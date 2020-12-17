Ces fonds supplémentaires soutiendront les activités de R‑D et les projets d’agrandissement de TTTech Auto.

Ce prêt de la banque de l’UE s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 30 millions d’EUR à TTTech Auto à l’appui de sa croissance. TTTech Auto est une société de logiciels à croissance rapide spécialisée dans la mise au point d’une plateforme logicielle de sécurité destinée aux systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite automatisée. L’entreprise, basée à Vienne, en Autriche, est un partenaire informatique bien établi de constructeurs automobiles mondiaux, dont Volkswagen/Audi, BMW, Hyundai Corporation et SAIC Motors, le plus grand constructeur automobile chinois.

Le financement soutiendra la politique d’innovation continue de TTTech Auto et contribuera à renforcer sa présence mondiale qui s’appuie sur des avancées technologiques. Il ciblera notamment le développement de MotionWise, sa plateforme logicielle de sécurité, et la mise au point éventuelle de logiciels de pointe supplémentaires. MotionWise est une plateforme logicielle éprouvée en série qui prend en charge des applications de contrôle en temps réel et assure la coordination des systèmes de sécurité de la conduite automatisée. Au sein d’une architecture de véhicule, elle permet de gérer la grande complexité de ces systèmes. Le prêt de la BEI soutiendra la diversification des ressources financières de l’entreprise en intégrant des fonds publics dans sa structure de financement globale.

Le prêt de la banque de l’UE est accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement qui rassemble la BEI et la Commission européenne en étroite collaboration en tant que partenaires stratégiques visant à stimuler l’investissement et à créer des emplois et de la croissance en utilisant plus intelligemment des ressources financières existantes et nouvelles. Ce concours de la BEI, soutenu par le FEIS, aura une incidence non négligeable sur l’accélération du projet, étant donné qu’il apporte un soutien financier et une certaine souplesse à TTTech Auto concernant la réalisation du projet et le remboursement du prêt. Cet aspect est essentiel, car il aide les entreprises innovantes à réduire le temps nécessaire à la commercialisation, depuis l’élaboration du produit jusqu’à sa pénétration sur le marché.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « En accordant un prêt à TTTech Auto, la BEI soutient une entreprise européenne florissante opérant dans un segment technologique difficile. L’innovation et la détermination sont essentielles pour assurer une croissance durable et la création d’emplois hautement qualifiés. La BEI entend fournir aux entreprises autrichiennes et européennes en phase de croissance un financement sur mesure qui leur permette d’investir et de développer leurs activités. Ce produit essentiel, qui permet de renforcer la compétitivité, constitue un excellent exemple de la manière dont la banque de l’UE, avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, encourage les entreprises innovantes et ambitieuses en Europe. »

Harald Triplat, directeur financier de TTTech Auto : « L’Europe dispose d’un énorme potentiel susceptible de stimuler l’innovation dans des technologies industrielles clés ayant une incidence mondiale, telles que la conduite automatisée et autonome. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques et la BEI l’ont reconnu et contribuent à faire progresser les entreprises européennes de haute technologie, telles que TTTech Auto, dans cette direction. L’Europe a besoin de cette stratégie de financement public à long terme associée à un marché des capitaux performant pour créer des pôles technologiques stratégiques et favoriser des positions de premier plan sur le marché mondial. De cette manière, nous pouvons plus facilement adapter les entreprises et les technologies à l’échelle mondiale pour façonner les grandes tendances telles que la sécurité et la durabilité dans le secteur de la conduite automatisée. Pour l’Europe et TTTech Auto, il est essentiel de mener cette transition dans le secteur mondial de la mobilité vers des voitures plus automatisées reposant sur une conception logicielle et présentant le niveau de sécurité le plus élevé. »

Informations générales

À propos de TTTech Auto

TTTech Auto fournit des solutions logicielles destinées aux véhicules de nouvelles générations. L’entreprise est spécialisée dans la mise au point d’une plateforme logicielle de sécurité ciblant, sans s’y limiter, la conduite automatisée et pouvant être mise en œuvre dans des programmes de production en série. Avec ses solutions technologiques de pointe, TTTech Auto garantit la sécurité et la robustesse électronique pour un monde plus automatisé.

TTTech Auto opère sous l’égide du groupe TTTech, chef de file technologique dans le domaine de l’élaboration de réseaux et de contrôles de sécurité solides, s’appuyant sur une expérience intersectorielle longue de plus de 20 ans. Le groupe TTTech, dont le siège est situé à Vienne, en Autriche, est également présent dans plusieurs pays d’Europe, aux États-Unis et en Asie.