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UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 300 000 000 €
Lignes de crédit : 300 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2021 : 20 000 000 €
30/12/2020 : 20 000 000 €
19/12/2016 : 260 000 000 €
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Ukraine : la BEI et Ukreximbank améliorent l’accès des PME aux financements en monnaie locale grâce au soutien de l’UE

Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20140471
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE TRADE SUPPORT FACILITY
Acceptable banks
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan to support trade-related advances to selected financial intermediaries to finance eligible trade transactions for their clients acting as exporters or importers

Financing of trade transactions undertaken by private sector companies

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
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Tetiana 2011 is a farming enterprise whose profile includes crop farming, horticulture as well as goat farming. Its brand Zinka is one of the best companies in the goat farming industry in Ukraine owning 2700 goats and producing dozens of varieties of cheese and fermented dairy products and they aim at further enhancing consumer culture in this sector among Ukrainians. The EIB Group financing was used for the payment of taxes and salaries, as well as the purchase of key supplies like fuel and lubricants, crop protection agents, and spare parts.
Ukraine DCFTA Initiative East – Farming enterprise Tetiana 2011
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Brama Company is the largest Ukrainian manufacturer-exporter of doors to Europe. They are convinced that modern production technologies must exist in harmony with the environment. The EIB Group financing allowed them to buy new equipment, create a new product, a series of enameled door leaves, which have no analogues on the mark.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Brama Company
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Photographe: no author available
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Photographe: no author available
©EIB
Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Photographe: no author available
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
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Milk Masters Company is a producer of fresh cheeses in Ukraine. They employ over 70 people. The financing from the EIB Group helped to complete the construction of the new factory, launch it in 2019 and to create new job.
UKRAINE DCFTA SUPPORT FACILITY - Milk Master Company
Photographe: no author available
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
©EIB
Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
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Ukraine DCFTA Support Facility - Loan dedicated to finance eligible trade transactions by SMEs and Mid-Caps acting as exporters or importers in Ukraine
Polissia 2002 Saw Mill
Photographe: Nicholas Lapite
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