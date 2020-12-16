©Chris Barbalis/ Unsplash

Un prêt-cadre de 200 millions d’EUR à la ville pour des investissements multisectoriels dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la mobilité durable, la gestion des déchets et l’habitabilité des espaces urbains

Première opération de la banque de l’UE en faveur d’une municipalité italienne bénéficiant des mesures exceptionnelles en réponse à la pandémie de COVID-19

Ces dernières années, la ville a reçu 1,4 milliard d’EUR pour les investissements dans les infrastructures

La banque de l’Union européenne apporte son appui aux investissements de la ville de Milan dans la protection de l’environnement et l’adaptation des espaces urbains aux règles de lutte contre le coronavirus. Tels sont les objectifs du prêt-cadre de 200 millions d’EUR, dont la première tranche de 100 millions d’EUR a été signée aujourd’hui entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’administration municipale, le premier accord de ce type au profit d’une municipalité italienne.

Grâce à ce prêt-cadre, la BEI financera une série d’aménagements multisectoriels prévus dans le programme triennal 2020-2022 des travaux publics de la ville et visant la mise en œuvre du plan pour la qualité de l’air et du climat. Dans le détail, les projets porteront notamment sur la rénovation de bâtiments publics incluant, en particulier, des mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, sur les infrastructures sociales ainsi que la mobilité urbaine durable, la gestion des déchets solides (centres de recyclage), et la création d’espaces publics ouverts dans la ville.

Le programme d’investissement financé par la BEI permettra à la ville, dans le contexte d’urgence pandémique actuelle, et ensuite à moyen terme, de fournir aux citoyens des zones urbaines réaménagées dans le plein respect des règles de distanciation sociale. Toutes les interventions amélioreront nettement la qualité de l’air, aidant ainsi la ville à lutter contre les changements climatiques.

Cette opération porte le soutien de la BEI aux infrastructures de Milan à 1,4 milliard d’EUR, y compris les concours en faveur des entreprises municipales des secteurs des transports et de l’eau (ATM et MM).

Dans le domaine de la protection de l’environnement, la BEI s’est assigné une nouvelle mission institutionnelle en tant que banque européenne du climat, s’engageant à soutenir des projets verts pour un montant de 1 000 milliards au cours de la période 2020-2030.