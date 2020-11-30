©Alexandria Gilliott/ Unsplash

Nouveaux investissements de sécurité routière ciblant 7 000 points noirs dans l’ensemble du pays

Barrières de sécurité, surfaces antidérapantes, panneaux d’avertissement et marquages destinés à 11 régions grecques

Premier prêt de la BEI à Egnatia Odos S.A., assurant un financement à 50 %

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accepté de soutenir le programme national de 470 millions d’EUR visant à réduire, dans l’ensemble de la Grèce, le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route.

« L’amélioration de la sécurité routière en Grèce est une priorité nationale et la BEI est un partenaire clé pour le succès du plan stratégique national et régional de sécurité routière. Le nouveau soutien financier de 235 millions d’EUR convenu entre la Banque européenne d’investissement et Egnatia Odos S.A. aura pour effet de réduire les risques d’accidents dans les villes, les zones rurales, les régions montagneuses et les îles du pays. L’étroite collaboration entre les spécialistes de la sécurité routière grecs et de la BEI pendant la préparation du projet permet de garantir que ce dernier ciblera les endroits les plus dangereux du réseau routier du pays et que les meilleures pratiques mises en place en Grèce viendront renforcer les investissements routiers que la BEI réalisera par la suite dans le monde », a déclaré Kostas Karamanlis, ministre grec des infrastructures et des transports.

Au cours des trois prochaines années, l’opérateur routier national Egnatia Odos améliorera la sécurité routière sur 7 000 des sites recensés comme étant les plus dangereux, situés dans 11 régions du pays. Les aménagements de sécurité de petite dimension comprendront l’installation de barrières routières, la pose de surfaces antidérapantes et l’amélioration de la signalisation et des marquages sur les routes considérées comme à haut risque.

Le projet a bénéficié des services de conseil de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) pendant sa phase de préparation : une analyse économique préliminaire basée sur les avantages socio-économiques attendus découlant de la réduction du nombre d’accidents de la route a prouvé que le projet était techniquement et économiquement viable.

« Ce nouveau partenariat financier et technique entre Egnatia Odos S.A. et la Banque européenne d’investissement sera synonyme de profonds changements sur le plan de la sécurité routière dans toute la Grèce et bénéficiera aux usagers de la route pour les années à venir. Le prêt de 235 millions d’EUR de la BEI, qui représente le premier soutien direct à Egnatia Odos, témoigne de l’engagement clair de la Banque en faveur de la sécurité routière et du plan stratégique national pour la sécurité routière. Les incidences du projet seront renforcées grâce à la coopération technique entre les experts grecs et européens de la sécurité routière dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement et les meilleures pratiques en matière de sécurité routière découlant de ce projet seront partagées par le canal de dispositifs similaires existant dans le monde », a déclaré Konstantinos Koutsoukos, directeur général d’Egnatia Odos S.A.

Premier prêt de la BEI à l’opérateur routier national Egnatia Odos S.A.

Le prêt de 235 millions d’EUR, d’une durée de 15 ans, accordé par la Banque européenne d’investissement, et qui sera garanti par la République hellénique, représente le premier financement direct en faveur d’Egnatia Odos, depuis le tout premier appui de la BEI à des investissements dans les transports en Grèce, qui remonte à 1963. Ce prêt de la BEI couvrira la moitié des 470 millions d’EUR d’investissements en faveur de la sécurité routière prévus dans le cadre du programme.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir les investissements à long terme porteurs de changements dans le secteur des transports en Grèce. Ce nouveau financement de 235 millions d’EUR octroyé par la banque de l’UE à l’opérateur routier national Egnatia Odos S.A. contribuera à réduire les accidents de la route, ainsi que le nombre de morts et de blessés dans l’ensemble du pays, de même qu’à améliorer la sécurité des usagers de la route dans les années à venir. Au cours des trois prochaines années, le projet permettra la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de sécurité routière partout en Grèce. Ce projet marque une étape importante dans le cadre du soutien que la BEI apporte depuis 57 ans aux investissements dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes en Grèce », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé de superviser les opérations en Grèce.

« Je salue ce premier appui direct de la Banque européenne d’investissement aux investissement d’Egnatia Odos S.A., qui sera couvert par une garantie de la République hellénique. Le financement à long terme et les compétences techniques fournis par la BEI renforceront l’impact de ce projet et accéléreront les investissements en faveur de la sécurité routière dans l’ensemble du pays. Ce projet montre comment l’équipe de la BEI chargée des investissements en Grèce et la plateforme européenne de conseil en investissement collaborent avec les partenaires grecs dans le but de soutenir les investissements prioritaires à fort impact en Grèce », a déclaré Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

La BEI contribue à la réalisation des objectifs de la Grèce et de l’UE en matière de sécurité routière

L’amélioration de la sécurité routière sur 7 000 sites recensés comme étant les points noirs les plus dangereux du pays contribuera à la mise en œuvre du plan stratégique national grec pour la sécurité routière et du plan d’action stratégique de l’Union européenne pour la sécurité routière.

Partager les compétences techniques pour améliorer la sécurité routière en Grèce et partout dans le monde

Une étroite collaboration a été mise en place entre les experts techniques d’Egnatia Odos S.A., du ministère grec des infrastructures et des transports et de la plateforme européenne de conseil en investissement pendant la phase de préparation du projet, afin de renforcer les effets sur le plan de la sécurité routière et les incidences économiques du programme national d’investissement de 470 millions d’EUR. Les investissements routiers futurs que la BEI réalisera dans les autres régions du monde bénéficieront des enseignements tirés de ce programme.

Depuis 1967, la Banque européenne d’investissement a accordé plus de 13 milliards d’EUR de financements à long terme pour des investissements dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes dans l’ensemble de la Grèce. Parmi ces investissements figurent le métro d’Athènes, les aéroports d’Athènes, de Thessalonique et d’Héraklion, l’extension du port du Pirée et les grandes autoroutes nationales.