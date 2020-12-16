CLIMATE CITY MILANO COVID-19 FL

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Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Aménagement urbain - Construction
- Transports - Transports et entreposage
The operation consists in a framework loan to finance eligible investment schemes in the Municipality of Milan in three pre-selected sectors: energy efficiency, social infrastructure, solid waste management (recycling) and sustainable urban mobility.
The plan foresees measures in the following sectors: sustainable urban mobility, refurbishment of public and residential buildings to improve their energy efficiency performance, expand and improve urban green areas, including nature-based solutions to reduce flood risks and prevent urban heat islands, improve water resource management and reduce water losses and foster circular economy through waste recycling and reuse. Since the schemes included under this framework loan are directly linked to the implementation of these strategic objectives, they are expected to entail significant environmental and social benefits, ranging from improving traffic congestion and air quality, to reduce carbon emissions from private transport and energy loss from public and private buildings, to improving urban solid waste management and increasing recycling.
The operation comprises a multi-sector framework loan and some of the schemes may possible fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. For new and refurbished buildings, the compliance with EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings will be further examined during appraisal. The level of climate action (adaptation and mitigation) measures where relevant, will be assessed during the appraisal.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU and 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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