan Juncker).

Werner Hoyer, président de la BEI a souligné « l’importance de la mobilisation de l’Europe en un temps record afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19 et d’accélérer le financement de la relance. Nous veillons à apporter aux entreprises toutes les ressources nécessaires afin de leur permettre de surmonter la pandémie et de repartir de l’avant ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, s’est félicité de cette nouvelle collaboration : « partenaires de longue date, la BEI et la BPI s’unissent pour venir en aide aux entreprises en leur fournissant un accès à des financements dont elles vont avoir besoin dès maintenant. C’est également le sens de notre soutien ciblé à la filière touristique particulièrement impactée par la crise sanitaire ».

Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, a salué ces nouveaux axes de coopération : « Bpifrance et la BEI consolident leur action commune sur des segments-clés pour la relance de l’économie française. Le soutien de la BEI nous permet de renforcer notre action court-terme aux ETI, vecteurs de compétitivité industrielle, d’emplois et de dynamisme pour les territoires. Nous confirmons également notre engagement au service du rebond et de la transformation des entreprises de la filière du Tourisme, durement affectées par la crise et essentielles à notre économie. ».

Lancement de nouvelles avances de trésorerie pour les ETI françaises

Le démarrage d’un marché public ou privé engendre des besoins de financement court-terme pour les entreprises, afin d'assurer l’approvisionnement en matières premières ou équipements, dont la couverture n’est pas toujours prévue. Bpifrance, grâce au soutien de la BEI, proposera en direct aux ETI de nouveaux dispositifs d’avances de trésorerie, notamment « Avance+ Préfinancement » afin d’apporter aux entreprises la trésorerie nécessaire au lancement des marchés dont elles bénéficient. L’accord porte sur une enveloppe totale d’1 milliard d’euros de prêts compris entre 100 000€ et 50 M€, garantie à 75% par la BEI. Ce dispositif permettra d’accompagner les ETI pour une durée maximale de 24 mois.

Cet accord permet d’enrichir l’offre de financement court-terme de Bpifrance, afin de l’étendre au-delà de la cible PME.

BEI souscrit dans le Fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT2), investissant en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises françaises du secteur

Bpifrance a lancé en 2020 le Fonds France Investissement Tourisme 2, suite du premier fonds créé en 2015 et totalement investi. FIT 2 vise à soutenir les PME et petites ETI du secteur du tourisme fragilisées par une situation conjoncturelle mais dont les fondamentaux restent pérennes sur le long terme. Doté de près de 190 M€ et déjà souscrit par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), il ambitionne d’accompagner près de 150 exploitants touristiques en fonds propres et quasi-fonds propres, avec des tickets d’investissements généralement compris entre 400 000€ et 7 M€.

Au-delà de l’apport économique envisagé, le souhait de FIT 2 est d’attirer des co-investisseurs sur ce segment afin de créer un effet d’entrainement et de redonner confiance à l’écosystème.

Avec une souscription à hauteur de 25% de la dotation du fonds, la BEI renforce la force de frappe de FIT 2 et son ambition d’accompagner le rebond du secteur et sa transition numérique et durable, pour faire de la France une référence en matière de tourisme responsable et innovant.

Informations générales

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

A propos du Fonds pan-européen de garantie

Le Fonds de garantie paneuropéen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la France et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S'appuyant sur près de 25 milliards d’euros de garanties, le Fonds de garantie paneuropéen permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. Le Fonds de garantie paneuropéen s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’euros au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

A propos du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans un plus grand nombre de projets qui sont souvent également plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS devraient permettre de mobiliser 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,5 million d’entreprises dans l’Union européenne.