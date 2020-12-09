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WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS

Signature(s)

Montant
290 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 290 000 000 €
Industrie : 290 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 290 000 000 €
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26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
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21/12/2020 - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Communiqués associés
Allemagne : prêt de 290 millions d’EUR de la BEI en faveur de Wacker Chemie

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20200479
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
WACKER CHEMIE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 290 million
EUR 605 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Wacker Chemie's research and development (R&D) activities in its different business divisions.

The EIB financing will support the Promoter's research and development programme for the upcoming four years. The research, development and innovation (RDI) programme has a strong focus on sustainability and circular economy; the topics will cover raw material, energy and water efficiency, renewable raw materials, use of CO2 as raw material through carbon capture and usage, production of biodegradable materials, improvement of side-product recovery and circularity in existing and new solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133421434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200479
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Date de publication
21 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
136135138
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200479
Dernière mise à jour
21 Dec 2020
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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