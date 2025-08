Monténégro : BEI Monde renforce son soutien au développement économique

EIB

La BEI a signé un accord relatif au pays hôte avec l’État monténégrin

La BEI va accorder un prêt de 18 millions d’euros et une aide non remboursable de 2,3 millions d’euros à l’appui du système éducatif du pays.

Le Monténégro utilisera le prêt pour rénover des écoles à l’échelle nationale, tandis que l’UNOPS déploiera l’aide non remboursable pour fournir une assistance technique.

Robert de Groot, vice-président de la BEI, et Novica Vuković, ministre des finances du Monténégro, ont signé ce jour, au siège de la Banque européenne d’investissement (BEI Monde) à Luxembourg, un accord relatif au pays hôte entre la BEI et le Monténégro. Cette étape importante réaffirme l’engagement de BEI Monde à soutenir le Monténégro sur la voie de la convergence avec l’UE, tout en ouvrant la voie à l’installation d’un représentant de la BEI dans le pays en vue d’une collaboration plus étroite à l’avenir.

En présence d’Anđela Jakšić-Stojanović, ministre de l’éducation du Monténégro, et de Kirstine Damkjaer, sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe chargée de la mise en œuvre et des partenariats de l’UNOPS, BEI Monde a signé un dispositif de 20,3 millions d’euros en faveur du secteur de l’éducation au Monténégro. Ces fonds comprennent un prêt de 18 millions d’euros à l’État monténégrin et une aide non remboursable de 2,3 millions d’euros au Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) qui permettra de financer une assistance technique garantissant que les fonds sont utilisés de manière stratégique et efficace.

Le prêt servira à la rénovation et à la transformation numérique d’écoles maternelles, primaires et secondaires au Monténégro, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’installation de nouveaux équipements pour la formation professionnelle. Fournie dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, l’aide non remboursable permettra à l’UNOPS d’apporter un soutien technique au ministère monténégrin de l’éducation pour évaluer les infrastructures scolaires existantes et mettre en place des projets d’investissement clés, tout en garantissant un déploiement stratégique et efficace des fonds.

« L’accord relatif au pays hôte signé ce jour officialise le solide soutien de la BEI au Monténégro et ouvre un nouveau chapitre de notre coopération de longue date. Ce rapprochement, ainsi que le nouveau financement accordé aujourd’hui au secteur de l’éducation du Monténégro, devraient renforcer la résilience économique du pays. L'environnement d’apprentissage de pointe que nous mettrons en place apportera des avantages immédiats et durables aux étudiants et aux enseignants du Monténégro, tout en favorisant l’employabilité des jeunes et la durabilité économique en réponse à l’évolution des demandes du marché », a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI.

Novica Vuković, ministre monténégrin des finances : « La signature, ce jour, de l’accord de prêt destiné à améliorer les infrastructures éducatives, ainsi que de l’accord relatif au pays hôte établissant la présence de la BEI au Monténégro, réaffirme avec force le partenariat stratégique et la confiance mutuelle que nous avons instaurés au fil des ans. Ces dispositifs ne serviront pas seulement à rénover des écoles, mais aussi à investir dans les personnes, dans le savoir et dans l’avenir du Monténégro. La présence physique de la BEI dans notre pays renforcera encore la coopération, assurera une mise en œuvre plus efficace des projets de développement au service de notre population et accélérera notre adhésion à l’UE. »

Les nouveaux accords portent à 55 millions d’euros le montant total du soutien qu’apporte BEI Monde au secteur monténégrin de l’éducation depuis 2019, notamment sous la forme d’une aide non remboursable de l’UE de 11 millions d’euros relevant du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. L’ouverture de l’école primaire Vladimir Nazor à Podgorica est l’une des concrétisations des financements précédents dans ce domaine

Anđela Jakšić-Stojanović, ministre de l’éduction du Monténégro : « Le projet d'amélioration du système éducatif monténégrin, mis en œuvre par le ministère de l’éducation, des sciences et de l’innovation en coopération avec le ministère des finances et la Banque européenne d’investissement, produit déjà des résultats tangibles. Nous construisons de nouvelles écoles, rénovons des installations existantes, modernisons les établissements de formation professionnelle et investissons dans des équipements et des infrastructures de pointe. Il s’agit des investissements les plus importants dans les infrastructures éducatives dans l’histoire de notre pays. Je remercie tout particulièrement la BEI et l’UNOPS pour leur confiance, leur soutien et leur engagement constants à l’égard de notre vision commune de l’avenir de l’éducation au Monténégro. »

L’UNOPS collabore depuis de longues années avec les autorités du pays pour faire progresser une série de domaines, notamment l’éducation.

« Cet accord marque une étape importante dans le partenariat entre l’UNOPS, la BEI et l’État monténégrin. L’UNOPS est fier de jouer un rôle dans la transformation du système éducatif du Monténégro afin de s’assurer que les infrastructures appropriées répondent aux besoins de la population et deviennent le catalyseur de réformes clés dans le pays », a déclaré Kirstine Damkjaer, sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe chargée de la mise en œuvre et des partenariats de l’UNOPS.

« Avec ce nouvel investissement, l’Union européenne aide le Monténégro à améliorer les conditions de vie quotidiennes des élèves et du corps enseignant dans l’ensemble du pays. Des salles de classe rénovées, des bâtiments économes en énergie et des équipements modernes ne sont pas seulement essentiels pour une éducation de qualité, ils soutiennent également le développement économique à long terme et favorisent la cohésion sociale. Il s’agit d’un investissement stratégique dans l’avenir du Monténégro et d’un signe clair de la poursuite de notre partenariat sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne », a déclaré Johan Sattler, ambassadeur de l’UE au Monténégro.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

La banque de l’UE intervient activement au Monténégro, où elle a accordé près de 1,1 milliard d’euros de prêts, principalement à l’appui des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports. Pour de plus amples informations sur les projets que la BEI soutient au Monténégro, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/index.htm. Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, consultez la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos de l’initiative Résilience économique (IRE)

L’initiative Résilience économique, qui appuie la subvention accordée, a été créé par la BEI en 2016 pour orienter les ressources des donateurs vers des projets à fort impact dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux afin d’aider à relever les défis posés par les déplacements forcés et les migrations. Elle produit des résultats économiques, sociaux et environnementaux mesurables qui contribuent aux objectifs de développement durable concernant l’eau propre et l’assainissement, l’énergie propre et d’un coût abordable, le travail décent et la croissance économique, l’industrie, l’innovation et l’infrastructure, ainsi que les villes et les communautés durables.

À propos de l’UNOPS

L’UNOPS propose des solutions pratiques dans le cadre d’opérations de paix et de sécurité, d’aide humanitaire et de développement. Nous aidons les Nations unies, les gouvernements et d’autres partenaires, tels que l’Union européenne, ses États membres et des institutions financières comme la Banque européenne d’investissement, à gérer des projets et à mettre en place des infrastructures et des marchés publics durables dans le monde entier.