20 millions d’EUR pour soutenir des secteurs de l’économie gravement touchés tels que le commerce de gros et (ou) de détail et les services

Accélération de la reprise économique et de la création d’emplois au Monténégro

Soutien de la BEI aux PME monténégrines en 2020 : 100 millions d’EUR au total

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Podgorička Banka (membre du groupe OTP) se sont entendues sur une ligne de crédit de 20 millions d’EUR en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) monténégrines opérant dans certains des secteurs les plus touchés de l’économie, tels que les services et le commerce de gros et de détail. Cette ligne de crédit permettra aux PME du pays de faire face aux contraintes de liquidités liées aux besoins de fonds de roulement à court terme ainsi qu’aux investissements à plus long terme, contribuant ainsi à une reprise économique et sociale plus rapide après la récession provoquée par la pandémie de COVID-19.

L’appui au développement du secteur privé renforcera la résilience de l’économie du Monténégro aux chocs extérieurs et favorisera le maintien et la création d’emplois, en particulier pour les jeunes du pays. Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la réaction de l’équipe d’Europe face à la pandémie de COVID-19 et de l’enveloppe de 3,3 milliards d’EUR de l’UE en faveur des Balkans occidentaux, annoncées lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Zagreb en mai 2020. Il s’agit du troisième prêt qu’octroie la BEI au Monténégro dans le cadre des mesures financières exceptionnelles liées au COVID-19 qu’a prises l’équipe d'Europe ; il porte ainsi à 100 millions d’EUR le soutien accordé par la Banque aux PME monténégrines en 2020.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des Balkans occidentaux : « Le soutien de l’équipe d’Europe à l’économie monténégrine intervient à un moment crucial. Avec ses partenaires de Podgorička banka, du groupe OTP et de l’Union européenne, la BEI continue d’aider les entreprises locales à préserver l'emploi, à croître et à se développer. Soutenir le secteur privé de manière adaptée est le seul moyen d’assurer le développement durable et à long terme du Monténégro et de la région des Balkans occidentaux dans son ensemble. Avec la ligne de crédit que nous avons signée aujourd’hui, nous renforçons également le secteur bancaire monténégrin et sa capacité à financer la reprise économique. La BEI se réjouit à la perspective de continuer à travailler aux côtés des banques monténégrines en tant que partenaire fiable et digne de confiance, même dans les moments les plus difficiles. »

Pál Kovács, PDG de CKB, banque avec laquelle Podgorička banka fusionnera dans quelques jours : « La crise provoquée par la pandémie a touché presque tous les secteurs de l’économie, non seulement au Monténégro, mais dans le monde entier. Il est aujourd’hui important de prendre des mesures opportunes, et nous nous réjouissons que cette ligne de crédit avec la BEI apporte un soutien aux PME et aux ETI monténégrines dans les filières les plus touchées de l’économie et les aide à surmonter les conséquences de la pandémie sur leurs liquidités tout en soutenant leur nouveau cycle d’investissement. Les petites et moyennes entreprises constituent la base des économies modernes et notre banque sera là pour soutenir tout projet solide et justifié au Monténégro. »

Oana-Cristina Popa, ambassadrice de l’UE et cheffe de la délégation de l’UE au Monténégro : « Tout au long de cette année difficile, l’Union européenne a montré qu’elle était aux côtés du Monténégro. Alors que notre réaction d’urgence à la crise liée au COVID-19 visait principalement à aider le secteur de la santé monténégrin, aujourd’hui et au cours de la prochaine année, notre priorité sera d’aider le secteur privé et de contribuer à sauvegarder l'emploi. C’est une bonne nouvelle que la BEI lance un programme de soutien supplémentaire en faveur des petites entreprises au Monténégro, dans le cadre des actions d’assistance globales engagées par l’Union européenne. Nous espérons que l’aide parviendra à ceux qui en ont besoin et jettera les bases d’une reprise plus rapide de l’économie monténégrine. »

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

Active sur le territoire de Monténégro depuis 1977, la banque de l’UE y a fourni des prêts d’une valeur globale de 976 millions d’EUR, principalement en faveur des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation, de l’environnement et des transports. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Monténégro, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/index

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8 milliards d’EUR.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : http://www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans

Action de la BEI en faveur du climat

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Podgorička banka

Podgorička banka fait partie d’OTP, une banque universelle de premier plan opérant dans la région d’Europe centrale et orientale. Podgorička banka est en train de fusionner avec Crnogorska komercijalna banka (CKB), membre du Groupe OTP.