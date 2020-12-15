© Wacker Chemie

Le prêt financera les activités de recherche-développement de Wacker Chemie, en mettant l’accent sur la stratégie d’innovation et de durabilité de l’entreprise.

Il s’inscrira dans la transition de l’entreprise chimique vers son objectif de neutralité climatique.

Le financement de la banque de l’UE est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 290 millions d’EUR à l’entreprise allemande Wacker Chemie AG. Wacker est un chef de file technologique de l’industrie chimique et fabrique des produits pour un large éventail de secteurs d’activité clés à l’échelle mondiale. Cette entreprise est active sur les marchés des silicones, des polymères, des sciences de la vie et du polysilicium. Le financement de la banque de l’UE, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, soutiendra le programme de recherche-développement de Wacker qui met l’accent sur la durabilité et l’économie axée sur l’efficacité énergétique. Répondant aux grands objectifs de la BEI, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat, ce financement aidera Wacker Chemie à concrétiser ses ambitions en matière de durabilité, à savoir notamment une réduction de 33 % de ses émissions de CO 2 d’ici 2030 et la neutralité carbone complète d’ici 2050. Ce nouveau prêt s’étendra sur cinq ans à compter de la date de son tirage.

Wacker est un client bien connu et de longue date de la BEI. Leur première collaboration remontant à 2003, le présent financement constitue la sixième opération et vient étayer la relation fructueuse entre Wacker Chemie et la banque de l’UE au cours des 17 dernières années.

Le financement octroyé par la BEI bénéficie du dispositif de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques et les opérations de financement de la BEI dynamisent la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, chargé du FEIS et des opérations de la Banque en Allemagne : « L’un des principaux objectifs opérationnels de la BEI est de financer des projets qui favorisent directement les politiques environnementales de l’Union européenne. Je suis donc ravi que la banque de l’UE ait signé cette nouvelle opération avec Wacker Chemie, un partenaire bien connu et de confiance. L’opération aidera l’entreprise à progresser encore plus vers un mode de fonctionnement régénératif et circulaire et à accélérer la mise au point de matériaux renouvelables indispensables pour alimenter un nouveau système économique circulaire. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « L’accord, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, illustre parfaitement la manière dont l’UE soutient les entreprises dans leur transition vers une économie durable et circulaire. Le nouveau financement dynamisera la stratégie d’innovation et de durabilité de Wacker Chemie, aidera cette dernière à réduire ses émissions de CO 2 et la mettra sur la voie de la neutralité climatique totale d’ici 2050, dans le droit fil des objectifs de l’UE pour le climat. »

Frank Reinhardt, vice-président principal de Wacker Chemie AG, chargé des finances : « Cette nouvelle opération est un jalon supplémentaire dans notre longue et fructueuse coopération avec la BEI. Nous apprécions la BEI en tant que partenaire fiable et professionnel dont le soutien nous fournit des composantes importantes pour notre stratégie de financement à long terme. »

À propos de Wacker Chemie

Wacker Chemie AG est une société de produits chimiques de spécialité active dans le monde entier. La gamme de l’entreprise compte plus de 3 200 produits, qui sont utilisés dans toute une série d’applications, depuis les adhésifs pour carrelage jusqu’aux cellules solaires. Wacker dessert un groupe diversifié de clients opérant dans plusieurs secteurs (dont la construction, l’automobile, l’électricité, l’ingénierie, l’électronique, l’énergie solaire, le textile, l’alimentation, les biens de consommation, la technologie médicale et la biotechnologie). En 2019, Wacker exploitait 24 sites de production dans le monde et employait près de 15 000 personnes.