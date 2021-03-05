20 millions d’EUR sont mis à disposition en monnaie locale pour améliorer l’accès des PME à des financements abordables.

L’opération est soutenue par l’Union européenne et s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’équipe d’Europe (« Team Europe ») visant à apporter une réponse rapide à la pandémie de coronavirus.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord avec la Banque publique ukrainienne d’import-export (Ukreximbank) en vue de porter à 280 millions d’EUR la limite de financement au titre du mécanisme d’aide dans le cadre de l’Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC). Des fonds supplémentaires, sous la forme d’un prêt de 20 millions d’EUR, seront mis à disposition via un contrat de swap de devises en hryvnia ukrainiennes (UAH) conclu en parallèle, pour être rétrocédés à des entreprises privées locales, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

Grâce au concours de l’Union européenne, de meilleures conditions tarifaires pourront être proposées. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de l’équipe d’Europe à la crise du COVID-19, qui vise à soutenir une reprise économique et sociale durable dans la région.

De plus, l’opération a été rendue possible par la participation de la BEI dans TCX – The Currency Exchange Fund –, un fonds innovant qui propose, à ses investisseurs et à leurs clients, des dérivés de monnaie locale et de taux d’intérêt à long terme dans des devises de marchés émergents.

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la BEI en Ukraine : « Améliorer l’accès à des financements abordables en monnaie locale est l’une de nos principales priorités, surtout à un moment où les PME ont besoin d’un soutien solide pour surmonter les défis et le manque de liquidités créés par la pandémie COVID-19. Nous remercions l’Union européenne pour son soutien et nous sommes heureux de renforcer encore notre collaboration avec Ukreximbank, notre partenaire de longue date dans le pays. »

Frederik Coene, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « Plus que jamais en ces temps difficiles, les entreprises doivent avoir accès aux financements et à des crédits abordables de la part des banques. Je suis heureux de constater que la BEI propose un programme de soutien en faveur des PME et des ETI en Ukraine dans le cadre des actions d’assistance globales engagées par l’Union européenne par le biais de l’équipe d’Europe. Cette assistance se concrétise à un moment où les PME ont besoin d’un soutien solide pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. »

Ievgen Metsger, président du conseil d’administration de Ukreximbank: « Ukreximbank entend clairement mettre des financements supplémentaires à disposition pour répondre aux besoins spécifiques et urgents des entreprises ukrainiennes. Il est très encourageant de voir nos clients développer leur entreprise, lancer de nouveaux secteurs d’activité, moderniser la production, mettre en œuvre des projets en faveur de l’efficacité énergétique ou pénétrer de nouveaux marchés avec nous. »

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. La banque de l’UE est déterminée à soutenir ce pays et à contribuer à créer les conditions nécessaires à sa stabilité économique. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. La BEI, l’une des grandes institutions financières internationales (IFI) intervenant dans ce pays, concentre ses interventions sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action en faveur du climat et l’innovation. La Banque soutient le secteur privé principalement par l’intermédiaire d’établissements financiers, mais aussi en octroyant directement des prêts à certaines grandes entreprises. Elle a notamment été la première IFI à mettre des financements à long terme en monnaie locale à la disposition d’une banque locale pour soutenir les PME ukrainiennes.

La Banque publique ukrainienne d’import-export (JSC Ukreximbank) est une société par actions entièrement détenue par l’État. Elle est l’un des principaux opérateurs du marché bancaire ukrainien, assure une part considérable des services liés aux activités d’exportation et d’importation des entreprises ukrainiennes et a acquis une expérience sans égale sur le marché ukrainien dans divers domaines des services bancaires pour l’import-export, notamment les opérations documentaires et le financement des échanges commerciaux. Elle intervient en qualité d’agent financier exclusif de l’État ukrainien pour les prêts d’institutions financières étrangères qui sont émis, contractés ou garantis par l’Ukraine. De toutes les banques ukrainiennes, Ukreximbank est celle qui possède le plus grand réseau de correspondants étrangers et de partenaires fiables de longue date de par le monde. Elle bénéficie de lignes de crédit d’institutions financières mondiales pour le financement des échanges commerciaux et les opérations documentaires à court terme. Elle est aussi la seule banque ukrainienne reconnue comme emprunteur ou garant direct pour les financements à moyen ou long terme par 36 agences de crédit à l’exportation de premier plan. Ukreximbank dispose d’un réseau de succursales bien développé, qui couvre toutes les principales régions et tous les centres industriels importants de l’Ukraine.