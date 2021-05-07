La BEI renforce son soutien à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale en Asie.

La BEI investit dans le fonds NEEV II, l’une de ses premières opérations en fonds propres en Inde.

Le fonds NEEV II est issu de l’engagement commun de la BEI et de la SBI à soutenir l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Ce fonds de capital-investissement investira jusqu’à 100 millions d’EUR dans des PME indiennes qui mettent en œuvre des solutions essentielles au succès de l’action mondiale pour le climat.

En marge du Sommet des dirigeants de l’UE et de l’Inde, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la State Bank of India (SBI) ont convenu de soutenir une nouvelle initiative dotée de 100 millions d’EUR à l’appui de nouveaux financements pour les projets à fort impact des entreprises qui visent l’action en faveur du climat et la durabilité.

À l’occasion des entretiens qui ont précédé l’annonce officielle au Sommet des dirigeants de l’UE et de l’Inde qui s’est tenu au Portugal, Werner Hoyer, le président de la BEI, a souligné l’importance du nouveau fonds NEEV II pour accélérer la relance verte de l’Inde à la suite de la pandémie de COVID‑19 et renforcer les investissements durables.

La BEI et la SBI soutiendront le nouveau fonds d’investissement NEEV II qui permettra aux entreprises indiennes d’investir dans l’action en faveur du climat et le développement durable grâce à de nouveaux financements en fonds propres.

Sous la direction de SBICap Ventures, une société du groupe SBI, le fonds NEEV II investira jusqu’à 100 millions d’EUR dans de petites et moyennes entreprises (PME ) indiennes et fournira des capitaux de croissance et d’expansion à des entreprises offrant des solutions liées aux énergies propres, aux véhicules électriques et à l’utilisation efficace des matières premières ou réalisant des projets liés à l’eau et à l’économie circulaire dans le pays. Ce fonds permettra aux entreprises indiennes émergentes et novatrices de financer leur croissance par le biais d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres.

Le partenariat entre la BEI et la SBI renforce l’action pour le climat et la durabilité environnementale, tant en Inde qu’à l’échelle mondiale, stimule les PME innovantes du pays, maintient et crée des emplois et contribue à un développement économique vert et durable sur le long terme.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Inde : « Chaque année, les changements climatiques font des milliers de victimes et causent des dégâts s’élevant à des centaines de milliards d’euros. Toutefois, ce n’est pas une fatalité ; il est encore temps d’agir. Les solutions innovantes nécessitent souvent des formes novatrices de financement, telles que les fonds de capital-investissement. Notre partenariat avec la State Bank of India générera un apport de fonds propres indispensable au financement de solutions contribuant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale que proposent des PME innovantes. Protéger notre planète contre les bouleversements climatiques implique une mobilisation générale et la BEI se réjouit de pouvoir compter sur la State Bank of India, un allié prêt à déployer des solutions de financement innovantes pour l’action internationale en faveur du climat. Cela illustre clairement l’impact mondial du partenariat UE-Inde. »

Dinesh Kumar Khara, président de la State Bank of India : « Les valeurs éthiques centrales de la SBI que sont l’inclusion financière et le développement social sous-tendent ses activités commerciales et se reflètent dans sa décision d’investir dans les fonds NEEV. Le fonds NEEV II fournira des fonds propres à des PME axées sur l’atténuation des risques climatiques, la promotion du développement social, la création d’emplois et l’égalité hommes-femmes à grande échelle. Je suis convaincu que la coopération entre les deux institutions, la BEI, l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde de l’action pour le climat, et la SBI, la plus grande institution financière d’Inde, renforcera et approfondira encore les liens entre l’Inde et l’Union européenne. »

Suresh Kozhikote, directeur exécutif et PDG de SBICap Ventures : « Le fonds NEEV fait figure de chef de file en matière d’investissements respectueux de l’environnement et socialement responsables. Il génère des rendements attrayants pour les investisseurs tout en apportant une contribution notable sur le plan social. Le fonds NEEV II est le digne successeur de notre fonds phare NEEV qui est devenu une référence nationale en matière de normes de gouvernance et a fait œuvre de pionnier en matière d’impacts environnementaux et sociaux et d’incidences dans les domaines de la gouvernance et du développement. »

Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde : « La priorité doit être aujourd’hui d’agir en faveur du climat et de la durabilité environnementale si nous voulons sauver notre planète. Les changements climatiques et la transition écologique seront également des thématiques de première importance lors du prochain sommet des dirigeants de l’UE et de l’Inde. La BEI investit dans des infrastructures durables en Inde depuis plus de 25 ans. Le financement qui vient d’être accordé renforcera encore notre coopération avec l’Inde et aidera le secteur privé à mettre au point des solutions innovantes pour lutter contre les changements climatiques. »

L’UE et l’Inde, des partenaires du financement innovant de l’action pour le climat

Le fonds NEEV II apportera des fonds propres et des quasi-fonds propres aux PME, en ciblant les secteurs qui soutiennent la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, plus particulièrement en vue de réduire les effets des changements climatiques par le biais de technologies liées à l’énergie, l’agriculture, l’eau et la gestion des déchets.

Il pourrait s’agir notamment d’entreprises proposant des solutions pour l’élaboration de nouvelles technologies en matière de lutte contre les changements climatiques et de protection de l’environnement, et pour la conception de véhicules électriques et de tout autre produit ou service innovant susceptible de favoriser l’action climatique dans le monde.

Ce concours, qui constitue l’une des premières opérations de capital-investissement de la BEI en Inde, résulte de l’engagement de la banque de l’UE à intensifier son soutien aux projets liés à l’action climatique dans le monde et à appuyer la mise en œuvre de l’accord de Paris.

L’investissement s’inscrit dans le cadre du Mécanisme pour l’action en faveur du climat et l’environnement (CAEF) de la BEI, créé pour promouvoir les entreprises et les projets visant spécifiquement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la durabilité environnementale.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Inde

Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la Banque européenne d’investissement y a soutenu 26 projets et investi près de 3,3 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la Banque européenne d’investissement appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle aide à financer facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de transport à Bangalore avec une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles ou garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.