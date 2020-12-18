©Cristian Newman/ Unsplash

Premier accord de financement entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe Korian d’un montant de 55 millions d’euros

L’accord est soutenu par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

67 nouveaux projets Ages&Vie mis en service en France d’ici janvier 2022, représentant un parc de 1 000 lits

Une solution inclusive et de proximité pour les seniors au cœur des territoires prioritaires

Immobilier à impact environnemental positif (norme HQE – NF Habitat)

4000 lits exploités à horizon 2024 sur le territoire français

Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles et la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la banque de l’Union européenne annoncent la signature d’un accord de financement de 55 millions d’euros. Ce prêt d’une maturité de dix ans permettra à Korian de financer sa participation au capital de la SCI Foncière Ages&Vie, créée en mai 2019 en co-détention avec la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances, afin d’investir dans le développement immobilier du réseau Ages&Vie détenu par le groupe Korian.

Ages&Vie développe des colocations proposant des solutions d’hébergement adaptées aux personnes âgées autonomes. Une solution innovante, intermédiaire entre le maintien à domicile et l’accueil en maison de retraite médicalisée, qui s’avère particulièrement adaptée pour répondre aux besoins des communes rurales et péri-urbaines car elle permet aux personnes âgées de rester dans la commune où elles ont vécu toute leur vie et aux auxiliaires de vie de trouver un emploi à proximité de leur domicile.

Le financement de la BEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe. Il permettra très concrètement d’accompagner le renforcement du maillage d’Ages&Vie sur l’ensemble du territoire français, en particulier les zones dites de cohésion, considérées comme prioritaires dans la politique de l’Union Européenne. Ce réseau bénéficie du soutien constant des élus locaux, d’autant qu’il profite à l’écosystème médico-social local, de la médecine de ville aux infirmières, en passant par les pharmacies.

Par ailleurs, les résidences répondront aux normes environnementales les plus élevées en matière de construction, telle que la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) – NF Habitat.

« Je suis très heureux de signer ce premier partenariat avec le groupe Korian. Il s’agit d’un projet innovant à fort impact social et environnemental » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « Comme Banque européenne du climat, notre priorité est de soutenir des projets d’infrastructures durables au cœur des territoires. Il est également important de développer en France des solutions innovantes de cohabitation pour les personnes âgées au sein même des communes où elles ont vécu. En agissant ainsi, nous favorisons l’emploi local et la cohésion des territoires. »

Le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, a déclaré : « Avec le soutien du Plan d'Investissement pour l'Europe, ce financement de la BEI permettra au groupe Korian d’accélérer le déploiement du concept Ages&Vie, qui propose des solutions innovantes de cohabitation pour les personnes âgées en France. En permettant aux personnes âgées de rester proches de leurs communautés et en créant de nouveaux emplois dans des régions moins développées, cette initiative est une approche doublement bénéfique pour la cohésion régionale et sociale. »

Le réseau Ages&Vie, qui détenait 34 implantations au moment de son intégration au sein de Korian en 2018, comptera 70 implantations actives dans huit départements fin 2020.

L’accélération de son déploiement permettra de doubler de taille d’ici janvier 2022, avec 67 nouvelles résidences mises en service, représentant une capacité d’hébergement de 1 000 lits supplémentaires dans 33 départements.

A horizon 2024, le réseau Ages&Vie comptera en France plus de 500 résidences neuves d’une capacité de plus de 4 000 lits dans 70 départements, offrant 1 500 emplois, pour un revenu annuel correspondant aux différents services proposés de plus de 100 millions d’euros. Ce réseau représentera à terme une valeur immobilière de 500 millions d’euros.

« En tant que premier Groupe européen de soin au service du Grand Age et des fragilités, nous sommes honorés du soutien de la Banque de l’Union européenne dont la mission consiste à financer les projets structurants, à long terme, pour l’Europe », se félicite Sophie Boissard, directrice générale de Korian. « Ages&Vie est une solution de proximité et à taille humaine, plébiscitée par les personnes âgées et leurs proches, qui répond parfaitement aux besoins des territoires. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un concept d’avenir en France comme en Europe. »